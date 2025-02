La medida que propone Més Santa Pola para cuando vuelva otra dana

Més Santa Pola lleva al pleno ordinario de este mes de febrero el hecho de que el Ayuntamiento aplique los planes de emergencia vigentes e implante medidas de prevención para que la ciudadanía sepa cómo actuar ante fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones provocadas por una dana. La formación critica que los diversos planes de emergencia aprobados hace pocos años "están dentro de un cajón": "Es muy difícil encontrarlos en la web del Ayuntamiento, además de que los planes recogen una serie de obligaciones, como simulacros o reuniones periódicas, de los cuales los primeros no se han hecho nunca y las segundas no lo podemos saber porque no se han hecho públicas nunca".

El casco urbano de Santa Pola se encuentra a los pies de varios barrancos, cuyo origen se encuentra en la sierra. Algunos de estos barrancos desembocan directamente en calles del municipio antes de llegar al mar, lo cual supone un peligro importante en episodios de lluvias torrenciales como el sufrido en el año 2019.

Desde Més Santa Pola reclaman al Ayuntamiento que coloque señalización permanente en estas calles para informar a la ciudadanía de que son desembocaduras de barrancos, y pedir que no se aparquen vehículos durante alertas por lluvias fuertes, así como que se reduzca el tráfico de vehículos y peatones durante estos episodios.

Retirada de vehículos y control del tráfico en episodios de dana

Por otro lado, también proponen que la Policía Local de Santa Pola retire los vehículos aparcados en estas calles mientras duren las alertas por dana, así como que se desvíe el tráfico y se informe a la ciudadanía a pie de calle.

"Estamos hablando de medidas muy sencillas de implantar que podrían marcar la diferencia ante los episodios de lluvias extremas que sufrimos periódicamente y que, por desgracia, sufriremos cada vez más en el futuro", afirman desde Més.

Para el concejal de Més Santa Pola Esteve Ruiz, "el Ayuntamiento no puede quedarse en la suspensión de las clases como única acción a hacer cuando viene una dana. El gobierno municipal tiene la responsabilidad y la obligación de tomar las medidas necesarias para prevenir y evitar una desgracia".