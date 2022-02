A finales de 1977 un grupo de vecinos y vecinas de Villafranqueza se reunieron para intentar canalizar sus necesidades. Hechos posteriores como la construcción de la autovía hicieron que se unieran. Per o la sociedad alicantina miró hacia otro lado y su construcción siguió adelante pese a manifestaciones y cortes de tráfico. José Francisco Pascual Rubio es el único que queda, y fue entonces secretario, pero tuvo que dejarlo a los dos años y en 2015 regresó como presidente ante la posibilidad de su desaparición. Ahora son 433 asociados, pero la pandemia ha dificultado mucho su día a día, aunque «sentimos el aliento y la valoración positiva de la gente».

¿Cómo valora el papel de los movimientos vecinales hoy en día? ¿Son necesarios?

El movimiento vecinal es una forma de reivindicar lo que es del barrio, los frentes de lucha vecinal tienen como objetivo común que el barrio sea para los vecinos y no para quien quiera hacer de él un negocio. Estamos y vivimos junto a los problemas y somos los primeros en detectarlos. Cada vez somos más necesarios, como lo ha demostrado esta pandemia, sin medios las asociaciones nos hemos puesto delante del problema una vez más. Pero por desgracia no todos creen que somos necesarios y nos ven como un problema más que como una ayuda.

¿Cuáles son los principales logros conseguidos a lo largo de estos años?

Cuando estás al frente de una asociación y ves las necesidades de tus vecinos no podría hablar de logros, me avergonzaría. Es tanto lo que pedimos y tan poco lo que nos han dado... ¡Nada! Cuando solicitamos ayuda a la sociedad alicantina para la limpieza del barranco de Orgegia y ves que más de 30 asociaciones nos juntamos esa mañana, codo con codo, fue el momento más emocionante en estos siete años... No conocía a casi nadie, no pude agradecerles el enorme esfuerzo que hicieron.

¿Se consideran suficientemente integrados como un barrio más de la ciudad?

Pienso que la integración es cosa de dos. Habría que preguntar si Alicante nos considera un barrio más... El único barrio que está dividido por dos circunvalaciones y una autovía. La respuesta es que nunca ha existido esa integración. Cuando se firmó la «agregación a Alicante» la Guerra Civil impidió que los acuerdos con el entonces alcalde Lorenzo Carbonell se llevarán a cabo y el abandono es evidente.

¿Cómo valora su relación con el Ayuntamiento?

Si entendemos la relación como la conexión que hay entre dos o más cosas y la conexión como la unión, pues como tal no existe. Entendemos que nuestro Ayuntamiento juega en una liga superior y nosotros en regional y nuestros problemas a su mirada quedan minimizados. Nos atienden, escuchan, reparan pequeños desperfectos pero esa conexión derivada de la relación nunca ha existido.

El Ayuntamiento tiene sobre la mesa algunos proyectos para el barrio, como la remodelación del Centro Cívico o la reurbanización de la avenida Gastón Castelló para acercar el barrio a la ciudad... ¿Qué opinión le merecen?

El Centro Cívico es un edificio protegido sede de nuestro antiguo Ayuntamiento que incumple la ley de accesibilidad y su deterioro es evidente, por lo que la remodelación no podía esperar más, por lo que nos alegramos de que Urbanismo haya tomado la iniciativa. Actualmente estamos a 40 minutos de Alicante en autobús , todo lo que sea reducir este tiempo bienvenido sea, pero pienso que para estar más cerca hay otros medios, como terminar las tres fases del polideportivo y dejar que lo usemos, cosa que en la actualidad no podemos, sentirnos que somos importantes para nuestra ciudad por las inversiones hacia nuestro jóvenes para canalizar toda su creatividad.

Cuando en la mayoría de zonas la gente no quiere ecoparques, en Villafranqueza demandan uno para evitar vertidos ilegales...

Cuando se demandó la creación del ecoparque en la calle Barítono Paco Latorre era y sigue siendo no la solución para todos los vertidos, pero sí facilitar que ante la proximidad del mismo y su buena accesibilidad redujeran dichos vertidos.

¿Qué habría que hacer para proteger medioambientalmente un paraje de alto valor natural como el Monte Orgegia?

Estamos hablando de un paraje muy singular, debe ser de disfrute de todos, pero intentando que los que están allí puedan sobrevivir. Orgegia necesita de un consenso lejos de partidismos y demagogias, debemos sentarnos todos los interesados en su conservación, aportar nuestras ideas y después los técnicos que aporten soluciones.

¿Qué sentido tiene que se permita la caza junto a rutas cicloturistas en dicho monte?

No pretendo cuestionar la viabilidad de la caza, pero la incongruencia entre ofertar a toda la ciudadanía seis rutas ecoturísticas, entre ellas la del monte Orgegia, y permitir la caza no tiene sentido.

Una de sus reivindicaciones, prometida por Alperi, es la ronda norte…

Otra más de las promesas, junto con el TRAM que llegaría a Villafranqueza... El proyecto como tal era ilusionante, pero no creíble, estamos hablando de la zona Norte donde no se invierte, solo se promete.

¿Qué otras reivindicaciones tienen?

Que urbanicen la zona de la huerta y Garachico, pagan IBI urbano como segunda residencia y no tienen aceras ni alumbrado ni alcantarillado. Que no dejen que desaparezcan de Orgegia la bocamina, la balsa, la torre y que se efectúe un estudio de unas posibles huellas de carros romanos en la zona. Que terminen el polideportivo, de cuatro fases solo se acometió la primera hace más de 18 años.

Un deseo para el nuevo año.

Pues que si Alicante no sabe qué hacer con Villafranqueza, le podemos ayudar, permitiendo que seamo entidad menor local.