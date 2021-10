Acaba de iniciar su segundo mandato de dos años tras la convocatoria electoral del pasado mes de agosto al encabezar la única candidatura que se presentó, y Mar Marín Aracil lo ve hasta lógico por la situación que ha generado la pandemia y tras casi dos años de parón festero. Dos años ya en el cargo pero sin haber podido disfrutar de unas fiestas como presidenta, ya que solo pudo «presidir» el mig any de 2020, que también fue accidentado por culpa de la climatología. Pese a todo, se siente con fuerzas e ilusionada, como presidenta y como festera, y confía en que cuando esta circunstancia que le ha tocado sufrir se vaya disipando «podamos volver a hacer, de la única forma que sabemos, las Fiestas que sentimos, que vivimos y amamos».

¿Qué le parece la última normativa aprobada por la Generalitat para la celebración de fiestas de Moros y Cristianos?

Pues entiendo que está pensada para las poblaciones que celebran sus fiestas en el último trimestre del año. Por lo tanto nosotros, que celebramos las nuestras en julio, debemos esperar a las próximas.

¿Cree que los festeros y festeras de San Blas estarían dispuestos a celebrar sus Moros y Cristianos con estas limitaciones?

Pues por la información que a mí me llega del colectivo al que represento con las medidas sanitarias vigentes desde luego estamos en desacuerdo en realizar nuestras fiestas así. No me imagino a los festeros y festeras de San Blas desfilando en batallón, la verdad.

¿Confía en que en julio de 2022 la situación haya mejorado lo suficiente como para poder celebrar las Fiestas con total normalidad?

Pues eso es lo que espero y deseo, pero por desgracia no lo sé ni yo ni nadie todavía. Si nos fijamos en los datos actuales con más del 80% de la población vacunada y comienza a normalizarse la situación en todos los aspectos podemos llegar a julio con muchas probabilidades de que nuestras Fiestas se realicen.

¿Qué pasará con las filaes de cargo? ¿Estarán dispuestas a asumir con el esfuerzo económico y organizativo que requiere sin garantías de poder disfrutar de las mismas con plenitud?

Pues independientemente de la pandemia ocurre lo mismo todos los años, que no existen garantías absolutas. Y si no que se lo pregunten a aquellos cargos que por inclemencias del tiempo o mundiales de fútbol no han podido lucirse como debieran. En San Blas nunca se ha pedido una mínima inversión en un año de cargo eso depende del prestigio y buen gusto que una filá considere. De todas maneras si contamos con unos mínimos que garantice el poder realizar nuestra Fiesta no seremos ni la Junta Directiva ni las filaes de cargo los que lo decidamos, si no los festeros y festeras de San Blas, que son los que tienen la última palabra.

¿Están aguantando bien las filaes el parón o están sufriendo bajas de socios?

Pues tras reuniones mantenidas con delegados de filaes no tenemos constancia de bajas significativas.

Habrá socios que tendrían su cuota pagada y siguen adelante, pero ¿teme que la crisis y las más que probables medidas restrictivas que se impongan provoquen que en el ejercicio siguiente haya abandonos de festeros y festeras?

Espero que en este año todo haya mejorado lo suficiente y nos dejen celebrar nuestras fiestas con alguna restricción, que seguro las habrá, pero que no modifique nuestra manera de celebrarlas y de escenificarlas en la calle, y segura estoy de que volveríamos a ilusionarnos con todos y cada uno de los actos que realizamos y como no a vibrar con nuestra mayor seña de identidad que como bien sabes es la música festera, poniendo de nuevo el motor en marcha y así continuar hacia adelante como siempre hemos hecho.

¿Por qué no está San Blas en la Federación de Moros y Cristianos de Alicante?

Pues básicamente porque así se decidió tras votación en asamblea de socios y socias en el pasado año 2014. Discrepancias en la forma de ver y hacer fiesta. Eso no quita que tengamos una relación cordial y podamos intervenir como órgano independiente que somos en algún tipo de acto conjunto.

¿Por dónde pasa el futuro de San Blas?

Pues en principio seguir con aquellos proyectos que tuvimos que aparcar por la pandemia, tales como la creación de la primera Escuela infantil de embajadores, la puesta en marcha de San Blas Histórico, documento gráfico y audiovisual que enriquecerá nuestro patrimonio festero, continuar con la creación del área de Indumentaria Festera... También vamos a cuestionar nuestro modelo asociativo y organizativo de la asociación. Seguiremos trabajando en la divulgación y promoción de la Fiesta por todos los medios posibles y con el compromiso por supuesto de las instituciones de la ciudad. Estamos ultimando la puesta en marcha la intranet, algo necesario en esta era y que además agilizará muchos trámites, y nos hemos propuesto el volver a nuestra sede propiedad de la asociación en la avenida Condes de Soto Ameno donde se van a realizar obras para mejorar la infraestructura y así poder utilizarla para cualquier tipo de evento, asambleas y demás.