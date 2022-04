LUNES, 4 DE ABRIL

De 17:30 a 18:30 h. Biblioteca Pla Carolinas. Calle Francisco Giner de los Ríos, 8. Narrativa oral. «La peluca de Luca», La Naturadora. Un cuento para gente valiente. Luca es un tipo especial, con solo cuatro años se enfrentó a súper héroes y princesas para defender su peluca azul. Público al que se dirige: +4 años.

MARTES, 5 DE ABRIL

De 17:30 a 18:30 h. Biblioteca Virgen del Remedio, Plaza de las Escuelas, 5. Taller. «Diseña tu propio personaje de cómic», Boris Ramírez. Las y los participantes acabarán el taller habiendo realizado la ilustración original de un personaje único, basado en sus obras favoritas. Los materiales necesarios los aportará la organización. Público al que se dirige: +12 años.

De 17:30 a 18:00 h. Biblioteca Francisco Liberal, calle El Águila, 41. Narrativa oral. «Chispita y Agustín. En busca de la felicidad», Teatralizarte. Agustín el Calcetín, compañero inseparable de la Brujita Chispita, quiere ser feliz pero no sabe cómo conseguirlo. Sin embargo, se ha enterado de la existencia de un dragón que tiene la fórmula mágica de la felicidad. Con estos personajes está Paco, el pianista que tocará las canciones de esta historia y ayudará a crear un ambiente mágico que nos sumergirá en el cuento. Público al que se dirige: +5 años.

JUEVES, 7 DE ABRIL

De 18:30 a 20:30 h. Centro de las Rates, Plaza Quijano, 2. Proyección y debate. «¿Las malas películas? (5)». Análisis y reflexión acerca de las protagonistas empoderadas en el cine moderno y actual que sirven como contrapeso a los estereotipos de género, habitualmente negativos y reduccionistas, consolidados durante décadas de la historia del cine.

VIERNES, 8 DE ABRIL

De 17:30 a 18:30 h. Biblioteca El Cabo, avenida Costa Blas, 19. Narrativa oral. «Estampida. Una aventura animal». Tolón tell on. Obra de teatro sobre animales en peligro de extinción. Los animales se han escapado de la selva, el mar y en definitiva, su hogar y se han metido en casa de doña Antoñita, ¡dejándolo todo patas arriba! Necesitarán la ayuda de la doctora Frau Fredirksen, Luci Luciérnaga y muchos exploradores más, para resolver este misterio y devolver cada animal a su lugar. Público al que se dirige: +4 años.

De 18:30 a 19:30 h. Centro Social COmunitario «Felicidad Sánchez», avenida Alcalde Lorenzo Carbonell, 58. Danza-Teatro. «Sobre algún lugar del arcoíris», Over&Out Danza. Una obra de danza teatro y comedia, 4 artistas que durante la pandemia mundial se encuentran confinadas. Con todo parado, deciden crear un show con los recursos extravagantes de su casa y el sofá como protagonista. Estas cuatro mujeres ponen música y le dan rienda suelta a la imaginación. Bailan, cantan y actúan, un show para relajarse, divertirse y disfrutar. Público al que se dirige: +12 años.

De 18:00 a 19:30 h. Centro Social Comunitario Isla de Cuba, calle Isla de Cuba, 40. Teatro infantil. «Pulgarcito y sus hermanos», Ferroviaria Teatro. «Me Llamo Pulgarcito. Me gusta escribir y dibujar sobre las cosas que me pasan. Esta es mi historia. No la olvidaréis nunca». Público al que se dirige: +5 años.

De 18:00 a 19:30 h. Centro Social Comunitario Gastón Castelló, calle Pino Santo, 1. Teatro. «Igual da», Cía Teatracció. Actividad de teatro interactivo divertida y alentadora, en la que se trabaja sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desde la perspectiva de la inserción profesional de las personas jóvenes. Público al que se dirige: +12 años.

DOMINGO, 10 DE ABRIL

De 12:00 A 13:00 h. Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), Plaza Gómez Ulla. Teatro. «El alma de los libros», Desbaratats Teatre. Una obra de Teatro Infantil de 3 a 7 años, en la que se defienden diferentes valores. La amistad, el respeto a los demás y la naturaleza, la lucha por lo que uno quiere, etc, pero sobre todo, lo que quiere conseguir es fomentar el interés de los niños y niñas por la lectura. Público al que se dirige: +3 años.

MARTES, 12 DE ABRIL

De 10:00 a 11:30 h. Centro Cultural Las Cigarreras, calle San Carlos, 78.. Concierto escolar. «En busca de la melodía perfecta», Banda Sinfónica Municipal. Aproveche la oportunidad de ser espectador del encanto de un concierto especial entre la BSMA y escolares de educación primaria de la ciudad.

De 17:30 a 18:30 h. Biblioteca Pla Carolinas, calle Francisco Giner de los Ríos, 8. Sesión formativa. «El viaje del escritor/a», Chus Sánchez. Técnicas para desarrollar una novela y convertirla en un libro publicado. Público al que se dirige: 15 años.

De 18:00 a 19:00 h. Centro Cultural Las Cigarreras, calle San Carlos, 78. Recital de guitarra clásica. Recital a cargo de los estudiantes internacionales del Máster de Guitarra de la Universidad de Alicante. Intérpretes: Jairo Rosales y Arturo Vera. Público al que se dirige: +6 años.

