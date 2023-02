«Diariamente podemos reparar, limpiar o acondicionar casi un centenar de contenedores y papeleras, la implicación de UTE Alicante con este servicio es muy destacable. En solo 24 o 48 horas nuestro servicio resuelve cualquier incidencia, además de realizar el mantenimiento diario correspondiente», resalta Israel Garrido, coordinador de UTE Alicante.

Los servicios que lleva a cabo la concesionaria hacen de Alicante una ciudad más limpia, sostenible y habitable. UTE Alicante detecta las deficiencias, roturas, pintadas o actos vandálicos para asegurar así el buen mantenimiento, rápida reparación y reposición. Para conseguir sus altos estándares de calidad el operativo que emplea es amplio, con un despliegue de 20 operarios, de los cuales 13 trabajan en turno de mañana y 7 en turno de noche.

«Realizamos un servicio que repara las papeleras y contenedores dañados o en mal estado en el mismo lugar de su ubicación. Si no es posible solucionar los problemas in situ, nuestros operarios sustituyen este mobiliario y lo trasladan a la base para su reparación. En la nave se procede a su lavado exterior e interior y posteriormente se repara lo que sea necesario para volverlos a instalar en la vía pública», explica Israel Garrido.

Para el mantenimiento in situ, se utilizan camiones lava-contenedores, uno realiza su trabajo por la mañana y dos en horario nocturno. De agosto a diciembre de 2022 la concesionaria de limpieza reparó in situ 2.094 contenedores y papeleras. Entre las reparaciones más habituales estas suelen ser la rotura del pedal, reposición de las tapas, cambiar las ruedas o cambiar las gomas. «Siempre intentamos sacarle el máximo rendimiento a todos los contenedores pero cuando esto no es posible procedemos al cambio y renovación de los mismos», subraya el coordinador de UTE Alicante. Según las cifras proporcionadas por la empresa, esta cambió 1.607 contenedores en los últimos cinco meses de 2022.

«En muchas ocasiones, recibimos la información de la ciudadanía que nos indica el mal estado de este mobiliario y otras veces son los propios operarios los que avisan de la necesidad de la reparación», señala Garrido.