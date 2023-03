DOMINGO, 5 DE MARZO

11:00 h. Pozos de Garrigos. Presentación de libro. «Ya toca». ¿Te gustaría aprender a leer una partitura? ¡Este libro te ayudará a conseguirlo! El objetivo principal, es despertar y avivar la llama musical, que desde siempre has tenido en tu interior. Ya tocaba verte por aquí, tu oportunidad ha llegado... Disfruta del viaje. «Ya toca» es un libro dinámico y muy fácil de leer.

12:00 h. Pozos de Garrigos. Representación. «Water Experience». ¿Se trata de una Performance Musico - Visual en la que los dos productores y artistas Benjamin Sun (piano, voz) y Lluís Mas, transmiten al público sensaciones y estéticas sonoras, inspiradas en diversos universos sonoros y paisajísticos, todos ellos con el agua como elemento inspirador y común. Público al que se dirige: + 12 años.

LUNES, 6 DE MARZO

17:30 h. Biblioteca El Cabo. Representación. «Te doy mi palabra», Miguel Ángel Montilla. En un mundo invadido por las nuevas tecnologías donde el trato humano se va perdiendo a pasos agigantados recuperar espacios de oralidad parece un acto vital para seguir reconociéndonos como humanos. Contar una historia es crear intimidad, despertar interés por nuestra tradición y sobre todo desarrollar otras posibilidades de vida, aunque en este caso se nutran de la ficción. Público al que se dirige: + 2 años.

MARTES, 7 DE MARZO

17:30 h. Biblioteca Villafranqueza. Representación. «Ni rosa ni azul», Art Crear. Rosa es una niña muy rosa, que vive en un mundo rosa en el que las niñas son siempre muy rosas. Azul es un niño muy azul, que vive en un mundo azul en el que los niños son siempre muy azules. Aunque sus colores parecen diferentes, tienen algo en común, y es que están aburridos de ser rosa y azul. Un día, pasa un suceso muy extraño, y es que llega una mágica lluvia a la ciudad que hace que Rosa y Azul destiñan, y deja ver que su piel, en realidad es de muchos colores. ¿Cómo se tomarán este hecho sus amigos y familiares? Una historia para romper estereotipos y roles de género. Público al que se dirige: + 4 años.

JUEVES, 9 DE MARZO

18:30 h. Aula municipal de Cultura del Centro Municipal de las Artes. Proyección y debate. La cercanía de la ceremonia de los Oscars 2023 (películas de 2022), que se entregarán en la madrugada del domingo12 de Marzo al lunes , nos sirve como excusa para aproximarnos a los entresijos de esta estatuilla que recibió su nombre por su parecido con el tío de una secretaria de Hollywood. Además de comentar las nominaciones de este año pondremos el foco en las más divertidas y míticas anécdotas que han pasado a la historia de la noche de los Oscars. Público al que se dirige: + 12 años.

VIERNES, 10 DE MARZO

18:30 h. Centro Municipal Socioeducativo «Playas». Espectáculo de danza. «Milonga bajo el mar», Xsiacaso Danza. ¿Quieres ver a tu bebé abrir los ojos como platos, agitarse al son de la música y vivir la magia del teatro? Ven a disfrutar de Milonga bajo el Mar, un espectáculo submarino pensado para toda la familia, pero sobre todo para los más pequeños. A través de la música, el movimiento, el color, descubrirán la danza y la magia del teatro. Pero Milonga bajo el mar es mucho más que una experiencia de ocio. Es una oportunidad para compartir tiempo de calidad en familia. Recomendamos porten jarapa, esterilla, aislante o manta individual. Bebés de 0 a 3 años.

SÁBADO, 11 DE MARZO

18:30 h. Centro Social Comunitario «Gastón Castelló». Teatro. La obra está inspirada en la vida y obra de la poetisa Alfonsina Storni, y a través de la realidad de tres mujeres distintas, somos testigos de la transformación y la fortaleza que se produce cuando el ser humano pasa de ser víctima de una realidad, a responsable de su propia felicidad. La obra tiene un giro esperanzador que no tuvo la vida de Alfonsina, así como otros matices y problemáticas, muy actuales que sufrimos a día de hoy en nuestra sociedad. Público al que se dirige: + 12 años.

LUNES, 13 DE MARZO

17:30 h. Biblioteca Virgen del Remedio. Recital de Guitarra. «Alicante Guitarra Clásica». Recital didáctico a cargo de estudiantes del Máster de Guitarra Universidad de Alicante. Público al que se dirige: + 5 años.

MARTES, 14 DE MARZO

19:00 h. Centro Cultural Las Cigarreras. Recital de Guitarra. «Alicante Guitarra Clásica». Recital didáctico a cargo de estudiantes del Máster de Guitarra Universidad de Alicante. Público al que se dirige: + 6 años.

MIÉRCOLES, 15 DE MARZO

17:30 h. Biblioteca de San Blas. Representación. «Ni rosa ni azul», Art Crear. Público al que se dirige: + 4 años.

JUEVES, 16 DE MARZO

18:30 h. Aula municipal de Cultura del Centro Municipal de las Artes. Charla audiovisual. «Ciclo ¿qué me pasa? Síntoma 1». ¿Qué me pasa doctor? He dejado de ver pelis… solo veo series. Un acercamiento de tipo emocional, estético e incluso social al hecho cinematográfico. ¿Qué esperamos de una película o serie? ¿Qué factores externos e internos influyen en nuestra valoración final de un film? ¿Cómo han ido cambiando los gustos, expectativas y exigencias del público? ¿Cómo esto ha influido decisivamente en la forma en la que la industria se acerca al espectador e, incluso, cómo ha cambiado su forma de hacer películas y lo que se potencia en las mismas para conectar con el público? Público al que se dirige: +12 años.

VIERNES, 17 DE MARZO

18:30 h. Centro Social Comunitario «Felicidad Sánchez». Representación. «Inesperadamente», Paula Carbonell. Un recorrido por la geografía de mujeres poetas hispanas y latinoamericanas y su verso; porque ellas... inesperadamente te alcanzan con su poesía, te enredan sus historias, la de esta, la de aquella, o la de aquella otra, te envuelve su ritmo, su dolor, su humor.

18:30 h. Centro Social Comunitario «Gastón Castelló». Claqué. «Tap Tap», Aula Abierta. Acércate a compartir con las protagonistas su momento de nervios, emoción, ilusión, exposición... Presentarán tres coreografías como resultado de la formación recibida en el curso de Iniciación a la disciplina del claqué. Público al que se dirige: + 9 años.

SÁBADO, 18 DE MARZO

18:30 h. Centro Social Comunitario «Isla de Cuba». Teatro. «La sombra del Tenorio», Cia. Teatre Circ. Autor: José Luis Alonso Santos. Una fina línea separa la ilusión del delirio, la imaginación a la realidad, del teatro a la vida misma. Un cómico de reparto está en las últimas horas de su vida en un hospital de caridad. Público al que se dirige: + 12 años.