No es IA: así se han visto las nubes iridiscentes en la sierra de Crevillent

La cuenta de divulgación meteorológica MeteOrihuela ha compartido un vídeo grabado por Salvador Mas y que, debido a los tiempos que corren, han tenido que identificar como no generada con Inteligencia Artificial.

Y es que Crevillent ha amanecido la mañana del martes con unas hermosas nubes iridiscentes, producto de la difracción de la luz solar a través de las gotas de agua o cristales de hielo que las conforman. El resultado: un manto nacarado y móvil en el cielo.

El atlas de las nubes

Según 'Cloud Atlas', este fenómeno de "nubes nacaradas" es debido a la irisación o iridiscencia: "A una distancia del sol menor de 10°, la difracción es la causa principal de irisación o iridiscencia. Sin embargo, a una distancia superior a los 10°, la interferencia es el factor predominante. La irisación o iridiscencia puede extenderse a ángulos superiores a 40° en relación con el sol, e incluso a esta distancia angular los colores pueden ser brillantes".