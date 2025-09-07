Colorido para el desfile más popular

Santa Pola volvió a demostrar anoche por qué el Desfile Multicolor es uno de los actos más esperados de sus fiestas patronales. Con la participación de casi un millar de festeros repartidos en comparsas, escuelas de danza, academias y asociaciones locales, las calles del centro se convirtieron en un escenario abierto donde el color, la música y la tradición se dieron la mano ante un público entregado.

La comitiva arrancó desde el auditorio El Palmeral; este año con una novedad destacada: la creación de un espacio azul para personas neurodivergentes.

Las reinas y damas de las fiestas mayores, infantiles y de la tercera edad encabezaron el desfile subidas en carrozas decoradas con mimo. Tras ellas, se sucedieron las comparsas con espectáculos de lo más variado: desde coreografías al ritmo de los artistas del momento como Lady Gaga, Mónica Naranjo o LMFAO hasta números que homenajearon los pasodobles clásicos y los bailes de raíz flamenca. Hubo también espacio para el rock más vibrante con «I will survive», para los homenajes a la música italiana y hasta para rescatar grandes temas de la memoria colectiva.

La afluencia fue masiva en todo el recorrido. Familias enteras ocuparon cada rincón disponible para no perderse el paso de comparsas y carrozas, muchas de ellas con vestimentas deslumbrantes, llenas de lentejuelas, plumas y colores intensos. La alegría fue la nota dominante, pero también la diversidad de propuestas.

El calendario festero continúa hoy domingo con la solemne Ofrenda Floral a la Virgen de Loreto, a partir de las 20 horas. Las calles Mayor, Ángel y Elche se llenarán de devoción en un acto que desembocará en la capilla del Castillo, donde se depositarán cientos de ramos como muestra de cariño a la Patrona. La jornada concluirá con la tradicional Serenata a cargo de la Banda Unió Musical de Santa Pola y la Coral Levantina Antonio Espinosa.