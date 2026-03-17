Terremoto en Alicante: un seísmo de magnitud 2,5 se deja sentir en la Sierra de Crevillent
El temblor, con epicentro en Hondón de los Frailes, se registró a las 19:50 horas y fue percibido por vecinos de la zona
Un terremoto se ha dejado sentir este martes por la tarde en el interior de la provincia de Alicante. El seísmo, registrado en la zona de la Sierra de Crevillent, ha sorprendido a vecinos del municipio, que aseguran haber notado tanto el movimiento como un fuerte "estruendo".
Según los datos oficiales, el temblor se ha producido a las 19:50 horas, con epicentro en Hondón de los Frailes.
Un temblor superficial y perceptible
El terremoto, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), ha alcanzado una magnitud de 2,5 mbLg y se ha producido a una profundidad muy reducida, de apenas 2 kilómetros, lo que explica que haya sido percibido claramente por la población.
La intensidad máxima registrada ha sido de grado III, un nivel que, aunque no provoca daños, sí suele ser notado por muchas personas en reposo o en interiores.
“Se ha oído un estruendo y el suelo se ha movido”
Varios vecinos han relatado a este diario cómo han vivido el momento del seísmo. Algunos aseguran haber escuchado “un fuerte estruendo” justo antes de notar el movimiento, mientras que otros describen cómo “el suelo se ha movido”.
El carácter superficial del terremoto suele provocar precisamente este tipo de sensaciones más intensas a nivel local.
Sin daños, pero con sorpresa
Por el momento no se han registrado daños materiales ni personales, aunque el temblor ha generado sorpresa entre los vecinos de la zona. Este tipo de movimientos sísmicos son relativamente habituales en la provincia de Alicante, aunque en la mayoría de los casos pasan desapercibidos.
En esta ocasión, la combinación de baja profundidad y proximidad a núcleos habitados ha hecho que el terremoto se note con mayor claridad.
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