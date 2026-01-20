No es IA: así se han visto las nubes iridiscentes en la sierra de Crevillent
Se trata de un fenómeno meteorológico que da como resultado que el cielo parezca nacarado
La cuenta de divulgación meteorológica MeteOrihuela ha compartido un vídeo grabado por Salvador Mas y que, debido a los tiempos que corren, han tenido que identificar como no generada con Inteligencia Artificial.
Y es que Crevillent ha amanecido la mañana del martes con unas hermosas nubes iridiscentes, producto de la difracción de la luz solar a través de las gotas de agua o cristales de hielo que las conforman. El resultado: un manto nacarado y móvil en el cielo.
El atlas de las nubes
Según 'Cloud Atlas', este fenómeno de "nubes nacaradas" es debido a la irisación o iridiscencia: "A una distancia del sol menor de 10°, la difracción es la causa principal de irisación o iridiscencia. Sin embargo, a una distancia superior a los 10°, la interferencia es el factor predominante. La irisación o iridiscencia puede extenderse a ángulos superiores a 40° en relación con el sol, e incluso a esta distancia angular los colores pueden ser brillantes".
