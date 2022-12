Concienciar a la población de la necesidad de mantener una ciudad limpia, y en concreto de que los propietarios de mascotas recojan los excrementos que depositan en la vía pública, es el principal objetivo de la campaña que la concejalía de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Alicante y la empresa concesionaria UTE Alicante han puesto en marcha desde el 24 de noviembre hasta el domingo 4 de diciembre.

Bajo el lema «Tu perro también hace Alicante más limpio», un stand móvil de UTE ha recorrido diferentes puntos de la ciudad. En total ha pasado por ocho parques y plazas con el fin de sensibilizar sobre la tenencia de mascotas, poniendo el foco en la necesidad de recoger las heces y limpiar sus orines para conseguir que los parques, jardines y espacios públicos están limpios y cuidados. Para ello, el equipo de educadores ambientales que está presente en cada stand ha ofrecido información a todos los viandantes que se han acercado estas semanas sobre los derechos y obligaciones de los propietarios de mascotas.

Estela Huertas, una de las educadoras ambientales al frente de la carpa móvil de UTE, cuenta que entre los derechos que tiene el dueño de la mascota, así como el resto de ciudadanos, está el «poder disfrutar de unas calles y parques limpios», lo que se complementa con el deber, que «es justamente mantener esos espacios públicos limpios y seguros, es decir, contribuir a que no haya excrementos». Estela, según su experiencia, opina que el ciudadano que tiene perro «no es consciente del derecho que ellos mismos tienen, ya que a los propietarios de mascotas también les gusta salir a la calle y tenerlo todo limpio, pero sin embargo algunos de ellos no colaboran en mantener las calles limpias. De igual forma, este incivismo puede verse incrementado por el desconocimiento en lo referido a las sanciones, puesto que hay mucha gente que no sabe que existen multas por no echar agua en los orines, que se puede mezclar con jabón o vinagre, así como por no recoger las heces, que van desde los 30 a los 600 euros». Este mismo rango de sanciones también se aplica para los perros que van sueltos, que varían según la zona donde esto ocurra. No es lo mismo llevar un perro suelto junto a una zona escolar que en un descampado. «El único lugar donde se puede soltar al perro libremente es en los parques caninos o pipicanes, y por supuesto los perros peligrosos tienen que ir con bozal, dentro y fuera de estos espacios», explica Estela.

Además de las acciones destinadas a los adultos, el stand de UTE Alicante también se ha dirigido al público infantil con talleres divertidos para que conozcan todas las normas que hay que seguir cuando paseen a su mascota.

Los peludos también han tenido su espacio de protagonismo en la carpa móvil, que cuenta dos photocalls con temática navideña para perros grandes y pequeños. Los educadores ambientales también han dado a conocer los parques caninos alicantinos más cercanos a cada barrio, y han repartido dispensadores de bolsas para recoger las heces y botellitas para limpiar los orines, así como material para el entretenimiento de los animales. Cabe destacar que la campaña, además, informa sobre las «fake news de las cacas», y se enmarca dentro de la iniciativa #AlicantePetFriendly, puesto que, aunque está organizada por la concejalía de Limpieza, cuenta con la colaboración del departamento de Protección Animal.

Lo que se pretende con la campaña «Tu perro también hace Alicante más limpio» es que los dueños de perros tomen conciencia, no solo sobre la limpieza de las calles, si no en todo lo referido al comportamiento cívico que deben poner en práctica cuando se pasea a la mascota, haciendo uso de sus obligaciones como dueño. En definitiva, velar por el respeto y bienestar animal, fomentando la convivencia entre propietarios de mascotas y del resto de ciudadanía, respetando las necesidades de todos.

Los vecinos hablan

Opiniones hay para todos los gustos, pero si algo han dejado claro los ciudadanos que se han acercado al stand de UTE, tengan o no mascotas, es la gran unanimidad en que la gente no colabora lo suficiente en mantener limpia la ciudad. Aunque el público al que se ha dirigido la campaña es a los dueños de mascotas, hay muchas personas que no tienen perros que también han fijado su interés en lo que ocurría bajo la carpa de UTE porque, como apunta una de las viandantes, «hay personas que aún no se dan cuenta de que la ciudad está muy sucia por culpa, no de los perros, si no de los dueños. Los que tienen que educarse son ellos y se tienen que concienciar muchísimo de que estamos en una ciudad que tiene que estar muy limpia».

«Me gustaría tener mascota pero no puedo porque vivo en un piso y me parece que no es el lugar adecuado para un animal, y además hay que dedicarle mucho tiempo, si no puedes hacer eso es mejor no tener. Tener una mascota no es tener un objeto», nos cuenta otro vecino. Por su parte, Estela apunta que algunas personas se quejan de que Alicante no está limpia, «pero no es que no esté limpia, es que se ensucia más de lo que nosotros podemos limpiar, por eso pedimos colaboración con los animales».

José María, más conocido como «Tintín» dentro de los movimientos sociales alicantinos, visitó el stand colocado en el mercadillo de Babel con su perro Lúa y reconoció que «los ciudadanos no son nada limpios con sus mascotas, hay gente muy sucia en lo que se refiere a las cacas. Yo llevo mi botellita de agua con vinagre y al menos queda algo más limpio, y las cacas, sea la hora que sea, se tienen que recoger aunque no te vea nadie, porque detrás vienen otras personas que la pueden pisar. La gente es pasota y dice ‘el que venga detrás que lo limpie’, y eso no puede ser».

Jorge fue con su gatito Loki, aunque también tiene una maravillosa perra, Nimeria, y como no podía ser menos, la iniciativa emprendida por UTE Alicante le parece «estupenda». «He sido barrendero y recogido kilos y toneladas de cacas. La conciencia ciudadana sobre este tema es muy mala, la gente es muy egoísta. Yo llevo a Nimeria al parque de perros de la Policía y recojo sus excrementos cuando acaba y echo el agua con jabón en la orina. Como Jorge o Tintín, otros tantos dueños y dueñas de mascotas han visitado la carpa de UTE y todos abogan por un comportamiento más cívico por el bien de la ciudad y la convivencia de todos los vecinos, tengan o no perros, quienes precisamente son los únicos que no tienen culpa de la suciedad que generan los humanos.