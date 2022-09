Lleva tres años como presidente, pero fue uno de los fundadores de la Asociación de Comerciantes de Pla-Carolinas, en 1994. Cuentan con un centenar de asociados, aunque la práctica totalidad del comercio se involucra en sus proyectos y campañas. Más allá de colaborar con la agrupación que defiende sus intereses, los asociados gozan de ventajas como condiciones bancarias exclusivas para su TPV o cuenta de negocio, atención legal gratuita o disponer de las instalaciones del Club Atlético Montemar, también gratis.

¿Qué valoración hacen del retraso en las obras de la calle San Mateo y el mercado municipal del Pla?

Las obras de la calle San Mateo y del Mercado forman parte de un proyecto de remodelación enorme para nuestro barrio llamado Proyecto Mubic. Es una propuesta conjunta de la Asociación de Comerciantes del Plá- Carolinas, la Asociación de Vecinos Carolinas Altas-Bola de Oro, la Asociación de Vecinos «El Eco del barrio del Pla», el Mercado de Carolinas y la Sociedad Cultural Deportiva de Carolinas. Se realizarán mejoras generales del barrio, como remodelación de farolas, renovación de parques infantiles, mejoras de las aceras… y de algunas calles del barrio. Una mejora que va a suponer un beneficio enorme a nuestro barrio en todos lo sentidos. Porque sabemos que hacía falta que se hiciera un cambio y lo estamos consiguiendo. En el Mercado de Carolinas las obras llevan un retraso de dos meses. En cuanto a las de la calle San Mateo empezaron marzo y estaban programadas para ocho meses y está claro que en noviembre no acaban. Este 5 de septiembre empiezan con el tramo frente al mercado... A ver si por lo menos las indemnizaciones que va a solicitar el Ayuntamiento a la concesionaria recaen en los comerciantes afectados...

¿Tienen una estimación del coste para el comercio y la hostelería de la zona que están teniendo estas obras y sus retrasos?

Habrá que esperar a que terminen las obras para cuantificar las pérdidas, pero de momento hemos registrado un 40% de caída de la actividad, y por tanto de los ingresos.

Ustedes ya tienen experiencia en sufrir retrasos en obras... ¿Han merecido la pena las de Padre Esplá? ¿Han notado los comercios de la avenida una reactivación tras las obras?

Solamente con pasar por Padre Esplá te das cuenta de la vida que ha dado al barrio el incorporar esta zona peatonal, ya que los vecinos pueden disfrutar de este espacio y así poder visitar los comercios de la zona. Además de la mejora la estética general de nuestro barrio.

Primero fue el «No al parking subterráneo», luego el «No a la ORA»... ¿Tiene solución el problema del aparcamiento?

Desde nuestra asociación llevamos años intentando solucionar el problema del aparcamiento en nuestro barrio. Fuimos los primeros en proponer un parking subterráneo y finalmente no se realizó. La segunda vez que lo intentamos fue con la ORA. Ya que no se había aceptado nuestra propuesta de parking subterráneo optamos por esta alternativa para, reiteramos, solucionar un problema muy grave de apartamiento que afecta a nuestro comercio. Finalmente tampoco se llevó a cabo. Solución claro que tiene. De hecho, seguimos trabajando en ello. Y hemos realizado una nueva propuesta al ayuntamiento para poder solucionar este problema que nos preocupa. Esperamos tener buenas noticias en poco tiempo. Además, el proyecto de la zona azul vamos a retomarlo. El problema ha sido la falta de información, el Ayuntamiento no ha sabido explicar suficientemente las cosas.

¿Qué tal las relaciones con el Ayuntamiento?

El Ayuntamiento siempre nos ha apoyado en todas las iniciativas propuestas. Lo único que pedimos es que podamos buscar entre todos una solución al problema del apartamiento. Por nuestros comerciantes y por nuestros vecinos. Sabemos que esto se logrará tarde o temprano.

¿Cómo les está afectando la subida de precios de la energía?

Nos está afectando como afecta al resto de comercios de Europa. Esta subida supone un gasto, del que el comercio de proximidad es uno de los mayores perjudicados.

¿Qué valoración hacen del decreto de ahorro energético del Gobierno?

Creemos que se ha realizado con buena intención para ahorrar energéticamente, pero consideramos que en Alicante 27 grados en los comercios es inviable porque en esta ciudad hace mucho calor. Esto puede repercutir en nuestros comercios. Sería lo lógico ajustar esos grados dependiendo de la zona de España.

¿Y la de momento imparable subida del IPC?

El miedo de los comercios está ahí y más después de la pandemia que hemos pasado hace muy poco.

¿En qué situación se encuentra el comercio de proximidad?

El comercio de proximidad potencia el barrio de una forma extraordinaria, es cercano y llega a la gente. Eso es uno de sus mayores valores. Lo que sí es imprescindible es que se adapte al nuevo panorama digital para estar acorde con las nuevas generaciones.

¿Cuáles son las principales ventajas para el consumidor del comercio de barrio?

La personalización, el detalle, el mimo que se le da es algo fundamental. La entrega de estos comercios con su cliente es impresionante. Eso es lo que encuentras, además de productos de calidad y adaptados a tus necesidades. Y muy importante cercanos de tu casa. Todo ello genera un vínculo de familia entre el barrio, los comerciantes y los vecinos maravilloso.