Pablo Fernández Goig preside desde hace cinco años la Asociación de Vecinos del PAU2, creada en 2003 tras la movilización que hubo para oponerse a la llegada al barrio de un centro de Proyecto Hombre. Actualmente tienen cerca de 500 asociados, aunque año a año registran una mayor participación, pese a que la pandemia ha generado una paralización total, a su entender, «sobre todo por el cierre de las administraciones que en todos los sentidos han ralentizado sus gestiones».

El barrio ha cambiado recientemente de nombre tras dos décadas de vida...

El barrio no ha cambiado de nombre, por fin se ha constituido. Por desgracia los políticos han hecho de las suyas y han enarbolado una batalla contra el pensar vecinal. Pero al final esto solo es un nombre, el arraigo social pesa más y se nos seguirá conociendo como PAU2

Pero es un barrio todavía en expansión...

Sí, por suerte tenemos espacio para el crecimiento. Lo importante es que la administración entienda que para crecer hay que dotar de servicios.

Por fin han empezado las obras del nuevo parque...

Sí, nos han costado casi cuatro años, pero por fin han comenzado. Es un gran proyecto, un gran pulmón para la ciudad y una gran oportunidad para todos, vecinos, centros educativos, agentes sociales...

También se está tramitando la construcción de un Centro de Educación Especial...

El CEE El Somni se debe construir aquí también, en una parcela enorme, con espacio para el centro educacional y también para un centro socio-educativo que hemos solicitado y que ayudaría a la integración social de la comunidad educativa en general con la vecinal, algo que nos parece primordial para que el proyecto educacional sea completo. Somos individuos en colectividad y si no conseguimos propiciar la convivencia de todos no habremos logrado el objetivo. Políticos y técnicos deberían ser más receptivos a las propuestas vecinales.

Y un nuevo centro de salud...

Bueno, este es el gran proyecto de la Asociación de Vecinos del PAU2, que se lleva trabajando desde hace casi dos décadas, y que parece que por fin tenemos al alcance de la mano. Aún esta en fase de proyecto, pero esperamos que para principios de 2023 esté firmada la ejecución. Es un servicio imprescindible para la zona del PAU1, PAU2 y San Agustín. Nos va a dotar de mayor calidad de vida, servicios sanitarios y, a tenor de lo visto, va a ser una gran apuesta de la Conselleria de Sanidad por la atención primaria y especializada. Al final gana el barrio y gana la ciudad.

Otra buena noticia para el barrio podría ser la futura llegada del TRAM.

Bueno sería una noticia genial, pero es algo a medio-largo plazo creo. Desde luego el barrio necesita una mayor conectividad con la ciudad, solo tenemos una línea de autobús, la 5, que solo nos conecta con una zona de la ciudad. Hemos demandado la conexión directa con la línea 4 en su cabecera de San Agustín, bajando 200 metros conectaría a nuestros vecinos con el Hospital General y la zona norte de la ciudad, pero aún es una demanda no atendida. La llegada del TRAM sería un gran avance.

Una de sus principales demandas sigue siendo la finalización de la Vía Parque.

Sí. Por desgracia solo queda el tramo que cruza nuestro barrio. Hemos pedido a la Generalitat la inversión para finalizar la obra, por que es importantísimo para Alicante tener una alternativa viaria a la Gran Vía, tan colapsada, y porque para el barrio sería importante para descongestionar la zona; hemos de recordar que tenemos una de las mayores concentraciones de centros educativos de toda la Comunidad Valenciana, no en vano tenemos seis centros educativos en los lindes del barrio.

¿Qué otras reivindicaciones tienen?

Sobre todo la zona deportiva. Tenemos cero servicios deportivos. Y lo peor es que tenemos una parcela de suelo reservado para uso deportivo, que con los presupuestos acumulados de los últimos diez años podría estar ya acabada. Al final esto es un todo, si tienes servicios reactivas el vecindario, la seguridad, el comercio la participación... Alicante no puede pensar en macro zonas deportivas, hay que potenciar los barrios y hacerlo a través de deportes variados potenciando los minoritarios, para jugar al fútbol ya hay muchas zonas. En su día presentamos una propuesta al Ayuntamiento con dotación para patinaje, tiro con arco, educación vial, escalada, pista polivalente de fútbol y baloncesto... Hay cabida para todo. Otra reinvención es la accesibilidad, no es comprensible que una zona relativamente nueva de la ciudad tenga barreras arquitectónicas graves. Por ello hemos solicitado la creación de un Plan Director. Por último, en cuanto a seguridad, la policía de barrio es una utopía en nuestra ciudad. Se supone que hay una patrulla específica para barrios que, debería estar en contacto con la asociación de vecinos, pero en la realidad no existe.

Recientemente han tenido una asamblea, ¿qué temas se trataron?

Hemos celebrado la asamblea general anual, en la que hemos renovado los cargos, comentado el trasiego de la denominación del barrio, hemos visto las cuentas anuales, los proyectos en marcha y las reivindicaciones activas... Sobre todo les pedimos a los vecinos que nos pidan, que nos comuniquen sus inquietudes y necesidades para que nosotros podamos transmitirlas y pelearlas ante las administraciones.