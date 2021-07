Los continuos comentarios de su padre, Manuel Albeza Fulleda -alma mater de la entidad- sobre la mala situación económica que atravesaba la Sociedad Cultural Deportiva San Blas, hicieron que Manuel Albeza Guijarro se decidiese hace cuatro años a dar un paso al frente para intentar salvarla de la desaparición. Y lo ha hecho. Hoy por hoy la sociedad goza de una economía saneada, pese a las circunstancias actuales. Pero este economista de profesión tiene muy claro que ha sido un trabajo en equipo y que tras muchos sacrificios y duro trabajo el «match ball» se ha superado. Como ejemplo, la sección de fútbol, que llegó a contar con unos 500 inscritos en sus buenos tiempos, estuvo a punto de desaparecer por falta de gente. Hoy cuenta ya con 220 niños y niñas y un total de ocho equipos, además de la escuela. La sección de baloncesto también ha dado un salto cualitativo y cuantitativo este año y atesora más de 120 chicos y chicas de 5 a 16 años en su escuela.

La SCD San Blas celebra su 75 aniversario este año. ¿Qué ha distinguido a lo largo de su historia a esta emblemática entidad alicantina?

Su vocación por impulsar la Cultura y el Deporte en el barrio de San Blas. La Sociedad nace del barrio y por el barrio, sin esta simbiosis entre ambos no sería posible tal longevidad.

Tienen el privilegio de atesorar en sus vitrinas la primera Copa San Pedro, el torneo amateur de fútbol más antiguo de España, de 1941.

Sí, es cierto. Para nosotros es un orgullo haber ganado este torneo tan querido en la provincia de Alicante. Es uno de los más apreciados por los socios. Siempre nos hemos distinguido por una competitividad sana. Posteriormente ganamos dos Copas San Pedro más, pero cada trofeo de nuestras vitrinas tiene una especial significación.

San Blas está además entre las sociedades culturales y deportivas más antiguas de la ciudad de Alicante...

Cierto. Somos de las sociedades más antiguas que todavía siguen en pie en la ciudad. Creo que se debe a esa interacción entre el barrio de San Blas y la propia Cultural. Al final es una entidad que todos en el barrio, en mayor o menor medida, llevamos dentro y apreciamos. Cuando los que estamos ahora ya no estemos, la Sociedad seguirá su andadura durante muchos años.

Cumplen una importante labor social...

Totalmente. Tenemos muy claro que el fomento de la práctica deportiva permite que los chavales se centren en actividades sanas, que motivan una serie de valores, y los mantiene apartados de otras cosas poco recomendables. Un ejemplo claro de este objetivo es el Torneo «Jóvenes contra la Droga-Ciudad de Alicante» que va a alcanzar su XIV edición en cuanto la situación sanitaria lo permita y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Alicante. Además, nuestro compromiso no es solo con la cultura y el deporte, colaboramos activamente con otras entidades como los Moros y Cristianos, las Hogueras de San Blas o la Cruz Roja. Intentamos devolver al barrio, en la media de lo posible, todo ese cariño que nos da.

¿Cuáles son sus valores fundamentales?

Desde nuestros orígenes tenemos unos valores que nos identifican. Aunque han ido evolucionando como el propio barrio, podríamos decir que los fundamentales son el compromiso, la humildad, la integridad, el sacrificio, el espíritu de equipo y el respeto. Para nosotros lo importante no sólo es ganar, sino cómo se gana, no vale ganar a cualquier precio. Una victoria humillando al contrario o a base de trampas, no merece la pena.

¿Cuál es su situación actual en cuanto a número de socios y actividades que realizan?

La situación es complicada por las circunstancias que nos están tocando vivir. La pandemia ha afectado a todos y nosotros no estamos ajenos a ella. De todas formas, si nos abstraemos de este hecho, podemos decir que estamos mejor que hace unos años. El número de socios ha crecido notablemente gracias a la labor de todos. Esto es un equipo.

¿Cuáles son sus expectativas para el futuro más inmediato?

Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de todos para atraer a más gente y garantizar el futuro de la SCD San Blas. Tenemos perspectivas de crecer tanto en socios como en secciones. Cada vez son más las actividades que hacemos que atraen a los más jóvenes que, al fin y al cabo, son el futuro.

Tienen sección de fútbol, baloncesto, pesca, ajedrez, fútbol sala, dominó, cultura... ¿Cuáles son las más potentes?

Aunque todas nuestras secciones son importantes y apreciadas es cierto que hay algunas más grandes. Podríamos destacar las secciones de fútbol, baloncesto y pesca como las que históricamente más han aportado. Ahora contamos también con una sección de ajedrez muy potente y estamos impulsando las actividades culturales, como las rutas guiadas.

La sección de pesca es una de las que siempre les ha distinguido...

Sí es cierto, desde sus inicios en la SCD San Blas se ha potenciado el deporte de la pesca, y hemos llegado a contar con todo un campeón de España dentro de nuestros asociados. Actualmente contamos con 26 integrantes en la sección.

¿Tienen suficiente apoyo municipal? ¿Y del barrio?

Sí. La verdad es que el apoyo municipal siempre ha sido muy positivo y cercano. Cuando lo hemos necesitado, el Ayuntamiento siempre ha respondido. Respecto al barrio, su implicación es total. La gente se vuelca cuando hacemos eventos como el Torneo «Jóvenes contra la Droga Ciudad de Alicante».

¿Colaboran con el resto de SCD de la ciudad o la rivalidad no se lo permite?

Siempre que se ha planteado colaborar se ha hecho. La sana rivalidad entre estas históricas entidades nunca debe perjudicar la buena relación que existe entre las gentes de los distintos barrios.

¿Qué tienen previsto para la conmemoración del 75 aniversario?

Estamos condicionados con la situación de la pandemia. Nuestra intención es realizar un programa con actividades de todas las secciones históricas haciendo partícipe a todo el barrio. Pretendemos realizar diferentes eventos culturales, salidas guiadas por la ciudad, conciertos, torneos en cada sección, etc. Pero todo está en la fase de borrador esperando a ver la evolución de las medidas adoptadas por las autoridades. Confiamos en que la situación sanitaria nos permita poder organizar actos que estén a la altura de la historia de la entidad.