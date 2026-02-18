Mas Magro, el crevillentino que fue candidato al Nobel y fotografió el virus de la leucemia

Francisco Juan de Mata Mas Magro es, sin lugar a dudas, el gran científico alicantino del siglo XX. Su carrera y muy especialmente sus investigaciones y avances sobre la leucemia le valieron la candidatura al Nobel en 1953: un año después logró fotografiar el virus por primera vez. Su trabajo y carrera permitieron la mejoría de cientos de enfermos y supusieron un avance sin precedentes en el campo de la medicina. Algunas fuentes datan el nacimiento del médico un 18 de febrero de 1879, que cumpliría hoy 147 años.

Crevillentino de nacimiento, estudió en el municipio alfombrero los estudios básicos y, tras esto, se trasladó a Alicante para realizar el Bachillerato. Como hijo de médico que era, no se distanció de los pasos de su padre y se graduó por ciencias, aunque a los 17 años una repentina vocación religiosa le hizo entrar en el seminario de Orihuela. No tardó mucho en sentir la llamada de la Medicina y, a los meses, dejó la religión y se matriculó en la Universidad San Carlos de Madrid.

Primer descubrimiento e investigaciones

No había terminado los estudios cuando, en 1900, un brote de triquinosis en Murcia le llevó a viajar a la Región para estudiar la enfermedad, coincidiendo con Santiago Ramón y Cajal y Jaume Ferrán, según señala 'Alicantepedia'. Con su propio microscopio se anticiparía al resto de doctores en el Laboratorio Municipal de Murcia y descubrió la causa de la epidemia: las larvas de la triquinosis en las fibras musculares. Tras licenciarse en 1903, abrió consulta privada en Crevillent y, en una época marcada por un brote de leucemia en su pueblo, comenzó a interesarse por investigar esta enfermedad.

Escritorio del Doctor Mas Magro en Crevillent. / -

Mudanza a Alicante e investigaciones

Tras casarse con Encarnación Magro, su prima, se doctoró en Medicina con apenas 30 años. Tras fallecer su padre en 1914 se trasladó a la capital de la provincia para ampliar sus posiblidades profesionales. En Alicante instaló una consulta a en la calle San Fernando y después en la casa Lamaignère, en el número 3 del Paseo de los Mártires (actual Explanada). Más tarde, se ubicó en el 13 de la plaza Calvo Sotelo, en una casa aún existente.

En 1910 obtuvo el Premio del Instituto Valenciano por “Las granulaciones eosinófilas de los leucocitos del hombre y los mamíferos”. “Investigaciones urológicas de la glucosa” le permitió entrar en la Real Academia de Medicina de Valencia, y un estudio sobre tuberculosis, en la de Murcia. En 1915 una revista alemana publicó sus investigaciones sobre tuberculosis. "Francisco Mas seguía investigando por su cuenta y solicitaba a los organismos públicos españoles más ayuda. Sin embargo, su trabajo era frecuentemente más valorado en el extranjero que en su propio país", señala Alicantepedia. Así sería antes y también después de la República: durante la dictadura y a pesar de haber estado afiliado al Partido Conservador, su trabajo tampoco recibe mucho apoyo, según señala 'Alicantepedia': "Durante el comienzo de la Guerra Civil aún es invitado a participar en congresos internacionales, como en Argel o en París en 1936. Sin embargo los posteriores acontecimientos que dan resultado a la victoria de las tropas franquistas supone un aislamiento internacional que perjudica enormemente a Francisco Mas Magro. Consciente de esta nueva situación escribe cartas al nuevo jefe de estado Francisco Franco solicitándole ayudas y becas para su investigación, sobre todo para poder adquirir un microscopio electrónico que le permitiera ver más ampliadas y con mayor claridad las bacterias.Desde el Pardo se solicitaron informes al Ayuntamiento de Alicante, pero desde esta institución informaron que se trataba “de un personaje rojo”, por lo que no se le concedió ni tan siquiera una entrevista. Posiblemente la razón fuese que en 1938 en el semanario republicano El Luchador se escribió un artículo donde se alababa el trabajo de Francisco. Otra razón tiene difícil explicación".

Documentos expuestos en el Museo de Crevillent. / -

En ese contexto el Doctor Mas Magro ya gozaba de fama mundial: la alcanzó en 1923 con el estudio “El síndrome hemático de la anafilaxia”. En 1925 fue el primer médico no francés en colaborar en Strasbourg Médical, recibió dos premios de la Fundación Roel y fue invitado al Congreso Internacional de Medicina de Budapest de 1927. A pesar del escaso apoyo a sus investigaciones, en los 40 publicó estudios tales como “Sangre y alergia” (1945) y fue Director Honorario de Clínica Hispánica. Investigó la leucemia, fue candidato al Nobel de 1953 y, al año siguiente, logró fotografiar el virus de la leucemia. Sus trabajos le permitieron curar a más de 400 enfermos.

Alicante conserva su memoria en una pequeña plaza del Plà que lleva su nombre, y el Instituto Gil-Albert impulsó que se colocara una placa en su residencia y consulta de Calvo Sotelo. Además, en su pueblo natal, Crevillent, su casa, laboratorio y despacho se conservan y son hoy en día el Museo Arqueológico Municipal: los terrenos que lo rodeaban son los del actual Parc Nou, un pulmón verde en pleno centro del municipio. El Hospital Vinalopó de Elche lleva también el nombre del crevillentino.

Exposiciones y legado

En 1986 los familiares de Mas Magro donaron a favor del Ayuntamiento de Crevillent el archivo y biblioteca personales, así como parte de su instrumental y el despacho con la condición de que quedara expuesto y al alcance de los vecinos y visitantes.

Noticias relacionadas

Tal y como exponen desde el Ayuntamiento de Crevillent: "Con ello, el Consistorio decidió crear una pequeña exposición permanente en la Casa Parque, concretamente en las dos habitaciones de la izquierda de la Planta Baja de la casa, habitaciones que en su día fueron despacho particular y capilla de los propietarios, que a la sazón eran familiares de este médico. La primera habitación exhibía su escritorio con su máquina de escribir y el microscopio, mientras que en la segunda estaba más dedicada a laboratorio; el archivo y la biblioteca se repartían entre ambas. Se inauguró el 18 de febrero de 1989. En 2014, tras la ampliación de la Casa del Parque, se procedió a la implantación museográfica de los espacios del palacete original, y entre ellos, el destinado al Doctor Mas Magro, el cual se decidió que ocupara el mismo lugar que ocupaba antes de la reforma, remontando su exposición con unas escasas variaciones en cuanto a la muestra inicial".