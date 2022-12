La Florida es un barrio que no ha dejado de crecer y desarrollarse. Situado al oeste de la ciudad de Alicante este distrito fue proyectado en 1918 por el arquitecto municipal Francisco Fajardo Guardiola quien puso a sus calles nombres de constelaciones y estrellas, y donde construyó numerosos edificios. Dentro de sus límites existieron elementos de gran importancia, como el estadio del Hércules C.F. llamado entonces «La Viña» por su propietario, Casimiro de la Viña (Fundador del Club Natación Alicante), donde posteriormente se construiría la actual plaza de Florida-La Viña. «La zona ha cambiado muchísimo, ha habido personas muy comprometidas con el barrio», resalta Lola Ten, presidenta de la Asociación de Vecinos de La Florida. Lola Ten, lleva casi cinco años en el cargo y fue una de las fundadoras de la asociación, nos cuenta cómo ha evolucionado el barrio y los retos a los que se enfrenta actualmente.

¿Con qué objetivo se creó la Asociación?

La Asociación de Vecinos de La Florida se fundó en 1977 y hacíamos las reuniones en el Betis-Florida. En aquellos momentos se tenía ganas de movimiento, de hacer todo lo posible por mejorar el barrio. Durante estos años han pasado por la asociación muchas personas comprometidas con impulsar el barrio de la Florida como Teresa Mas, José María Hernández Mata y Felicidad Sánchez. Después de Teresa Mas cogió el testigo Felicidad Sánchez, y junto a ellas siempre estuvo José María Hernández Mata, recientemente fallecido. Ellos tres impulsaron al barrio de la Florida a ser lo que hoy disfrutamos los que vivimos en él. Creo que estas tres personas merecen todo nuestro reconocimiento. Felicidad y José María formaban un tándem inigualable.

¿Cómo ha evolucionado el barrio?

La zona ha cambiado muchísimo, ha habido personas muy luchadoras para conseguir esta transformación. Siempre faltan cosas, el barrio ha crecido a la vez que también ha envejecido, por tanto, se necesita un mantenimiento continuo. Hemos conseguido muchas mejoras pero se han logrado tarde, por ejemplo, antes no teníamos ningún parque, se ha hecho hace apenas unos años el parque de José María Hernández Mata. Asimismo, el barrio no ha dejado de crecer y ha aumentado también el número de vecinos, pero la zona sur ya no puede crecer más, por las vías del tren, y nos sentimos un poco apartados u olvidados. Cuando pedimos algo cuesta mucho que nos hagan caso, ahora las personas mayores demandan muchos más bancos, por ejemplo.

Una de las quejas que tenemos en estos momentos es la limpieza, demandamos más civismo por parte de los vecinos, sobre todo en la plaza de La Viña.

¿A qué retos se enfrenta La Florida ahora mismo?

El reto principal al que nos enfrentamos continuamente es seguir mejorando en todos los aspectos como barrio. Ahora mismo por ejemplo, en la avenida de José María Hernández Mata falta un tramo por terminar, queremos que sea todo un paseo hasta la carretera de Ocaña, estamos pendientes para que siga teniendo el mismo nombre. Por otro lado, necesitamos arreglar varias calles, sobre todo algunas aceras y bordillos que son antiguos y resbalan, esto es imprescindible sobre todo para las personas mayores. También demandamos que las fuentes de agua se cuiden y se mantengan ya que muchas veces no funcionan, tanto la de Magallanes, como la de Betis-Florida o la que está ubicada en la puerta de la cochera del tranvía. Uno de los proyectos que hemos solicitado recientemente es llevar a cabo una mejora de la mediana que hay en la carretera de Ocaña, nos gustaría que hubiera una zona verde, eso hace ciudad.

La verdad es que echamos de menos un poco más de apoyo, es mucho tiempo de espera para que se lleve a cabo cualquier solicitud que realizamos desde la asociación. Aunque también podemos decir que se han conseguido muchas cosas que por supuesto hay que destacar como el centro de salud que empezó en Florida Portazgo en una planta baja y ahora hemos conseguido que tenga hasta un área de Urgencias. Pienso que es uno de los barrios de Alicante en los que mejor se puede vivir, tiene dos colegios, instituto, el centro de salud, residencia para ancianos, centros sociales para los vecinos y para la tercera edad, biblioteca, instalaciones deportivas y piscina municipal así como supermercados y todo lo que se necesite para el día a día. Es el lugar ideal para familias, jóvenes o personas mayores.

¿En qué diría que ayuda la asociación a los vecinos?

Desde la Asociación intentamos ayudar a los vecinos en todo lo posible, les guiamos y les decimos cómo pueden gestionar sus problemas o dónde tienen que ir a hacer cualquier solicitud tanto para sus negocios como trámites personales. Además, también ofrecemos muchos cursos, gimnasia, yoga, pilates, zumba, talleres de pintura y teatro. Nosotros cedemos el local, la sede es un espacio para compartirlo, la cedemos para todo tipo de actividades a los vecinos de la zona. Por ejemplo, las comunidades de propietarios también pueden hacer las reuniones en la sede.

¿Por qué deberían asociarse los vecinos?

La Asociación ofrece muchas actividades que pueden ser de interés para todos los vecinos y vecinas y es imprescindible contar con apoyo para poder mantener la sede, poder compartirla y convertirla en un espacio para todos. Con estos años de pandemia ha bajado mucho el número de socios pero hemos llegado a ser 600 socios, ahora mismo formamos parte de ella 300 personas.

¿Por qué vivir en La Florida?

Llevo viviendo aquí 40 años y la verdad es que puedo decir que es uno de los barrios más tranquilos de Alicante, se puede vivir muy bien pero uno de los puntos más importantes es que los vecinos lo cuiden. Pedimos más civismo por parte de los vecinos y un poco más de atención por parte de las administraciones.