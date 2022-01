Playa de San Juan es la zona más cara para alquilar una vivienda con un precio medio de 930 euros al mes

Debido a la pandemia, el precio del alquiler ha sufrido una leve caída, a pesar de que prácticamente se mantiene en máximos históricos. La alta demanda y la falta de oferta ha hecho que se dispare en las grandes ciudades de nuestro país, por ello, vamos a realizar un análisis detallado de la situación del precio del alquiler en el municipio de Alicante, diferenciada por barrios.

A la hora de alquilar un inmueble es importante saber que el precio del mismo depende de una amplia variedad de factores diferentes, siendo uno de ellos el mercado, que no es estable y varía en el tiempo. En este sentido, el precio de un alquiler varía dependiendo del tipo de la vivienda y del inmueble.

Haciendo una radiografía general, en España podemos ver que el mes de noviembre se ha cerrado con una caída interanual del precio del alquiler en el país del 5,9% hasta establecerse en 10,5 euros/m2, según el último informe de precios publicado por Idealista. En el último mes el precio se ha mantenido sin variaciones mientras que en el último trimestre la caída es del 1,4%.

Concretamente, el alquiler en la Comunidad Valenciana también ha bajado levemente en un año. Desde 2020, el precio por metro cuadrado ha caído un 0,6%, hasta situarse en una media de 7,7 euros. Sin embargo, respecto al pasado mes de octubre ha subido un 0,4%.

Pero, centrándonos en la ciudad de Alicante, según el informe de noviembre publicado por Idealista, el alquiler en el territorio alicantino tiene un precio medio de 7,7 euros por metro cuadrado, por lo que en comparación con el precio de noviembre de 2020 se puede decir que ha tenido una subida del 1,2%.

De esta forma, la ciudad de Alicante notó un fuerte ascenso de los precios en el primer semestre de 2021, con un 7,39%, el séptimo repunte más intenso del país.

«Los alquileres varían en función de la demanda y en la ciudad hay zonas que son más demandadas que otras para vivir y por este motivo, el alquiler en determinados barrios ha tenido una subida. Sobre todo, los precios han subido en Alicante porque faltan viviendas para alquilar que estén en buenas condiciones», destaca Marifé Esteso, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante (APIS).

Precio del alquiler por barrios

En concreto, la zona de Playa de San Juan es la más cara del municipio con un precio medio de 9,3 €/m, lo que supone superar su precio máximo histórico alcanzado en agosto de 2019, el verano anterior a la pandemia. Por lo tanto, en esta zona el precio medio para una vivienda de 100 metros cuadrados sería de 930 euros al mes.

En lo que se refiere a los nueve barrios que forman el municipio de Alicante, solo en tres de ellos ha aumentado el precio medio del alquiler. El distrito Playa San Juan-La Albufereta-Cabo de Las Huertas y Alicante Golf sube un 8,8% respecto a 2020, junto al de San Blas-Pau que lo hace un 3,1%, y el Plà del Bón Respòs-La Goleta-San Antón que sube también en un 1,4% frente al resto de distritos que bajan sus precios con Virgen del Remedio-Juan XXIII liderando la caída en un -5,8%, seguido de Los Ángeles-Tómbola-San Nicolás, un -3,0%, y del distrito Centro que también reduce sus precios un -2,2%.

En cuanto a la zona de Benalúa-La Florida, el precio medio del alquiler se encuentra en 6,5 €/m, bajando así un -1,8% frente al mismo periodo de 2020. El barrio Parque Avenidas-Vistahermosa tiene un precio de 7,1€/m, con una caída del -1,3%. Y por último, el distrito de Campoamor-Carolinas tiene una leve reducción del -0,2%, con un precio que se situaría en 6,6 €/m.

Con lo cual, la zona más barata para alquilar una vivienda es Virgen del Remedio-Juan XXIII con un precio de 5,2€/m, seguida de Los Ángeles-Tómbola-San Nicolás, 6,1€/m y en tercer lugar, se encuentra el barrio de Benalúa-La Florida, con un precio medio de 650 euros al mes por una vivienda de 100 metros cuadrados.

