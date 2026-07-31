Así es el tiburón nacido en el Museo del Mar de Santa Pola: una oportunidad de "conocer, valorar y proteger la biodiversidad"

El Aquarium del Museo del Mar de Santa Pola celebró hace unos días el nacimiento de un nuevo ejemplar de tiburón pintarroja o gatet (Scyliorhinus canicula). Desde el museo santapolero compartieron en redes sociales un vídeo en el que se observan impresionantes imágenes del desarrollo del embrión, un proceso que el equipo del Aquarium y los visitantes han podido seguir durante los últimos meses.

“Hoy celebramos este nuevo nacimiento, que nos recuerda la importancia de conocer, valorar y proteger la biodiversidad del Mediterráneo”, destacó el Museo del Mar de Santa Pola en su publicación realizada el pasado 20 de julio. En las imágenes puede verse cómo la vida se desarrolla en el interior de la cápsula, uno de los rasgos más característicos de la reproducción de esta especie y que, ahora, están al alcance de todos los seguidores del museo.

Cómo es el tiburón pintarroja

Según la información de la Fundación CRAM -entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a la protección del medio marino y de las especies que lo habitan-, la pintarroja es un tiburón pequeño, alargado y delgado que puede llegar a medir unos 70 centímetros de longitud. Presenta una coloración gris amarillenta con pequeñas manchas marronosas, negras y, en ocasiones, blancas en el dorso, mientras que la parte ventral es blanquecina y sin manchas.

Su cabeza se caracteriza por un hocico corto y redondeado que salta a la vista, ojos elípticos y cinco hendiduras branquiales pequeñas. También cuenta con dos aletas dorsales pequeñas.

Una especie ovípara

La pintarroja o gat es una especie ovípara. Deposita sus huevos protegidos por una cápsula córnea rectangular, translúcida y de color marronoso, con cuatro filamentos largos que le permiten fijarse al fondo marino, a plantas, algas o invertebrados sésiles. La gestación es tan larga como la de un ser humano: puede durar entre 8 y 9 meses. Tras este periodo, pone un solo huevo por oviducto a la vez. Un oviducto es el conducto del aparato reproductor femenino por el que pasan los óvulos: correspondería en mamíferos y seres humanos a las trompas de Falopio o a la trompa uterina. En el caso de animales ovíparos como la pintarroja, sirve para conducir y formar el huevo antes de que sea depositado.

Huevo de pintarroja. / Magne Flåten

Alimentación y comportamiento

El tiburón pintarroja se alimenta de invertebrodas bentónicos, como poliquetos, pequeños cefalópodos, crustáceos y moluscos, además de algunos peces. Sobre su comportamiento desde Fundación Cram señalan que "las pintarrojas son animales activos por la noche. Durante el día los machos suelen descansar encima el sustrato y las hembras suelen esconderse en cuevas o grietas".