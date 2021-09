El Ayuntamiento de Alicante continúa centrando buena parte de sus esfuerzos en transformar las zonas más deterioradas de la ciudad. Proyectos de urbanización, peatonalización, renovación de aceras, vías urbanas, carriles bici, actuaciones constantes en los barrios de la zona norte... ¿El objetivo? Modernizar, poco a poco la ciudad y convertirla en un ejemplo de sostenibilidad y accesibilidad.

Uno de los proyectos que está sobre la mesa en estos momentos tiene un fin claro: acercar Villafranqueza al núcleo urbano de Alicante, conectándolo a través de una renovada avenida Pintor Gastón Castelló que actualmente prioriza a los vehículos.

Las obras mantendrán la calzada actual, con carril de ida y vuelta para los automóviles, pero ampliará sus aceras para transformar este tramo en una agradable vía urbana; un paseo con zonas verdes, dos anchas aceras para peatones, espacio para bicicletas mejorado y tramos de aparcamiento para que los vecinos de El Palamó puedan desplazarse cómodamente a la ciudad, y viceversa.

El presupuesto total se estima en 2.522.740 euros y el proyecto ya ha sido presentado pero no se aprobará en Junta de Gobierno hasta que no tenga el visto bueno de los vecinos de Villafranqueza. «Siempre seguimos esta estrategia: redactamos un proyecto, lo presentamos a los vecinos para tomar nota de sus demandas y sugerencias, y una vez incorporemos sus peticiones, se aprueba», indica Adrián Santos Pérez, concejal de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante. «Una de las peticiones que nos hacían es que su barrio no estuviera tan alejado de la ciudad, y este es un primer paso», añade.

Según el edil, Alicante adolece, en general, de que «todos los accesos de la ciudad están bastante degradados y están pensados solamente para la circulación de vehículos». Por lo que pretenden ir mejorándolos y poniéndolos en valor. «Este de Villafranqueza se ha priorizado porque compete directamente a vecinos, a diferencia de otras zonas de polígono industrial».

Con esta y otras actuaciones, la concejalía de Urbanismo quiere mostrar su interés por el barrio de El Palamó, ya que también existe un proyecto inminente de rehabilitación del Centro Social (antiguo Ayuntamiento), se ha empezado a redactar un plan de mejora de la plaza central de Villafranqueza, y se está estudiando restaurar el Panteón de los Guijarro, que se encuentra bastante degradado y es otra de las reivindicaciones vecinales.