El nuevo colegio de Gran Alacant empezará a recibir alumnado a partir de enero

El nuevo colegio de Gran Alacant, en Santa Pola, podrá operar a partir de enero de 2026 después de que se hayan completado las obras y tras prácticamente una década de reivindicaciones de la comunidad escolar para descongestionar el CEIP Vicenta Ruso con un desglose de los estudiantes.

Puesta en marcha

Precisamente este viernes el pleno del Consell aprobó el decreto por el que oficialmente se crea el colegio de Educación Infantil y Primaria Número 8 de Santa Pola, que como se acordó recientemente en el pleno del Ayuntamiento se llamará El Faro, teniendo en cuenta que se encuentra ubicado en la urbanización Monte faro. La Generalitat explicó además en una nota que la puesta en marcha del CEIP supone una inversión de 957.985 euros entre 2025 y 2026 entre gastos de personal y funcionamiento.

A nivel municipal explican que aunque el inmueble estaba dado de alta a nivel administrativo, faltaba la última validación de la Generalitat para hacer efectiva la infraestructura, que será clave para atender el incremento de escolarización en la localidad.

Demandas

Con ello, desde la Administración autonómica señalan que se da respuesta a las demandas de la comunidad educativa teniendo en cuenta que los datos de escolarización para cursos sucesivos indican la necesidad de creación de un nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria con el fin de que el alumnado esté en las mejores condiciones posibles, teniendo en cuenta que las actuales instalaciones del barrio santapolero tuvieron que adaptarse, limitando zonas comunes para habilitar aulas, debido a la saturación.

Inversión

El movimiento de tierras en el solar comenzó en mayo de 2023 y entonces se dieron 18 meses para la construcción del colegio por más de 12,5 millones de euros. En enero de 2024 el Ayuntamiento licitó también por un millón la urbanización del entorno de esta infraestrutura que compuesta por nueve unidades de Educación Infantil de Segundo Ciclo y 18 de Educación Primaria, con una capacidad total de 675 puestos escolares (225 en segundo ciclo de Infantil y 450 en Primaria).

Asimismo, cuenta con una plantilla compuesta por 44 docentes (algunos serán derivados del Vicenta Ruso), de los cuales una docena son maestros o maestras de Infantil, 18 de Primaria y 14 especialistas.