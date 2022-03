Cuando estas líneas vean la luz nos encontraremos de lleno en el primer Domingo de Cuaresma, camino ya de la Semana Santa 2022 tan deseada tras dos años, 2020 y 2021, de suspensión debido al covid-19 y otro, 2019, en parte por las inclemencias meteorológicas.

Y el actual es un momento especialmente importante ya que, además de dicha más que justificada nostalgia, la Semana Santa de Alicante acaba de ser nombrada, concretamente el viernes 11 de febrero, Fiesta de Interés Turístico Nacional dando respuesta a una solicitud efectuada por la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías el 11 de octubre de 2019. Así, después de más de dos años de trabajo y un expediente informativo de 500 páginas, la Secretaría de Estado de Turismo y en concreto su máximo responsable, Fernando Valdés comunicaban tan importante noticia a Alfredo Llopis Verdú, máximo responsable de nuestra querida celebración. Dicho nombramiento va a suponer, además del prestigio que conlleva, un impacto económico para la ciudad de 21 millones de euros, procedentes tanto de los propios residentes como de los turistas que nos visiten, según un estudio realizado por el INECA.

De esta forma, se hace justicia a una Fiesta que fue previamente declarada de Interés Turístico Autonómico en 2009 y cuyos orígenes se remontan, según los primeros documentos de los que se tiene constancia, al año 1600 aproximadamente, allá por el siglo XVII, lo que supone más de 400 años de historia que probablemente serán algunos más. Una Semana Santa a la que dan vida las 27 Hermandades que la componen y que sacan a la calle 56 pasos a lo largo de 28 procesiones que van desde el Domingo de Ramos al de Resurrección y en las que participan de manera directa unas 9.000 personas.

Una celebración de lo más diversa en la que se entremezclan la propia espiritualidad que cualquier manifestación religiosa genera con tradición, cultura, historia o gastronomía, siempre dentro de la peculiaridad de nuestra ciudad.

Y en este importante logro hay que reconocer el arduo trabajo efectuado por la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante, entidad que tiene su origen en la «Asociación de Entidades Religiosas» creada a mediados del siglo XIX pero que adquiere su actual denominación el 16 de marzo de 1949 y que adopta sus primeros estatutos, según consta en el acta de la reunión celebrada 9 días después, el 25 de marzo de dicho año. Una Junta Mayor encabezada por un gran cofrade pero mejor persona y amigo como es el ya citado Alfredo Llopis que, con la ayuda de su Consiliario, Joaquín López Serra y de los 17 restantes componentes del Consejo Rector ha conseguido para nuestra Semana Santa tan justo como ansiado reconocimiento.

Y, dentro de la ya citada diversidad, predominan las imágenes realizadas por el imaginero sevillano Antoni Castillo Lastrucci («En Murcia Salzillo y en Alicante Castillo»); se encuentran representados a través de sus Hermandades o cofradías barrios tan significativos como San Antón, San Blas, Raval Roig, Santa Cruz, Benalúa o Carolinas; Colegios como Agustinos, Franciscanos, Maristas o Salesianos o colectivos ciudadanos como la sanidad, la abogacía, la banca, el comercio, la función pública e incluso la Fiesta de Fogueres, de la que formo parte activa y que ha aportado a la celebración, entre otras cosas, una cofradía de la que ahora hablaremos; dos pregoneros, Tomás Valcárcel (presidente de la Comissió Gestora entre 1961 y 1979), en 1987 y Raquel Sánchez Martín (Bellea del Foc 2011), en 2012 y una abanderada, Marian Guijarro Mira (Bellea del Foc 2010), también en 2012.

Y, ya en lo personal, he de manifestar el enorme orgullo que me produce formar parte de la Semana Santa desde que, en el año 1993, me incorporé como costalero de la Virgen a la Hermandad Penitencial de Mater Desolata y Santísimo Cristo de la Expiración y del Espíritu Santo a la que todavía pertenezco, que fue fundada el 30 de abril de 1948 por trabajadores del entonces Instituto Nacional de Previsión y que tuvo su primera salida procesional en 1949. Desde 1994 tiene su sede en la Parroquia San José de Carolinas. También tuve el honor, siendo presidente de la Comissió Gestora de Les Fogueres de Sant Joan, de formar parte como fundador, allá por 1996, de la Gloriosa Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría integrada prácticamente en su totalidad por foguerers y barraquers. A su vez, participo anualmente como invitado en la presidencia de las procesiones de la Real y Muy Ilustre Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del Mar, Nuestra Señora de los Dolores Coronada y San Juan de la Palma y de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y Caridad y Cristo de la Paz al igual que en mis años como máximo responsable de la Fiesta de Fogueres, concretamente entre 1999 y 2005, intenté acudir a cuantos desfiles procesionales fui invitado además de realizar la importante labor de pregonero para 6 de las 27 hermandades constituidas, pues estoy plenamente convencido de que todas y cada una de las destacadas e importantes Fiestas de Alicante deben caminar unidas por su propio beneficio y para lucimiento y disfrute de las gentes de una ciudad como la nuestra que es prácticamente una Fiesta todo el año.