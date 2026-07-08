No es Marruecos, es Alicante: la tetería escondida de Crevillent que parece sacada de un cuento árabe

Es uno de esos lugares míticos de la provincia de Alicante a los que muchos han ido alguna vez, otros han intentado llegar sin éxito y casi todos han oído nombrar. Está en Crevillent, escondida entre caminos y campos, y durante años ha sido conocida simplemente como la tetería árabe.

Su nombre completo es Casa Morisca Carmen del Campillo, aunque buena parte de quienes la visitan la identifican por su estética, por sus jardines o por esa sensación de entrar en un sitio que no parece estar donde está. No necesita campañas de publicidad: el boca a boca, las redes sociales y la singularidad del lugar han mantenido vivo su reclamo durante más de cuatro décadas de historia.

Una casa morisca entre Crevillent y Albatera

La tetería se encuentra en el término de Crevillent, en una zona rural próxima a la carretera secundaria que comunica con Albatera y a unos kilómetros de Elche. Llegar hasta allí forma parte de la experiencia. Aunque hoy los mapas digitales han facilitado mucho el camino, todavía conserva ese aire de destino escondido que durante años alimentó su fama.

Quien ha ido alguna vez sabe que no es una cafetería convencional. Es un amplio caserón de inspiración morisca, rodeado de jardines, fuentes, vegetación y rincones pensados para sentarse con calma. El entorno, especialmente al atardecer, ayuda a explicar por qué se ha convertido en una visita tan recordada para varias generaciones de alicantinos.

El encanto de perderse un poco

Durante mucho tiempo, encontrar la tetería a la primera fue casi una prueba de orientación. Las indicaciones eran discretas, la zona no siempre resultaba intuitiva y, de noche, el trayecto podía convertirse en una pequeña odisea para quien no conociera el camino.

Hoy es más fácil llegar gracias a los navegadores y las rutas en el móvil, pero parte del mito permanece. Carmen del Campillo conserva esa sensación de sitio apartado, como si hubiera que alejarse de la carretera principal para entrar en otra atmósfera.

Esa dificultad, lejos de ser un inconveniente, ha jugado a favor de su leyenda. La tetería siempre ha vivido rodeada de relatos, teorías sobre sus dueños, recuerdos de primeras visitas y recomendaciones transmitidas de unos a otros.

Jardines, fuentes, incienso y tés

Entrar en la finca es cambiar de escenario. Los jardines, las fuentes, los pasillos, las terrazas, las estancias interiores, las lámparas y los cojines construyen una estética que remite al imaginario árabe y morisco. No es raro que la primera parte de la visita consista simplemente en pasear, mirar y elegir dónde sentarse.

Según la época del año, la experiencia cambia. En verano apetecen los espacios exteriores, los rincones abiertos y las bebidas frías. En invierno, los tés calientes y las estancias interiores hacen que el lugar tenga un aire más recogido. La música, el incienso, la iluminación y las velas al caer la noche completan una atmósfera muy reconocible.

También es habitual que los visitantes se crucen con pavos reales u otras aves, uno de esos detalles que alimentan la sensación de estar en un espacio distinto al de cualquier terraza convencional.

Tés, dulces y una visita para ir sin prisa

Roza las 3.000 reseñas en Google, con un altísimo 4,7 sobre 5 de nota media. La oferta de la Casa Morisca Carmen del Campillo gira en torno a los tés, los zumos y los dulces de inspiración árabe, aunque con el tiempo el lugar ha ido adaptando su funcionamiento y su carta. Por eso conviene no describirlo ya como aquel sitio en el que simplemente uno se sentaba y esperaba sin saber demasiado qué podía pedir.

Sigue siendo una experiencia peculiar, pero hoy es mejor entenderla como una visita para ir sin prisa: elegir un rincón, tomar algo, recorrer los jardines y dejarse llevar por el ambiente. No es un lugar pensado para entrar, consumir deprisa y marcharse.

Las fotos ya forman parte de la visita

Otro cambio evidente está en las fotografías. Si durante años el lugar mantuvo un aire más reservado, hoy las imágenes forman parte casi inevitable de la experiencia. Los jardines, las fuentes, los arcos, las lámparas y las estancias interiores se han convertido en reclamo para quienes buscan una visita distinta y fotogénica.

Las redes sociales han hecho el resto. Carmen del Campillo sigue viviendo del boca a boca, pero ahora ese boca a boca también pasa por vídeos, publicaciones y recomendaciones digitales.

La leyenda de su origen

Una de las historias más repetidas sobre la tetería cuenta que el lugar empezó casi de forma informal: el hijo del propietario de la finca llevaba allí a sus amigos y los invitaba a tomar té. El entorno gustó tanto que cada vez más gente quiso conocerlo, hasta que aquella casa acabó abriéndose al público.

Como ocurre con todos los lugares envueltos en leyenda, hay versiones distintas y detalles que han ido cambiando con el tiempo. Pero esa explicación encaja con el espíritu del sitio: una vivienda singular, un jardín inesperado y una costumbre compartida que terminó convirtiéndose en negocio y en destino.

Un clásico alicantino que mantiene su misterio

La Casa Morisca Carmen del Campillo no es solo una tetería. Es una experiencia ligada al camino, al paisaje, al ambiente y a la memoria de quienes la visitaron por primera vez hace años y todavía la recomiendan como si fuera un secreto.

Puede que hoy sea más fácil encontrarla que antes. Puede que las redes hayan multiplicado sus imágenes. Pero conserva algo difícil de fabricar: la sensación de estar entrando en un lugar apartado, extraño y muy reconocible, uno de esos rincones de la provincia que siguen funcionando porque mezclan belleza, misterio y una buena taza de té.