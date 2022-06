Alicante ya huele a Fiesta. Las calles se visten de luces, las primeras mascletás están a punto de inundar de olor a pólvora las calles y las bandas afinan para llevar la música a todos los rincones de la ciudad. Las Hogueras empiezan a sentirse y el «Mercadito de les Fogueres», una iniciativa de la Federació de Fogueres que gestiona Vectalia, vuelve con muchas ganas y la mejor programación a estratégico emplazamiento en Federico Soto. Tal y como explican desde el grupo Vectalia, «el viernes 17 de junio por la noche volverá a abrir sus puertas el rincón de ocio y gastronomía por excelencia de la fiesta alicantina, como siempre con entrada libre, la mejor propuesta culinaria a precios populares y por supuesto con la mejor música». Ostras Pedrín & Friends serán los encargados de iniciar el ciclo de dj´s de la programación del Mercadito en los días grandes de las fiestas.

Desde la Federació de les Fogueres de Sant Joan, su presidenta, Toñi Martín-Zarco tiene muy claro que se trata de un espacio «abierto que pretende que la Fiesta sea participativa y de todas las personas de Alicante y turistas que nos visitan».

El Mercadito vuelve, y lo hace con muchas ganas y el mejor ambiente festero con servicio de dj´s a todas horas y con algunos pases especiales como los de: Ostrás Pedrín & Friends en la tarde del sábado 18, Cristian Set Roc+ Fran Guirao de Second, que pondrán ritmo a la noche del sábado. En la tarde del 22, la cabina estará al mando de Carlos B Side. Rocío Saiz será la encargada de poner a bailar a todos en el Mercadito durante la noche. La tarde del 23 tendrá un pase especial de Me & The Reptiles, unas horas de baile más tarde, en la noche del 23 de junio Psk Ramos hará vibrar con sus temas a todos los asistentes. El tardeo del último día estará a cargo de Cristian Set Roc.

El primer fin de semana de mascletás, el sábado 18 de junio, estará abierto hasta las 4:30 de la madrugada, el resto de días solo hasta la media noche y del miércoles 22 al viernes 24, el Mercadito de les Fogueres alargará la fiesta hasta las 4:30.

«Los sabores tradicionales y la mejor gastronomía también serán protagonistas en el paseo de Federico Soto con precios populares, destacan desde Vectalia. En las distintas barras gastronómicas se podrán degustar productos típicos alicantinos y otros no tan tradicionales, como hamburguesas (hasta la madrugada). Unos montaditos, un plato de fritura, una cerveza, una copa... Las Hogueras son para disfrutar de la música y el baile, pero también del paladar.

Las instalaciones ocuparán 1.500 metros cuadrados (casi todo el paseo de Federico Soto), situado frente al Corte Inglés, con un diseño que ha tenido en cuenta la accesibilidad universal, sin barreras arquitectónicas y baños adaptados para facilitar la entrada a todos los alicantinos y turistas que quieran disfrutar del ambiente fiestero de la ciudad. Un espectacular despliegue que contará con un gran equipo de profesionales, para que del 17 al 24 de junio se pueda disfrutar de les Fogueres.