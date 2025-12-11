Santa Pola viaja al año 1643 y revive la llegada por mar de la Virgen de Loreto

Cuenta la leyenda que en 1643 la Virgen de Loreto llegó por mar a Santa Pola desde las costas de Cádiz. Desde el Puerto de Santa María, en tierras gaditanas, una vecina quiso rescatar del saqueo y la profanación una imagen de la virgen y, con mucho pesar, la entregó a un pescador de La Vila con la condición de que la devolviese al puerto más cercano.

Al marinero le resultó tan bonita que quiso llevarla a su ciudad, pero hasta tres fuertes temporales le obligaron a detenerse en el puerto santapolero. Los tripulantes y autoridades entendieron que la imagen deseaba quedarse en la villa. Precisamente esos avatares del destino hicieron que cuatro siglos después la localidad siga representando cómo pudo haber sido aquel suceso que marcó un antes y después en la identidad local.

Como cada diciembre, los vecinos conmemoraron este miércoles la Venida transmitiendo una historia que se ha transferido de generación en generación. Después de una misa de honor por la mañana, uno de los momentos claves llegó a partir de las 19 horas cuando desde el Castillo Fortaleza se representó la Separata de la Venida.

Espectáculo audiovisual

Ante un atento público se sucedió el espectáculo audiovisual con la interpretación de fragmentos adaptados de la obra original de María Sempere Montiel, que ya cumplió su cincuentenario, y que estuvo dirigida por Pepe Torres Andreu. Desde la Asociación de la Venida de la Virgen enfatizaron antes de la puesta en escena que con este encuentro querían mostrar la gratitud plena hacia la patrona, y llegaron aenfatizarr que esta figura trasciende lo religioso ya que hay muchos santapoleros que sienten un alivio profundo cuando hacen una visita a la ermita. "Es la mejor medicina para la mente", reseñó el responsable del colectivo.

En la primera escena se vociferó, como reza la tradición, aquella mítica frase en valenciano de “vindrà una Mare de Déu per la mar plena de llum, menudeta, ens ha elegit a nosaltres”. Desde el histórico enclave se escenificó la desesperación por el rumbo inesperado que tendría la imagen por el mar, y entre ruidos de fuerte oleaje y el anuncio de los marineros los fieles emprendieron el camino hacia el puerto, desde donde se simuló la llegada de la virgen en el barco pesquero Llocomare. Allí mismo se ofició la recepción por parte de las autoridades locales y la portadora de este 2025, la santapolera Antonia Martínez Brotons, que formó parte de un equipo próximo a la veintena de intérpretes.

Tabarqueras

Desde el muelle de las tabarqueras se inició una emotiva procesión de las antorchas en la que la multitud acompañó la imagen hasta su capilla en el Castillo donde fue recibida con todos los honores. Este acto, organizado por la Asociación de la Venida de la Virgen de Loreto en colaboración de la Concejalía de Fiestas, puso el broche a un programa que se inició el pasado martes con la “Crida de la Portadora”, que sirvió de preámbulo. Desde el Baluarte del Duque la maestra y Camarera de la Virgen María Victoria Jordán Cases ofreció una conferencia en la que recordó su relación con la patrona desde su infancia. Una ponencia que brilló por su emotividad ya que en el mensaje que trasladó se vieron reflejados muchos asistentes que cada día se encomiendan a la advocación mariana que, como señalaba la representación, primeramente fue tallada por San Lucas en madera de cedro.

Después tuvo lugar la actuación de la soprano lírica Azahar Colás Alaguero, acompañada al piano por Javier Quesada Bonmatí e introducida cada pieza por la rapsoda Rami Vidal Agulló. El momento álgido de este encuentro llegó con la despedida de la Portadora de la Virgen del 2024, Toñi Fernández Vicente, y la presentación de la mujer que este año tenía el honor de recibir y llevar hasta su capilla a la imagen de la patrona e incluso voceó la “crida” para anunciar que este miércoles llegaría a Santa Pola. Este año como novedad hubo en el arranque de los actos una procesión desde la sala de conferencias del Castillo-Fortaleza hasta la capilla y que estuvo encabezada por la portadora, la conferenciante y la presidenta de las Camareras de la Virgen con ofrendas florales, y acompañadas por el Coro Los Dolores que, bajo la dirección de Óscar Baile, cantó los gozos.

La portadora junto con la presidenta de las camareras de la Virgen y la conferenciante que inició las celebraciones el pasado martes / INFORMACIÓN

En esta celebración se han implicado desde las propias camareras de la virgen, integrantes de la asociación de la Vinguda, la Coral Levantina Antonio Espinosa, la Banda Mare de Déu de Loreto, bailadores de la Mar, así como actores y rapsodas y Antonio Sempere como solista de la Oda.