UTE Alicante realiza el servicio de limpieza, recogida y tratamiento de residuos del municipio de Alicante. Su filosofía de empresa apuesta por impulsar una mejora continua en la calidad, seguridad y cuidado medioambiental, con el fin de alcanzar la máxima satisfacción de la ciudadanía y los objetivos de desarrollo sostenible, minimizando el impacto ambiental de las actividades.

Por ello, UTE amplió las ubicaciones del ecopunto móvil el pasado año, concretamente en el mes de junio, y desde entonces la recogida de residuos especiales en Alicante ha mejorado significativamente en estos últimos meses.

Los ecopuntos se han vuelto indispensables para cuidar nuestro entorno. Inicialmente, el camión que presta este servicio de recuperación de restos que no tienen cabida en los contenedores gris, verde, amarillo y azul, permanecía durante 4 horas en cada una de las 12 localizaciones de la ciudad para retirar radiografías, pilas, pinturas, pequeños aparatos electrónicos y residuos similares. La empresa, junto con el ayuntamiento, reestructuró este servicio en junio del año pasado con la reducción de la permanencia para ampliar las ubicaciones, de forma que el ecopunto móvil visita ahora 28 zonas del término municipal a la semana durante una media de 90 minutos. Esta medida ha logrado que las visitas aumenten un 52% y los productos recuperados en un 95%, el doble que hace solo unos meses.

A pesar de la reducción de tiempo en el estacionamiento de los ecopuntos, se ha conseguido no solo mantener las visitas, sino que se han aumentado considerablemente. De esta forma, esta reestructuración ampliaba el horario de atención pasando a horario ininterrumpido de 8:30 a 19:00 horas, pero reducía el tiempo de estancia en cada localización con el objetivo de llegar a más ciudadanos. «La ampliación de las ubicaciones del ecopunto ha sido clave para poder llegar al máximo número de ciudadanos posible, pasar de un ecopunto en cada sector a cuatro o cinco en la misma zona supone que este servicio sea mucho más accesible para los vecinos», resalta Fran José Zapata, coordinador del servicio de limpieza de UTE Alicante.

Asimismo, los datos se han recogido mediante la aplicación del ecopunto creada por el departamento de mejora continua de UTE Alicante donde facilita la introducción de residuos y de visitas provenientes de los ciudadanos directamente por los operarios del ecopunto y facilita datos como: número de ciudadanos, edad, género, tipología y número de residuos que son depositados. Los registros analizados en este estudio se sitúan en 2021 recogiendo los datos de tres meses antes de la reestructuración durante el primer semestre del año y tres meses después de la misma en el segundo semestre.

Por tanto, en esta comparativa se puede ver que antes de la reestructuración el ecopunto móvil captaba 68.000 unidades de residuos domésticos de tratamiento especial, mientras que ahora recupera 133.000 unidades de estos restos valorizables. Además, si antes el ecopunto atendía a 4.500 vecinos, ahora son 6.800 los que hacen uso del servicio.

En este sentido, se ha conseguido una mejora generalizada en el número de visitas de ciudadanos y el número de residuos recogidos registrado, por lo que se ha pasado de una media de 55 visitas diarias a 76. Este aumento ha llevado acompañado un aumento considerable de los residuos recogidos para su valorización, que aumenta un 95% pasando de las 850 unidades diarias recuperadas a las cerca de 1.500.

¿Qué es lo que más se recoge?

Los alicantinos sobre todo llevan al punto limpio pilas, CD, cintas VHS, electrónica doméstica y cápsulas de café. Tras el cambio de horarios, se han recogido más de 40.000 de estas pequeñas baterías en la red de ecopuntos (un 146% más que antes), cerca de 15.500 CD (123% +), más de 10.300 cintas de vídeo y casetes (150% +) y alrededor de 9.000 envases monodosis de café (-19%). Además, se han retirado unos 20.000 pequeños aparatos electrónicos y cables, categoría que aumenta sus entradas en más de un 90% respecto al primer semestre del año.

Algunas categorías de residuos tienen menor volumen de entrada en unidades, pero han aumentado mucho sus cifras tras el cambio. Es el caso del metal-chatarra (293% +), las baterías de automóviles (264% +), envases (228% +) y los productos químicos (187% +).

