Rescate a contrarreloj en Santa Pola: salvan a un pequeño perro atrapado en una fuente

Una llamada a tiempo puede marcar la diferencia. Y en este caso, la marcó. La Policía Local de Santa Pola ha protagonizado un rescate que ha terminado con final feliz tras salvar a un pequeño perro que se encontraba atrapado en el interior de una fuente, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

El aviso llegó de forma inesperada: una persona que viajaba en un autobús en dirección Madrid detectó la situación y alertó a los agentes, lo que permitió activar una intervención rápida.

Un perro en peligro y una colaboración impagable

Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron a un perro de tamaño muy reducido, un cruce de chihuahua con pomerania, atrapado dentro de la fuente. El animal no podía salir y se encontraba en una situación de riesgo, tanto por posible ahogamiento como por hipotermia, lo que obligó a actuar con rapidez.

Desde la Policía Local destacan que la intervención fue posible gracias al aviso de este ciudadano, que permitió detectar el problema a tiempo.Ese “binomio ciudadano-policía”, como lo describen, fue determinante para evitar un desenlace mucho peor.

Investigan cómo acabó allí

Aunque el rescate se resolvió con éxito, ahora queda por esclarecer cómo llegó el animal a esa situación. Los agentes han iniciado una investigación para determinar si se trató de un accidente o si podría haber algún tipo de maltrato animal detrás.

Final feliz: de vuelta a casa

Finalmente, el perro ya ha sido entregado a su propietario, que lo estaba buscando tras haberse escapado.

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El desenlace ha sido el mejor posible: el animal se encuentra sano y salvo, cerrando una intervención que ha puesto en valor la importancia de actuar a tiempo y de la colaboración ciudadana.