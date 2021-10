MARTES 5 DE OCTUBRE

17:30 h. Biblioteca de Villafranqueza, C/ Castelar, 40. Cuentacuentos. «Cuentos monstruosos» de Tolón Tell On. BRE

17:30 h. Biblioteca Pla-Carolinas. C/ Giner de los Ríos, 8. Teatro infantil. «Paparruchas» de Clonwdestino teatro. Bombilla y Protona, dos payasas con mucha guasa.

JUEVES 7 DE OCTUBRE

18:30 h. Centro Municipal de las Artes. Plaza Quijano, 2. Documental. «Camino» de Cuentamontes Inclusivo. Valores como la unión y la amistad como fuerzas integradoras.

VIERNES 8 DE OCTUBRE

18:30 h. Centro Social Comunitario «Isla de Cuba». C/ Isla de Cuba, 40. Representació en valencià. «La volta al mon en 80 dies» de Farándula Teatre.

18:30 h. Centro Municipal de las Artes. Plaza de Quijano, 2. Teatro. «La sobrina de Don Quijote» de Noctámbula Teatro. En esta historia, Antonia Quijana descubrirá quién era su tío.

18:30 h. Centro Social Comunitario «Felicidad Sánchez». Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, 58. Crisol de música, palabra, voz, gesto… «Mujeres en torno a la música crisol» de Alquimia.

MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE

17:30 h. Biblioteca Benalúa. C/ García Andreu, 35. Concierto lírico. Zarzuela y Ópera de Compañía Lírica Alicantina.

JUEVES 14 DE OCTUBRE

18:30 h. Centro Municipal de las Artes. Plaza Quijano, 2. Documental. «La red de la vida» de La cosecha producciones y Entrepobles-Entrepueblos-Herriarte-Entrepobos.

VIERNES 15 DE OCTUBRE

17:30 h. Biblioteca El Cabo. Avenida Costa Blanca, 19. Cuentos. «Ensalada de cuentos» de Al otro lado de la parcela.

18:30 h. Centro Social Comunitario «Isla de Cuba». C/ Isla de Cuba, 40. Concierto de cámara. «Quinteto de metales» de la Banda Sinfónica Municipal.

SÁBADO 16 DE OCTUBRE

12:00 h. Calle Alicante. Representación. «Historias contantes y sonantes» de Al otro lado de la parcela. Narración y música se unen.

18:30 h. Centro Social Comunitario «Gastón Castelló». C/Pino Santo, 1. Teatro. «El avaro» de Melpómene teatro.

LUNES 18 DE OCTUBRE

17:30 h. Biblioteca Diagonal. C7 Diagonal, 3. . Teatro infantil. «Paparruchas» de Clonwdestino teatro.

MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE

17:30 h. Biblioteca de San Blas. Avda. Adolfo Muñoz Alonso, 8. Representación. «Semelengualatraba Cuencantrabapoesirimadivinando» de Cristi Gutis. Popurrí de variedades.

JUEVES 21 DE OCTUBRE

18:30 h. Centro Municipal de las Artes. Plaza Quijano, 2. Presentación y debate. «Parque de la Marjal». Actividad coorganizada junto a Aguas de Alicante. Intervienen Amelia Navarro, directora de Desarrollo Sostenible y Miguel Rodríguez, gerente de Operaciones y Dirección Operaciones.

VIERNES 22 DE OCTUBRE

18:30 h. Centro Social Comunitario «Felicidad Sánchez». Avenida Alcalde Lorenzo Carbonell, 58. Representación. «Perfecta» de la Perfecta compañía. Función coorganizada junto a la Concejalía de Igualdad.

18:30 h. Centro Social Comunitario Garbinet. C/ Médico Vicente Reyes. Cuentacuentos. «Los animales de Martín» de Rebombori Cultural.

SÁBADO 23 DE OCTUBRE

12:00 h. Calle Alicante. Representación. «Semelengualatraba Cuencantrabapoesirimadivinando» de Cristi Gutis.

18:30 h. Centro Social Comunitario «Gastón Castelló». C/Pino Santo, 1. Teatro visual. «Elfoesfera» de Desbaratats Teatre.

MARTES 26 DE OCTUBRE

17:30 h. Bibioteca Villafranqueza. C/ Castelar, 40. Teatro infantil. «Paparruchas» de Clonwdestino teatro.

MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE

17:30 h. Biblioteca Pla-Carolinas. C/ Giner de los Ríos, 8. Represetació en valencià. «5 setmanes en globus» de La Faràndula teatre.

17:30 h. Biblioteca Diagonal. C/ Diagonal, 3. Taller infantil. «Juguetes de cuento» de Cola de ratón.

JUEVES 28 DE OCTUBRE

17:30 h. Centro Municipal de las Artes. Plaza Quijano, 2. Proyección. «Arte y paisaje» . Coordina y presenta: Concejalía de Juventud. Centro 14.

VIERNES 29 DE OCTUBRE

17:30 h. Biblioteca El Cabo. Avda. Costa Blanca, 19. Concierto lírico. Zarzuela y Ópera de Compañía Lírica Alicantina.

18:30 h. Centro Social Comunitario «Felicidad Sánchez». Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, 58. Concierto de cámara. Grupo de clarinetes de la Banda Sinfónica Municipal.

SÁBADO 30 DE OCTUBRE

18:30 h. Centro Social Comunitario «Gastón Castelló». C/Pino Santo, 1. Magia. «Ilusion-arte» de Joan Vidal. El mundo de la realidad tiene sus límites, el mundo de la imaginación es infinito.