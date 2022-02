Alicante retira 3.700 toneladas de escombro al año de vertidos ilegales y limpieza de solares

La gestión ambiental es una necesidad y una estrategia imprescindible para conseguir la sostenibilidad de las ciudades. El objetivo principal es reducir el impacto de la actividad humana en la naturaleza, respetar y favorecer la biodiversidad, implementar el factor ambiental y mejorar la legislación y conciencia social.

Actualmente, no llevar a cabo una buena gestión de los residuos que nosotros mismos generamos es una de las mayores problemáticas. Desgraciadamente, son muchas las empresas y particulares que se deshacen de sus residuos y escombros de la forma más perniciosa posible: abandonándolos en solares, parajes o descampados.

En este sentido, estas acciones perjudican y contaminan continuamente. Uno de los vertidos más encontrados son los restos de construcción y demolición en escombreras ilegales, los cuales tienen numerosos efectos negativos en el medio ambiente. Aunque cada vez se alcanza una mayor conciencia en este ámbito en el sector de la construcción, falta todavía mucho camino por recorrer en la aplicación de los principios de la economía circular y los residuos rebosan en vertederos, normalmente ilegales. En los últimos años han surgido iniciativas a nivel mundial para que la industria de la construcción considere el respeto y la protección del medio ambiente en toda su cadena de valor.

Lamentablemente, en Alicante esta problemática está muy presente y existen cerca de 30 puntos negros en toda la ciudad -escombreras ilegales- donde se vierten continuamente este tipo de residuos. En cifras, se retiraron 3.257 toneladas de Restos de Construcción y Demolición (RCD) ilegales en el año 2021, a esta cifra se suman 467 toneladas que retiró el Ayuntamiento en una limpieza especial de solares. «UTE Alicante lucha diariamente con los vertidos ilegales que se realizan en la vía pública. En muchos casos, estos residuos que encontramos no son depositados por los ciudadanos, si no que una gran mayoría suelen ser producidos por empresas privadas que no realizan la gestión correspondiente con sus residuos y se dedican a las reformas, a la mecánica, a la construcción o a la jardinería. Lo que más solemos encontrar son restos de demolición, escombros, voluminosos, enseres, piezas de coche o incluso ruedas, que son residuos peligrosos», explica Fran Zapata, coordinador de Limpieza de UTE Alicante.

Asimismo, en la ciudad de Alicante se tienen localizados distintos puntos negros donde se suelen depositar con mayor frecuencia y se acumulan cantidades de desechos de diversa índole. En el mapa adjunto se han marcado en rojo los puntos más recurrentes, donde se suelen encontrar más vertidos. «Los encontramos frecuentemente en polígonos, en caminos, en solares públicos, dentro del núcleo urbano o en la misma calle. Esto perjudica al ciudadano, al medio ambiente y a la imagen de la ciudad», resalta Zapata.

Algunos restos de construcción, como el amianto, la pintura o las lámparas fluorescentes son peligrosos y altamente contaminantes. Sin embargo, los principales restos de obra como hormigón, materiales cerámicos y aglomerado asfáltico son residuos que se pueden reciclar y existen diferentes puntos que están al alcance de todos para depositarlos y posteriormente proceder a su reciclaje.

UTE Alicante, y otros gestores de residuos autorizados, tienen capacidad para reciclar el cemento, la madera, el cristal y otros materiales o para trasladarlos a un centro autorizado de reciclaje. En el caso de Alicante, «el ecoparque está a disposición de todos los ciudadanos, se trata de un centro de recogida y selección de distintos tipos de residuos especiales totalmente gratuito. En el ecoparque los residuos llevan un control y una clasificación antes de su tratamiento. Aun así, la principal solución es tener una mayor concienciación ciudadana», destaca Fran Zapata.

Los ciudadanos y las pequeñas empresas disponen de un cupo de hasta 500 kilos para depositar sus Restos de Construcción y Demolición sin coste alguno tanto en el Centro de Transformación de Residuos de Alicante (CETRA), ubicado en partida de Fontcalent s/n, como en el ecoparque, situado en el polígono industrial de Aguamarga, en la carretera de Elche, cantidad que quintuplica a la permitida en otros municipios cercanos.

Según los datos, el pasado año, 2021, se recogieron en el CETRA 2.087 toneladas de escombros y en el ecoparque 4.590 toneladas.

Contra las escombreras ilegales

Las escombreras ilegales tienen un impacto muy negativo, aparte del efecto visual y la sensación de inseguridad que generan, favorecen los incendios y la diseminación por el entorno natural de microplásticos y otras partículas nocivas. Además, representan pérdidas económicas en forma de tasas de vertedero autorizado sin abonar, de residuos sin valorizar y de derivación de recursos públicos que podrían emplearse en otras tareas.

De este modo, las concejalías de Limpieza Viaria, Residuos y Seguridad han reforzado su colaboración bajo la coordinación del servicio de limpieza viaria para combatir las conductas irregulares que incumplen la ordenanza de limpieza de la ciudad. Por lo tanto, el vertido incontrolado de RCD constituye una infracción muy grave según la Ordenanza Municipal de Limpieza y está sancionado con hasta 3.000 euros de multa.

Una nueva red de ecoparques estará operativa este año

A lo largo de este año se prevé construir y que entren en funcionamiento los nuevos puntos limpios municipales, cada uno de los cuales tendrá asociado un ecopunto móvil para la recogida de residuos peligrosos de origen doméstico. El Ayuntamiento de Alicante espera triplicar los residuos domésticos recogidos, hasta superar las 12.800 toneladas, gracias a su nueva red de ecoparques.

Con una inversión de 1,8 millones de euros, el servicio de limpieza viaria y gestión de residuos del área de medio ambiente prevé iniciar la construcción de los nuevos puntos limpios y que estos estén operativos a lo largo de este año.

Los tres nuevos ecoparques contemplados vendrían a completar al único existente en la actualidad, situado en el polígono industrial de Aguamarga en la carretera de Elche. En los ecoparques se pueden depositar hasta 500 kilos por persona y día de escombros y también todo tipo de enseres voluminosos y electrodomésticos.

Los nuevos ecoparques fijos tendrán una superficie estimada de 5.000 metros cuadrados y capacidad para atender a una población potencial de más de 10.000 habitantes.

Todos los ecoparques dispondrán de una zona cubierta con marquesina para la recogida de residuos peligrosos y RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). La circulación de vehículos estará segregada o separada entre vehículos particulares y los camiones de carga y descarga del servicio.