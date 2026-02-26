Tiene 17 años y representará a Alicante en Miss Grand Spain: así es Reyes, la joven de Santa Pola que sueña con el top 15

A sus 17 años, Reyes Giménez alterna exámenes de segundo de Bachillerato con ensayos, sesiones de preparación y entrevistas. Es estudiante del IES Cap de l’Aljub de Santa Pola y este junio dará un paso que pocas chicas de su edad imaginan: competirá en el certamen nacional Miss Grand Spain.

Lo hará después de haber sido coronada como Miss Grand Alicante, un título que la sitúa entre las aspirantes al concurso estatal del que saldrá la representante española en Miss Grand International.

De Santa Pola al escenario nacional

Reyes no llega al certamen por casualidad. Tiene una larga trayectoria vinculada al baile, disciplina que ha marcado buena parte de su formación personal. La expresión corporal, la seguridad escénica y la constancia son habilidades que ahora forman parte de su preparación.

Pero su día a día no es el de una figura pública profesional. Es el de una estudiante que combina clases, apuntes y exámenes con el proceso previo a un concurso que exige preparación física, comunicación y presencia.

El reto, reconoce, es organizarse.

Un objetivo claro: entrar en el top 15

Lejos de discursos grandilocuentes, Reyes Giménez ha explicado que acude a Miss Grand Spain con una meta concreta: situarse en el “top 15” del certamen nacional.

Es una aspiración ambiciosa pero realista en un concurso que reúne a representantes de todo el país y que cada año gana visibilidad dentro del circuito de certámenes de belleza.

El evento se celebrará en junio y de él saldrá la candidata española para el certamen internacional.

El respaldo de Santa Pola

Antes de su preparación final, la joven fue recibida oficialmente en el Ayuntamiento de Santa Pola por la alcaldesa, Loreto Serrano, junto a miembros del equipo de gobierno municipal.

Más allá del gesto institucional, el mensaje fue claro: apoyo a su proyección, pero también ánimo para continuar con su formación académica.

Porque, en paralelo a la experiencia del concurso, Reyes tiene otro horizonte inmediato: terminar Bachillerato.

Una joven de Santa Pola, finalista de Miss Grand Spain con 17 años / Ayuntamiento de Santa Pola

Juventud, estudios y certámenes

El caso de Reyes Giménez vuelve a poner sobre la mesa el debate que rodea a este tipo de concursos cuando las participantes son muy jóvenes. En su entorno, la prioridad sigue siendo compatibilizar la experiencia con los estudios.

En ese equilibrio se mueve ahora esta joven de Santa Pola que, en apenas unos meses, pasará de las aulas al escenario nacional.

Si logra entrar entre las quince mejores, habrá dado un salto importante. Si no, habrá vivido una experiencia que ya la sitúa en el mapa autonómico.

Noticias relacionadas

Junio será el momento decisivo.