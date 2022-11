Cuando estas líneas vean la luz ya se habrán celebrado algunos actos de Fogueres que en ejercicios anteriores tenían lugar en fechas mucho más cercanas a los días centrales de nuestra Fiesta.

Y es que la Federació presidida actualmente por Toñi Martín-Zarco Marín decidió hace algunos meses abordar una serie de importantes cambios y novedades en el calendario de Les Fogueres, especialmente en la mayoría de los actos que a las Bellezas, Damas de Honor y Candidatas se refieren. La razón principal no es otra que la de descongestionar una agenda festera demasiado densa y cargada durante las semanas previas a nuestra celebración, especialmente el mes de mayo.

Estos cambios, algunos realmente significativos, propuestos en una Asamblea General celebrada el 15 de febrero de 2022, fueron aprobados con cierta contestación interna aunque mayoritariamente, en la de apertura del curso festero que tuvo lugar exactamente 7 meses más tarde, concretamente el pasado 15 de septiembre.

Así, las presentaciones de Bellezas y Damas de Honor, que antes de la pandemia solían comenzar generalmente en el mes de febrero, se han adelantado a los de septiembre y octubre. Para facilitar su celebración la Federació puso a disposición de las diferentes comisiones cuatro posibles emplazamientos como fueron la Plaza del Ayuntamiento, los Jardines de la Diputación, la Antigua Cochera de Tranvías y la Plaza de Séneca. Y fue la Foguera Diputació-Renfe la que el día 3 de septiembre dio el pistoletazo de salida al curso festero y la de Nou Alacant la que cerró el turno de presentaciones prácticamente dos meses después.

También va a haber sensibles novedades en lo que a la pólvora se refiere ya que, a partir del mes de enero del año próximo, en concreto el día 8, va a tener lugar dentro del ciclo Mascletàs 365 el disparo de una de ellas, iniciativa que se repetirá cada mes en diferentes barrios de la ciudad, que aún se encuentran por determinar. De esta forma, se prolongará durante todo el ejercicio y en distintas ubicaciones un elemento que goza de gran aceptación tanto por parte de los festeros como de los que no lo son.

Igualmente, se están realizando gestiones encaminadas a recuperar uno de los más populares desfiles que ha tenido nuestra Fiesta, el Coso Multicolor, creado por Tomás Valcárcel en su época como presidente de la Comisión Gestora y que, tras varias idas y venidas, tuvo su última edición en 2012 tras ser recuperado previamente.

Pero quizás los cambios más significativos son los que hacen referencia a la Elección de las Belleas del Foc que van a tener lugar el viernes 11 de noviembre en el caso de la infantil y el sábado 12 en cuanto a la adulta, ambas en la Plaza de Toros a las 20:30 horas, algo más temprano que cuando se celebraban en primavera. Y es que el tiempo atmosférico es uno de los mayores interrogantes que se presenta ante estos cambios ya que es un factor imposible de controlar. No obstante, me consta que la Federació se asesoró con el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, sobre la meteorología en esa época del año a lo que comentó que según los valores registrados en los últimos años la temperatura es relativamente similar a la del mes de mayo. A día de hoy parece así. Confiemos en que dicho pronóstico se cumpla.

De esta forma, las Galas de Candidatas se adelantan también a la semana anterior, en concreto a los días 4 y 5 de noviembre, ambas a celebrar en el Puerto de Alicante y que darán paso a la Recepción que el domingo día 6 el Ayuntamiento ofrecerá a todas ellas, tanto mayores como infantiles, en el ya tradicional marco del Castillo de Santa Bárbara.

Del mismo modo, ambas Proclamaciones también han visto alterada su fecha de celebración, eso sí mucho más lejos de las respectivas elecciones que cuando tenían lugar en el mes de mayo, llevándose a cabo en este caso el fin de semana del 14 y 15 de enero de 2023 en el incomparable y habitual marco del Teatro Principal.

Entre todos estos actos en los que la figura de la mujer festera se convierte en el centro de los mismos también tuvo lugar a modo de novedad un Congreso sobre la Fiesta de Fogueres celebrado el día 17 de septiembre en los Salones del Restaurante Juan XXIII en el que los festeros tuvieron la oportunidad de debatir sobre el presente y el futuro de la Fiesta en sus diferentes aspectos con la sana intención de mejorarla en la medida de lo posible.

En cuanto a mi opinión sobre estos cambios comentar que solo el tiempo dirá si son acertados o no. De lo que sí estoy seguro es de que se han proyectado con la única finalidad de intentar mejorar una Fiesta que, en determinados momentos, exige y necesita necesarios cambios y ciertas novedades. También estoy convencido de que cualquier Comissió Gestora o Federació que se precie, lo sé por propia experiencia, tiene o ha de tener como principal objetivo hacer de Les Fogueres una Fiesta mejor. Por otro lado, hemos de ser conscientes de que cualquier cambio o innovación necesita un tiempo determinado para asentarse y, posteriormente, consolidarse. Por ello, soy partidario de conceder a la actual Federació, al menos, el beneficio de la duda ante esta nueva situación. Dejemos que el tiempo juzgue si estos cambios serán realmente positivos. De no ser así, tampoco sería en ningún modo descabellado revertir la situación. De hecho, en la historia de nuestra Fiesta se han vivido todo tipo de actuaciones, de muchas de las cuales he sido testigo directo, sin que nadie se ha «rasgado las vestiduras» y Les Fogueres han seguido avanzando con paso lento pero seguro hacia su ya cercano centenario.