Situación actual

Estas cifras muestran la situación actual de la ciudad y se puede observar también cuáles son los barrios más baratos y los más caros para alquilar una casa. Sin duda, la playa vuelve a consolidarse este año como la opción más demandada por los alicantinos, este distrito ha multiplicado por cinco su población en 20 años y se ha convertido en el más habitado. Todo suma, ya que la construcción en la zona costera de Alicante también ha tenido un enorme crecimiento, esto ligado al cambio de mentalidad de los alicantinos ha hecho que el distrito cuatro se haya convertido en un gran gigante en cifras a nivel de población. En total más de 51.100 personas viven ya en los barrios playa de San Juan, Cabo de las Huertas y Albufereta.

Por su parte, tampoco ha perdido fuerza San Blas-Pau, con un precio medio del alquiler de 7,1€/m. A pesar de encontrarse entre los más caros de la ciudad, esta zona ha ido evolucionado y se ha convertido en una de las más elegidas para formar un hogar. El PAU 1 en San Blas ha sido uno de los sectores del municipio que ha tenido un mayor desarrollo urbanístico en los últimos años.

La presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante (APIS) recalca que «gran parte de las viviendas de la zona de San Blas-Pau son de nueva construcción y por ello, el precio del alquiler es más alto, los pisos tienen unas características mejores».

Asimismo, el Plà del Bón Respòs-La Goleta-San Antón sigue entre las zonas más caras para vivir con un precio de 7,5€/m. Y por otro lado, el centro del casco urbano pese a la bajada del -2,2%, respecto al periodo de 2020, se mantiene con uno de los precios más elevados, 8,0€/m.

«Las viviendas del centro suelen ser más caras y no siempre corresponde el precio con el estado de la casa. La ciudad no es grande, es fácil vivir en un buen barrio de Alicante cerca del centro sin tener que pagar vivir en el centro», indica Marifé Esteso.

Por otra parte, entre los barrios que han perdido fuerza a lo largo de estos años se encuentra sobre todo el de Virgen del Remedio, teniendo un precio de alquiler más bajo junto a Los Ángeles-Tómbola-San Nicolás y Benalúa-La Florida.

«Como en el caso de otras zonas más demandadas, en Virgen del Remedio-Juan XXIII ocurre lo contrario: quien no tiene capacidad económica se queda en estos barrios. No es nada demandada por quien no vive allí por la inseguridad y porque las viviendas son muy antiguas. Son barrios que no eliges, pero la imposibilidad de elegir otro te puede llevar allí», explica la presidenta de los APIS.

Y añade: «Cualquier barrio normal es una buena opción para alquilar (Carolinas, Pla, Benalúa, Centro, etc). Algunos clientes buscan estar cerca de la familia, del trabajo o del colegio de sus hijos. Pero al final siempre depende de su capacidad económica y del estado en que se encuentre la vivienda».

El sector inmobiliario ha vivido diversos cambios a lo largo del año y ocho meses de pandemia que llevamos, y estos han afectado directamente al mercado del alquiler.

Precios máximos históricos

Aun así, en este periodo de tiempo siete de los distritos del municipio de Alicante han alcanzado sus precios máximos históricos. En lo que respecta a la ciudad de Alicante, esta tuvo su máximo histórico en mayo de 2020 con un precio de 7,7 €/m, la misma cifra en la que se encuentra ahora mismo el precio medio del alquiler.

Además, entre los máximos históricos destacan el distrito Centro con un precio de 8,4 €/m alcanzado en enero de 2020, Plà del Bon Repòs-La Goleta-San Antón con 8,5 €/m en mayo de 2020, Parque Avenidas-Vistahermosa con un precio de 7,7€/m en mayo de 2020 y sobre todo Playa de San Juan-El Cabo con 9,3 €/m alcanzado este mismo mes de noviembre de 2021.

Por lo que se puede decir que la ciudad de Alicante ha tenido un fuerte ascenso de los precios en los alquileres e incluso ha superado sus máximos históricos durante el periodo de pandemia.

Además, se podría decir que Alicante lidera la revalorización del precio de la vivienda en la Comunidad Valenciana.