Entre los residuos resaltan las pilas, 40.793, frente a las 16.561 recogidas en el periodo anterior, seguidas de CDs y DVD junto con el RAEE que suponen el mayor número de residuos recogidos por el ecopunto móvil.

Aumento de efectividad

En cuanto al aumento de recogida de residuos por zonas, destaca el ecopunto situado en San Blas que ha mejorado un 229% pasando de 3.853 residuos anteriormente con solo los ecopuntos de «Teulada» y «Ciudad Real» a 12.659 residuos con la nueva ubicación de General Mancha, o sectores como el de Carolinas donde se han agregado cuatro puntos de recogida cercanos aparte del ya existente en Bulevar del Plá, con lo que ha aumentado su recogida en un 198% o Los Ángeles con el punto de Avenida de Novelda, con un aumento de su efectividad en un 135%.

De este modo, los datos globales nos dan un balance muy positivo. «El trabajo para los operarios es diferente, puesto que hay una mayor carga al recoger esa cantidad de residuos, pero lo importante es que llegamos a más personas. Ese es nuestro principal objetivo, conseguir que el ciudadano no deposite esos residuos en los contenedores habituales», indica Fran José Zapata.

Mayor concienciación

Entre las nuevas ubicaciones, Centro Comercial Fontana en San Juan tiene unas 36 visitas por día, Los Ángeles ha tenido un gran recibimiento, con una media de 35 visitas al día. Por su parte, Mercado Central y Pío XII llaman la atención con 29 y 23 visitas respectivamente. Estas dos últimas localizaciones cuentan con una excelente cercanía a los centros neurálgicos de Carolinas y Centro.

En lo que se refiere a la media de residuos recogidos por día, el informe refleja una media general de 635 residuos por punto al día. Pero entre las nuevas localizaciones llaman la atención los datos de Los Ángeles, con 772 residuos diarios y San Juan en sus dos ubicaciones nuevas con 640 y 552 residuos al día respectivamente, seguida de Pío XII (414), San Gabriel (406) y Avenida de Alcoy (ADA), con 375 residuos. Por tanto, se ha conseguido no solo mantener las visitas sino que se han aumentado considerablemente, por lo que demuestra un buen resultado en la reestructuración y puesta en funcionamiento de las nuevas localizaciones acercando a los ciudadanos y a los barrios este servicio.

«El ecopunto es muy cómodo porque lo tengo al lado de casa»

Los usuarios destacan la cercanía y la accesibilidad de las nuevas localizaciones

Depositar los residuos especiales en los distintos ecopuntos móviles de la ciudad de Alicante ya forma parte de la rutina de muchos ciudadanos y ciudadanas. Cada día se puede decir que hay más concienciación entre los alicantinos en lo que se refiere a reciclaje. De esta forma, cada vez es más habitual seleccionar los distintos tipos de residuos que no se pueden depositar en los contenedores habituales y llevarlos al ecopunto más cercano de nuestros hogares. Gracias a la ampliación de las localizaciones de UTE Alicante los ecopuntos son más accesibles para todos los usuarios. En este sentido, algunas vecinas del ecopunto ubicado en la Plaza de Calvo Sotelo, en el centro de la ciudad, han añadido esta rutina a sus vidas y acuden asiduamente. «He traído unos auriculares, un pequeño electrodoméstico y unas pilas. Voy acumulando los residuos de este tipo y cuando ya tengo una cantidad lo deposito aquí. Vivo cerca y tengo controlado los días que están y el horario. Además, en casa separamos cartón, plástico y envases, orgánico y aparte las pilas y electrodomésticos», explica Ana, vecina de la zona centro. Gran parte de la ciudadanía considera una ventaja tener cerca de sus casas los ecopuntos ya que así no tienen que desplazarse en vehículo. «Me resulta muy cómodo porque puedo traer todo en el carro de la compra ya que soy vecina de la zona. Me parece un sistema muy útil. Desde que lo descubrí soy asidua, estoy encantada. Todo se contagia, si ven que lo vas haciendo al final acaban haciéndolo también, acabas concienciando», destaca Elena. Por último, Ana María resalta que se ha convertido en una rutina mensual, «vengo habitualmente y traigo los residuos para que se reciclen adecuadamente. En esta ocasión he depositado productos químicos, baterías y un cartucho de tinta usado».