18:00 h. Centro Social Comunitario» Felicidad Sánchez». Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, 58. Circo teatro. «Desempolsant», Compañía Aircrag. Un enorme montón de trastos será el causante del caos y la locura. Lo que empieza siendo una visita al trastero se convierte en un viaje en el tiempo que saca a la luz secretos olvidados entre recuerdos y montañas de libros. Nuestra protagonista, Anetta, sube a su desván con ilusión por primera vez desde hace tiempo, pero se lleva una gran sorpresa al encontrarlo muy diferente a como ella lo recordaba. El que había sido su refugio años atrás, ahora es un lugar triste y abandonado. El paso del tiempo y la llegada de las nuevas tecnologías han ido arrinconando grandes reliquias que, a través de acrobacias, equilibrio sobre manos, malabares, trapecio y un toque de humor; Anetta irá desempolvando para devolver a la vida o despedirse de ellas para siempre. Todos los públicos +5 años.

18:00 h. Centro Social Comunitario «Isla de Cuba», calle Isla de Cuba, 40. Teatro. «Bonito cadáver», Grupo de Teatro de la UA. En plena vorágine adolescente, un grupo de jóvenes intenta crecer en medio de un bosque cada vez más hostil. En un instituto, que podría ser cualquiera, es complicado echar raíces. El estrés, la ansiedad, el miedo a decepcionar, las inseguridades… no permiten parar para reflexionar sobre lo que les rodea. Sobre lo que les pasa corteza adentro. Un otoño tormentoso y demasiado frío encoge sus tiernas ramas. De repente, como siempre, un rayo hace astillas las certezas. Todos los públicos +12 años.

DOMINGO, 13 DE MARZO

12:00 h. Museo Arqueológico Provincial (MARQ). Teatro clown. «¿Miedo yo?», Clowndestino. Mª Luz Bombilla y Protona son valientes, pero a veces tienen mucho miedo. ¿Quién no ha dormido alguna vez con la luz encendida? ¿Quién no ha mirado debajo de la cama antes de ir a dormir? ¿Quién no ha imaginado que en su armario había un monstruo? A través de cuentos que ponen los pelos de punta, descubriremos que jugando con el miedo este desaparecerá. Todos los públicos +5 años.

VIERNES, 18 DE MARZO

18:00 h. Centro Social Comunitarios Gastón Castelló, calle Pino Santo, 1. Teatro infantil. «La primera vuelta al mundo», Tragaleguas y Ágora. Un espectáculo donde disfrutaremos de todas las aventuras que pasaron Juan Sebastián Elcano, Fernando de Magallanes y toda la tripulación del viaje en barco que logró dar la primera vuelta al Mundo. Desde los preparativos, las tormentas de alta mar, los amotinamientos que darán pie a luchas escénicas, los monstruos marinos que viven en aguas misteriosas, el conocer tierras nuevas donde habitan nativos con los que con algunos bailarán y con otros batallarán hasta llegar de nuevo a casa. Todo esto con infinidad de personajes, acciones, cantos marineros, bailes tribales y un gran barco en escena que nos transportará a otros tiempos. Todos los públicos +5 años.

18:00 h. Centro Social Comunitario Felicidad Sánchez, avenida Alcalde Lorenzo Carbonell, 58. Teatro. «Invisibles», Maracaibo Teatro. Espectáculo para dar voz a la otra mitad, las que lograron abrirse camino a pesar de las trabas y las que no lo consiguieron, las más desvaloradas, excluidas y subordinadas por un mundo androcéntrico. También a quienes el mundo no quiere ver porque incomodan: personas pobres, refugiadas, migrantes… La obra nos plantea el reto de contar la historia con otra mirada para visibilizar lo invisibilizado. Todos los públicos +12 años.

VIERNES, 25 DE MARZO

18:00 h. Centro Social Comunitario Isla de Cuba, calle Isla de Cuba, 40. Concierto teatral. «Ritmos animalescos», Fábrica de Paraules. Un concierto en directo, tradición oral y amor a la palabra, es infancia y familia, es juego y recreo, es pura energía y ganas de reír, de bailar y disfrutar en familia, mientras recordamos nuestra propia infancia y la compartimos con nuestras hijas e hijos. Y todo esto, con la presencia del títere en escena. Ritmos Animalescos es también una llamada a la memoria, un estímulo y un recordatorio para que las rimas y retahílas que se contaron y cantaron pervivan más allá de nuestro tiempo.

18:00 h. Centro Municipal de las Artes, Plaza de Quijano, 2. Teatro infantil. «Cuentos mágicos Kamishibai», Teatro Los Claveles. «Un Lobo y un Conejo…» Dos personajes para hablar de los valores del diálogo y la amistad. Con apariencia de cuento tradicional, destaca sobre todo la energía en el desarrollo de lo que cuenta. Todos los públicos +2 años.

18:00 h. Centro Social Gastón Castelló, calle Pino Santo, 1. Teatro. «Beca y Eva se quieren», Ícara Teatro. Es una historia de amor a los 17 años, ni más ni menos. Todos los públicos +12 años.

