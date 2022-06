Por fin, tras dos largos e interminables años, Les Fogueres vuelven a llamar a nuestra puerta. Así, cuando estas líneas vean la luz, ya se habrá celebrado el Homenaje a Foguerers y Barraquers Fallecidos, especialmente en esta oscura y confusa época de pandemia. Y quien mejor para llevar a cabo esta labor que Raquel Fernández, madre de Jennie Morell, Belleza de la Foguera Gran Vía-Garbinet, quien nos dejó en plena juventud, a la edad de 25 años, hace tan solo unos meses. Tras ello, el Desfile del Pregón para finalizar con la lectura del mismo, este año de manera realmente original, a cargo de tres destacados festeros de dilatadas trayectorias y con quienes me unen lazos de sincera amistad y confesado cariño desde hace muchos años. Ellos son Pedro Espadero Colmenar, destacado artista de fogueres con más de 300 monumentos en su haber, entre ellos 15 Fogueres Oficials, desde su debut en 1984 con la foguera infantil de la Plaza de Pío XII, poseedor del Emblema de Oro y Brillantes y que este año plantará en la Plaza del Ayuntamiento la obra «Ars Amandi»; María José Sicuter Miralles, importante barraquera, actual presidenta de «Tot Bacores», formada exclusivamente por mujeres, quien fue vicepresidenta de Instituciones Fogueriles en la Comissió Gestora que tuve el honor de presidir entre 1999 y 2005; y finalmente Chiqui Sánchez Sevila, destacada comisionada de la Foguera Hernán Cortés, vicepresidenta en la actualidad, quien en 2017 fue delegada artística de la Comissió Gestora y compañera mía en la Foguera Calderón de la Barca-Plaza de España durante muchos años.

A partir de ese momento, y con la Fiesta oficialmente inaugurada, un sinfín de destacados y diferentes actos nos llevarán sin prisa pero sin pausa a las que debemos convertir entre todos en las mejores Fogueres de nuestras vidas, participando de manera lo más directa posible en todos y cada uno de ellos. Y desde aquí quiero transmitir mi más sincero apoyo y cariño a la Federació de Fogueres presidida por Toñi Martín-Zarco Marín, amiga y compañera, así como al resto de su equipo, especialmente a la delegada de Presidencia, mi esposa, Lola Pérez Campos. Debemos tener en cuenta que su éxito será el nuestro, el de la Fiesta en general y que merecen, tras dos tristes años de ausencia, poder organizar unas Fogueres completas, sin restricciones y en plena calle que es donde se vive y disfruta nuestra extraordinaria celebración. Hago extensivo este sentimiento a nuestras Belleas del Foc, Marina Niceto Valera y Valeria Gómez Villaescusa y sus respectivas Damas de Honor, Beatriz, Gema, Lidia, Lourdes, María y Silvia, en el caso de la primera y Andrea, Cloe, Macarena, Mar, Sonia y Valeria en el de la segunda. Ellas, desde su juventud y vitalidad, deben transmitirnos esa ilusión y alegría que tanta falta nos hace y tanto necesitamos. Seguro que todos juntos y con la inestimable ayuda del Ayuntamiento encabezado por nuestro alcalde barraquer, Luis Barcala Sierra, cumplirán ampliamente los objetivos marcados.

Y pese a ser un momento todavía difícil en el que mucha gente ha perdido a seres queridos, otros no han olvidado todavía la pandemia, en el que escasean cada vez más los patrocinadores, en el que demasiadas personas han visto disminuido su poder adquisitivo, los festeros hemos de aportar, ante todo, esperanza y felicidad, pues ambas cosas nos sobran. No hemos de olvidar nunca que la Fiesta es, ante todo eso, Fiesta y no debe renunciar jamás al elemento lúdico que la compone y que nosotros hemos de transmitir a los demás, ya sean alicantinos o visitantes.

Por ello, disfrutemos en primer lugar de esos cuatro desfiles o cabalgatas tan diferentes y a la vez tan necesarios, desde la divertida, desenfadada y satírica Cabalgata del Ninot pasando por la tradicional Entrada de Bandas y Desfile de Comisiones en la que la música es la verdadera protagonista para continuar con las dos sesiones de la Ofrenda más antigua de España, la que le ofrecemos a nuestra Patrona y Alcaldesa de Honor Perpetua, la Virgen del Remedio, y acabar con el multitudinario Desfile Folklórico Internacional que este año celebra su LXXV Edición. Y es aquí donde quisiera hacer mención de nuestra magnífica Banda Sinfónica Municipal, dirigida actualmente por José Vicente Díaz Alcaina, y que desde su fundación en 1912 ha dotado de auténtica categoría musical a dichos actos.

Igualmente, llenemos plenamente nuestros pulmones con el aroma a pólvora que, una vez más, nos ofrecerán las once mascletàs, siete de las cuales serán disparadas desde la emblemática Plaza de los Luceros, centro neurálgico de nuestra Fiesta, dando forma un año más, y serán treinta y tres, a este espectacular concurso que se completa con los cinco castillos de fuegos artificiales que, desde la Playa del Cocó, completan una competición que, desde hace ya tiempo, ostenta la categoría de Internacional.

Todo ello para dar el mayor realce posible a lo más importante de Les Fogueres como son los monumentos, los monumentos infantiles y las portadas de barraca, verdadera esencia de nuestra celebración, sin los cuales nuestra Fiesta no podría explicarse a sí misma y que serán pasto de las llamas la mágica noche del 24 de junio tras la tradicional Palmera que será disparada, como de costumbre, desde la cumbre del Monte Benacantil, este año a cargo de nuestra pirotecnia de casa, la alicantina Hermanos Sirvent. Así, desde estas líneas, quisiera desear suerte y a la vez hacer justicia a los cerca de cincuenta profesionales que, encabezados por su maestro mayor, Joaquín Rubio Yáñez, forman el Gremio de Artistas de Fogueres.

También la tradicional Feria Taurina contribuirá, sin duda, al éxito de esta nueva edición de Les Fogueres con cuatro corridas de toros, una de rejones y una novillada picada que revitalizarán el coso de la Plaza de España y donde destaca la participación de nuestro paisano, José María Manzanares, los días 23 y 24 así como la de Morante de la Puebla quien también hace doblete.

A todo esto debemos sumar la gran cantidad de actos que cada una de las comisiones de foguera o barraca realiza de modo particular para llevar el Fuego de Les Fogueres a todos y cada uno de los rincones de una ciudad que, traspasada de Mediterráneo, respira Fiesta por los cuatro costados. Y esto viene siendo así desde hace nada más y nada menos que 94 años, con las tristes excepciones de 1937 y 1938 con motivo de la Guerra Civil Española y de 2020 y 2021 debido a la tan traída y llevada pandemia generada por el Covid 19. Por ello es tan importante esta nueva edición.

Precisamente por eso, por esta demasiado prolongada ausencia, todos aquellos que, de una forma u otra, directa o indirectamente, formamos parte de esta maravillosa Fiesta debemos redoblar esfuerzos para ofrecer a Alicante una edición de Les Fogueres que, por necesaria y deseada, sea lo más brillante y participativa posible. Nuestra ciudad, por diversas e importantes razones, no puede prescindir ni un día más de sus Fiestas Oficiales, Les Fogueres de Sant Joan. Ahora, a disfrutarlas.