MIÉRCOLES, 13 DE ABRIL

De 10:00 A 11:30 h. Centro Cultural Las Cigarreras (Casa de la Música), calle San Carlos, 78. Concierto escolar. «En busca de la melodía perfecta», Banda Sinfónica Municipal.

De 17:30 a 18:30 h. Biblioteca Florida Babel, calle Vicente Chávarri, 47. Narrativa oral. «La peluca de Luca», La Naturadora. Público al que se dirige: +4 años.

MARTES, 19 DE ABRIL

De 11:00 A 12:30 h. Biblioteca San Blas, calle Antonio Martín Trenco, 8. Taller. «Juguetes de cuento con cartón», Cola de Ratón. Esta actividad se realiza en complicidad entre niñ@s y tutores con el apoyo presencial de estos últimos. Fabricar juguetes respetuosos con el medio ambiente.

De 11:00 a 12.00 h. Bilioteca Villafranqueza, calle de Castelar, 42. Narrativa oral. «Los duendes de la ciudad», El paraíso del cuento. Las duendes Pape y Lera se dan cuenta que la ciudad está muy sucia y que solo l@s niñ@s pueden salvarla. Papeles, caca de perro y mucha basura pueden hacer desaparecer los parques. Público al que se dirige: +3 años.

MIÉRCOLES, 20 DE ABRIL

De 11:00 a 12:00 h. Biblioteca Diagonal, calle Diagonal, 3. Narrativa oral. «La peluca de Luca», La Naturadora. Público al que se dirige: +4 años.

De 11:00 a 12:30 h. Biblioteca Virgen del Remedio, Plaza de las Escuelas, 5. Taller. «Juguetes de cuento con cartón», Cola de Ratón.

JUEVES 21 DE ABRIL

De 11:00 A 12:30 h. Biblioteca El Cabo, avenida Costa Blanca, 19. Taller. «Juguetes de cuento con cartón», Cola de Ratón.

De 18:30 a 20:30 h. Centro Social Comunitario Isla de Cuba, calle Isla de Cuba, 40. Proyección y debate. «Cómo se hace una zarzuela», Compañía Lírica Alicantina. La puesta en marcha de un proyecto de lírica, desde la decisión del título a representar hasta el día del estreno supone un monumental esfuerzo artístico y organizativo digno de las más complejas obras de ingeniería. Público al que se dirige: +12 años.

VIERNES, 22 DE ABRIL

De 11:00 a 12:00 h. Biblioteca Francisco Liberal, calle El Águila, 41. Narrativa oral. «La peluca de Luca», La Naturadora. Público al que se dirige: +4 años.

De 11:00 A 12:00 h. Biblioteca Benalúa, calle García Andreu, 35. Teatro. «El alma de los libros», Desbaratats Teatre. Público al que se dirige: +3 años.

De 18:30 a 19:30 h. Centro Cultural Las Cigarreras, calle San Carlos, 78. Recital de guitarra clásica. Recital a cargo de los estudiantes internacionales del Máster de Guitarra de la Universidad de Alicante. Intérpretes: Gabriel Boulanger-Samson y Ronald André. Público al que se dirige: +6 años.

SÁBADO, 23 DE ABRIL

18:30 a 19:30 h. Centro social Felicidad Sánchez, avenida Lorenzo Carbonell, 58. Canto. «Una primavera de libro», Coro del Teatro Principal. Un concierto de canto coral de repertorio variado (ópera, clásico, musicales) para celebrar de otra manera el Día Internacional del Libro. Público al que se dirige: +8 años.

18:30 a 19:30 h. Centro Social Comunitario Isla de Cuba, calle Isla de Cuba, 40. Teatro. «Tanatorio», Sirocco Teatro. Comedia negra en la que se aprovecha un funeral, en el que nos reímos de nosotros mismos, para mostrar de la manera más divertida posible nuestra cruda realidad. Público al que se dirige: +12 años.

LUNES, 25 DE ABRIL

17:30 a 18:30h. Biblioteca Virgen Del Remedio, Plaza de las Escuelas, 5. Taller de rap. Rafa García, «Arché». Público al que se dirige: +12 años.

17:30 a 18:30h. Biblioteca Florida Babel, calle Vicente Chávarri, 47. Taller musical. «Basubanda», Resonante. Taller práctico y divertido: La música está en ti. Te invitamos a descubrirlo jugando a la música con instrumentos musicales extraordinarios fabricados con residuos y objetos cotidianos. Público al que se dirige: +8 años.

MARTES, 26 DE ABRIL

De 17:30 a 18:30 h. Biblioteca San Blas, calle Antonio Martín Trenco, 8,. Narrativa oral. «La peluca de Luca». Público al que se dirige: +4 años.

MIÉRCOLES, 27 DE ABRIL

De 17:30 a 18:30 h. Biblioteca Francisco Liberal, calle El Águila, 41. Microconcierto. «Septeto de metales», Banda Sinfónica Municipal de Alicante. Público al que se dirige: +10 años.

VIERNES, 29 DE ABRIL

18:30 A 19:30 h. Centro Social Comunitario Garbinet, calle Médico Vicente Reyes. Teatro con marionetas. «Casi de verdad», Pàmpol Teatre. Público al que se dirige: +3 años.

SÁBADO, 30 DE ABRIL

18:30 A 19:30 h. Centro Social Comunitario Gastón Castelló. Teatro musical. «La venta del castillo», Teatralizarte. Público al que se dirige: +10 años.