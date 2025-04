Ni Sevilla ni León, esta es la ciudad de Alicante que le gusta a National Geographic para vivir la Semana Santa

Que no sean grandes ciudades no significa que no puedan acoger procesiones de lo más espectaculares y sentidas. Así reza en una de las listas elaboradas por National Geographic, donde se presentan los “doce pueblos que celebran la Semana Santa de una forma única”.

Con su abrazo de la Morquera entre El Nazareno y la Virgen de los Dolores y sus procesiones cargadas de historia y tradición, Crevillent ha sido declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

El abrazo en la Madrugada del Levante

La Semana Santa en Crevillent, Alicante, es una fiesta cuyos orígenes se remontan al siglo XVII. El Viernes Santo es probablemente el día más intenso y emotivo. Más bien la noche. Es en la madrugada cuando el sonido de las cornetas da voz a las “dianas”, melodías tradicionales que son la señal de salida a las procesiones del día. Al amanecer, una vez concluida la procesión Subida al Calvario, miles de personas presencian de cerca el acto más emotivo para los habitantes de Crevillent: el Abrazo de la Morquera, entre las figuras de Nuestro Padre Jesús y la Virgen de los Dolores.

Esto pretende homenajear el famoso momento en el que La Verónica se acerca a Jesús durante el Vía Crucis para limpiarle la cara ensangrentada con una sábana y su rostro queda perfectamente dibujado en ella, a causa de la sangre desprendida de las heridas provocadas por la corona de espinas.

Previo a estos momentos, el mismo viernes por la tarde se celebra la Procesión de la Muerte de Cristo, la más espectacular de todas, con la música coral rompiendo el silencio absoluto.

Procesión de los Coros

Otro de los momentos clave de la Semana Santa de Crevillent es la procesión de los Coros. En ella, se entonan los singulares "motetes sacros" (cantos de composiciones polifónicas para las iglesias que datan del siglo XIII). Este es un momento en el que el espectador se siente sumergido en una manifestación de música sacra con las interpretaciones de los coros crevillentinos, que han cosechado galardones por su talento interpretativo.

Mariano Benlliure, uno de los máximos exponentes de la imaginería

Una vez concluida la Guerra Civil, Mariano Benlliure fue el encargado de la realización de la nueva talla de las imágenes santas en el pueblo alicantino. De este modo, se inició una relación entre Crevillent y Benlliure, que se prolongó hasta el fallecimiento del escultor en 1947. No obstante, sigue viva en la actualidad.

El imaginario tallaría ocho imágenes y grupos escultóricos procesionales que hoy día procesionan por las calles de la localidad, entre las que destacan Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Magdalena o Entrada de Jesús en Jerusalén.

100 años de una publicación histórica

La Federación de Cofradías y Hermandades de Crevillent inauguró el pasado mes de febrero, la Exposición con los 87 ejemplares publicados de la revista 'Crevillente Semana Santa', que este año cumple su primer centenario. Esto la convierte en la más antigua de toda la Comunidad Valenciana y la segunda de España en su categoría.

Hace un siglo se encendió la llama de una tradición escrita, uniendo letras e imágenes para capturar el alma de la Semana Santa crevillentina. La publicación no es solo un compendio de artículos y fotografías; es el reflejo de generaciones y el testimonio de una devoción que une a un pueblo.

Concurso de fotografía

Crevillente convoca la 66ª edición de su histórico concurso de fotografía con temática de Semana Santa. Con más de medio siglo de postales llenas de pasión, el concurso tiene por objeto reunir instantáneas realizadas durante las procesiones crevillentinas, en cualquiera de sus dimensiones. Las fotografías pueden enviarse tanto en color como en blanco y negro y la novedad que se introduce este año es que existe una categoría internacional, donde se ofrece la posibilidad de participar con material relacionado con la Semana Santa de cualquier punto del mundo.

La inscripción al concurso puede realizarse mediante la página web de la Semana Santa de Crevillente.

Reconocimientos oficiales

La mejor manera de descubrir la magia de la Semana Santa de Crevillent es presenciarla, olerla y sentirla por uno mismo, pero si quieres cerciorarte de que es una de las mejores, presta atención a los diversos reconocimientos que ha recibido.