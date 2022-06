José Caracena preside la Asociación de Vecinos «Juntos Avanzamos» de Playa de San Juan desde sus inicios, agrupación vecinal que cuenta actualmente con 8.000 asociados, entre vecinos, comunidades, comercio, hostelería y ocio. Es rotundo al explicar que los políticos «tienen que entender que cuando solicitamos una mejora estamos reclamando nuestros derechos».

La asociación nació hace seis años con el Centro de Salud como principal reivindicación. Por fin será una realidad. ¿Qué les dijo en la última reunión la consellera?

La consellera atendió nuestra petición de reunirnos con ella al tratarse de una reivindicación que se venía retrasando por problemas técnicos y administrativos. Insistimos en plantearle la inquietud de la ciudadanía porque, ahora más que nunca, es necesario que la atención sanitaria esté más cerca de los vecinos. Somos un barrio que ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos 15 años, siendo el de mayor población de la ciudad, que se multiplica por diez por el turismo y la población flotante en verano.

Pese a ser el barrio más poblado de la ciudad carece de algunos servicios básicos, como un centro social...

Es otra reivindicación importante para nuestro barrio y esperamos que el Ayuntamiento atienda esta petición. Ya hemos comentado y estudiado con el primer edil esta necesidad y la respuesta ha sido positiva, aunque para este tema pedimos la implicación de todos los miembros que componen la corporación.

La nueva contrata del autobús urbano contempla una nueva línea para la zona...

Insistimos en atender las zonas de nuevo crecimiento, y nuestro barrio es una de ellas. Efectivamente contempla una nueva línea que conecta con el Hospital de San Juan ya que, aún estando al lado, resulta muy complicado acceder al mismo por transporte público.

En cuanto al TRAM, ¿cómo les gustaría que fuese la conexión?

Es fundamental que dé servicio al PAU 5, y llegue al Hospital de San Juan pasando por Nuevo Nazaret, y también atender otra zona de próximo crecimiento, las Huertas de la Condomina. Por eso consideramos, partiendo de las premisas previamente indicadas, que la opción más ventajosa de las propuestas por la conselleria para nuestro barrio es la 2A, ya que da acceso a todas las áreas citadas, independientemente de que se trate del municipio de Alicante o Sant Joan d’Alacant. Es necesario que se dé servicio a la zona de Condomina que por sus características y localización constituye el área de desarrollo futuro por excelencia de nuestra ciudad.

Una urgencia es solucionar los accesos peatonales desde el PAU 5 hasta el Paseo de Niza y la playa...

Es otra demanda antigua de la Asociación, no es posible dejar sin resolver este tema antes del próximo verano, porque sería un perjuicio para los más de 10.000 demandantes, que para ir a la playa tienen que sortear los obstáculos que tienen hasta llegar al Paseo de Niza. Esperemos que quede resuelto, aunque la solución sea provisional.

El último tramo de Paseo de Niza sigue sin arreglarse...

Es otra demanda generaliza por quienes nos visitan y se encuentran con que existen otros dos tramos en condiciones y que no altera el paisaje, es otro tema para el que ya existe un proyecto a falta de actualizar.

Y el Parque de La Marjal sigue sin iluminación desde el robo del cobre de los cables...

Somos conocedores del problema, aunque el cobre de los cables fue robado y somos conscientes de que a la hora de reclamar al seguro hay unos trámites; pero ya ha pasado el tiempo y sigue sin solución y el Ayuntamiento debería resolver este asunto sin más demora, ya que es una instalación de primer nivel para la zona.

Con la población que tiene ya el barrio y cómo se multiplica en verano, ¿deberían tener un retén permanente de la Policía Local?

Efectivamente, es necesario que exista. En Playa de San Juan ya se está consiguiendo la desestacionalización de la zona y ha experimentado un crecimiento del número de visitantes durante todo el año, que se ve incrementando en verano, hasta el punto de que ya somos elegidos como destino turístico.

Aunque teniendo ahí desde tiempos de la alcaldesa Sonia Castedo la futura nueva sede de la Policía Local...

Si esta sede se terminara y dotará de personal, estaría resuelto el tema de atención rápida de la Policía Local. Llegados a este punto, queremos resaltar que la Policía Local nos ha atendido bastante bien cada vez que lo hemos solicitado. Estamos contentos, han sido ejemplares.

¿Van a solicitar aparcamientos disuasorios o alguna otra medida con motivo de la instalación del Circo del Sol este verano?

Si queremos solicitar que en la avenida de la Costa Blanca el tramo comprendido desde la plaza de La Coruña y la rotonda de la Democracia se hagan aparcamientos en batería. Y también al finalizar la instalación del Circo del Sol que el propio espacio habilitado para el mismo se pueda utilizar como aparcamiento.

¿Qué les parece la ubicación que se ha decidido para el nuevo ecoparque, junto al Parque de Bomberos?

De este tema hemos sido informados y nos parece bien de la forma en que esta instalación quedará, una vez acabada. No damos nuestro apoyo a nada que altere la vida de ningún vecino, pero repito, nos informan, pero no decidimos. En abril de 2021 ya realizamos una publicación informando a los vecinos en general y no tuvimos ningún escrito en contra, pero si fuera necesario y las quejas fueran lo bastante importantes, intentaríamos mediar con el vecino y el Ayuntamiento para encontrar un equilibrio.