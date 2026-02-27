Tres detenidos en Crevillent al desmantelar una nave industrial con 1.200 plantas de marihuana

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a tres hombres al desarticular un grupo organizado presuntamente dedicado al cultivo intensivo de marihuana en una nave del polígono industrial La Garganta de la localidad alicantina de Crevillent. Durante un registro, los agentes han intervenido 1.200 plantas de esta droga en avanzado estado de desarrollo.

La investigación se inició a finales del año pasado, cuando los agentes del Área de Investigación del Puesto de la Benemérita de este municipio detectaron la posible existencia de un cultivo en la zona, ubicado en una nave que, a pesar de que no presentaba actividad laboral declarada, registraba un "constante trasiego" de personas y vehículos, según ha señalado el instituto armado en un comunicado.

A partir de ese momento, se intensificaron las vigilancias sobre el inmueble y las personas que lo frecuentaban, en un operativo coordinado entre el Área de Investigación de Crevillent y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Alicante y de la Unidad Combinada de Alicante de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

Finalmente, con el apoyo de Policía Local de Crevillent, los investigadores procedieron a la explotación de la operación y arrestaron a los tres presuntos autores cuando se encontraban en el interior de la nave.

En este enclave, se localizaron tres estancias acondicionadas para el cultivo de marihuana, con un total de 1.200 plantas en avanzado estado de desarrollo, así como una zona destinada a vivienda de los detenidos. Asimismo, se comprobó que supuestamente disponían de un enganche ilegal a la red eléctrica, lo que habría generado una defraudación de fluido superior a los 50.000 euros.

Noticias relacionadas

Los detenidos, tres hombres de 22, 25 y 27 años, a los que se les imputan los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo organizado, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Elche, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.