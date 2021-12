Intentar reducir al máximo, reutilizar el que tengamos en casa o en el caso de comprar que pueda ser reutilizable y ecológico.

Cuando lo hayamos utilizado recordar depositarlo en el contenedor de papel cartón y las cintas de plástico o envoltorios film en el contenedor de envases, son residuos de envases.

Fomenta el consumo local

Intentemos comprar en lugares de proximidad y fomentemos el consumo local. Ayudaremos a incentivar a nuestros productores alicantinos y también disminuiremos la huella de carbono al comprar el productor Km 0.

Disminuir el consumo de luz

El alumbrado navideño es muy común para decorar nuestras casas. Utilicemos luces Led o de bajo consumo. Las luces LED gastan un 75 % menos de energía y pueden durar hasta 25 veces más.

No todas las luces de Navidad consumen los mismo, por ello te explicamos una pequeña fórmula para calcularlo:

A. Mira el consumo que tienen tus luces de Navidad. Esta cifra debería aparecer en la etiqueta de las mismas y expresado en vatios (W).

B. Mira en tu factura el coste medio de electricidad. Debería aparecer expresado en kWh o Wh. De esta manera podrás conocer el consumo de un aparato de 1 vatio de potencia durante 1 hora.

C. Aplica la fórmula de [[Consumo de luces (W) x horas encendidas (h)] / 1000 x coste energía (€/kwh).

Tras aplicar la anterior fórmula podrás conocer el consumo de tus luces de Navidad. Los datos de la fórmula los encontrarás fácilmente, porque los W aparecerán en las luces, las horas encendidas también las conoces y el coste de energía viene reflejado en la factura. Verás que si son LED lo más probable es que te cueste unos céntimos. Un coste muy asumible si quieres disfrutar de unas fiestas luminosas.

Tarjetas navideñas

Colaboremos en reducir el consumo de recursos, puedes utilizar tarjetas online o bien puedes hacerlas tú mismo reutilizando materiales o incluso hay algunas tarjetas que puedes plantar después de usarlas. En este código QR encontrarás algunas webs entre las más populares para hacer tu propia felicitación navideña.

Productos de un solo uso

Utilicemos bolsas reutilizables para nuestras compras y evitemos productos de un solo uso para comidas o celebraciones (platos, vasos, cubiertos)

El 3 de julio de 2021 entró vigor la directiva europea que prohíbe la venta de artículos de plástico de usar y tirar como pajitas, bastoncillos, cubiertos o platos de plásticos, entre otros, para luchar contra la contaminación.

En concreto, los productos cuya venta queda prohibida en el conjunto de la Unión Europea son:

• Cubiertos de plástico de un solo uso (cucharas, tenedores, cuchillos y palillos).

• Platos de plástico de un solo uso.

• Pajitas.

• Bastoncillos de algodón para los oídos fabricados en plástico.

• Palitos de plástico para sostener globos.

• Plásticos oxodegradables y contenedores alimenticios y tazas de poliestireno.

Decoración navideña

Utilicemos las decoraciones de otros años o, si compramos, que sean de productos de segunda mano.

Otra alternativa es realizarlo nosotros mismos, hay numerosas webs donde encontrar este tipo de manualidades.

Podemos utilizar productos naturales como hojas caídas, piñas o ramas pero no arranquemos ni musgo natural ni plantas como el acebo.

Los musgos juegan un papel imprescindible en el ecosistema, ya que son capaces de absorber 20 veces su peso en agua. Esto ayuda, por ejemplo, a evitar inundaciones, ya que actúan como esponjas de la naturaleza. Además, también impiden la erosión del suelo. El musgo tarda en crecer más de 7 años y, debido a que cogerlo de los bosques es una práctica extendida, se considera una especie protegida, como también pasa con el tejo o el acebo.

La Ley de Montes de 2003 prohibe cortar elementos naturales protegidos en un bosque, como el musgo, entraría en la categoría de infracciones graves. Las multas van desde los 1.001 euros hasta los 100.000 euros.

Árbol de navidad

Podemos utilizar una planta interior como árbol de Navidad o si tenemos jardín utilizar algunos de los árboles exteriores

Los árboles artificiales, son generalmente de plástico y nos reciclables y a la larga generamos un residuo que no podremos valorizar.

Si vas a comprar uno, que sea con maceta para luego poder plantarlo en otro lugar

Gracias a tu colaboración, habremos contribuido a la economía circular.

Transporte

Seamos muy conscientes estas navidades de todos los desplazamientos que hacemos para comprar, reuniones, comidas, etc. Y si es posible demos un paseo o si no utilicemos el transporte público, tanto el TRAM como el autobús tienen muchos horarios especialmente estas fiestas, incluso para la Feria de Navidad.

Comidas navideñas

¿Compremos en la gran cantidad de comercios locales que tiene nuestra ciudad, especialmente en nuestros mercados municipales con productos de primera calidad.

No cocinemos demasiada comida para no desperdiciarla y aprovechémosla para hacer otros platos típicos de nuestra gastronomía: «ropa vieja», «pudding de pescado», «purés y fondos para otros platos», etc.

Fomentemos nuestros locales de restauración y unámonos a la campaña «La Navidad que nos une».