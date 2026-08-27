El mirador que da más vértigo en la provincia de Alicante: junto a un faro, con el suelo transparente y las mejores vistas de Tabarca

Hay miradoresque se disfrutan con calma y otros que obligan a agarrarse un poco más fuerte a la barandilla. En la provincia de Alicante, donde la costa está llena de balcones naturales, acantilados, faros y caminos junto al mar, algunos lugares tienen ese punto especial que mezcla belleza y vértigo. No basta con ver el Mediterráneo desde lejos: aquí el paisaje se abre bajo los pies.

La sensación cambia cuando el mirador no está simplemente junto al acantilado, sino que parece lanzarse hacia el vacío. El mar queda abajo, la línea de costa se dibuja a ambos lados y el horizonte aparece limpio, enorme, casi demasiado cercano. Es el tipo de sitio al que se llega pensando en hacer una foto rápida y del que se acaba saliendo despacio, mirando varias veces hacia atrás.

Mirador del Faro de Santa Pola

Ese lugar es el Mirador del Faro de Santa Pola, uno de los balcones más espectaculares de la provincia. Está situado junto al faro, en el Cabo de Santa Pola, y se ha convertido en uno de los recursos turísticos más visitados del municipio. Es un “mirador suspendido” con vistas panorámicas al Mediterráneo y a la isla de Tabarca que recibe miles de visitas por su ubicación privilegiada y por ser un impresionante balcón al mar.

El gran atractivo es su pasarela metálica, una estructura que se asoma sobre los acantilados y regala una perspectiva muy distinta de la costa. El mirador se inauguró en 2015, cuenta con una pasarela metálica de 70 metros sobre el Mediterráneo y está situado junto al faro, que funciona desde 1858. Desde fuera parece una línea de acero suspendida sobre el paisaje; desde dentro, una invitación a caminar hacia el azul.

Pasarela suspendida

La experiencia tiene mucho de vértigo precisamente por el diseño de la pasarela. No es un mirador cerrado ni una terraza convencional: el recorrido avanza sobre el borde del cabo y permite ver el desnivel, el acantilado y el mar bajo la estructura. El suelo no es una losa opaca como en una acera, sino una superficie metálica que deja sentir la altura y refuerza esa sensación de estar flotando sobre el Mediterráneo.

Tabarca

Pero lo que termina de convertirlo en un mirador especial es Tabarca. Desde la pasarela, la isla aparece de frente, recortada sobre el mar, mucho más cercana de lo que parece desde otros puntos de la costa. En días despejados, además, la panorámica se amplía y permite distinguir otros perfiles de la costa alicantina, con el Mediterráneo ocupándolo casi todo.

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Además, no hace falta una ruta larga ni una excursión complicada para llegar. Eso lo convierte en un plan sencillo para familias, parejas, visitantes que llegan a Santa Pola o quienes buscan una parada rápida antes o después de bajar a la costa. Aun así, conviene llevar calzado cómodo, protegerse del sol y evitar las horas de más calor en verano, porque el cabo está muy expuesto.