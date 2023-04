Tras la posguerra, Alicante y otras capitales de provincia de España, comenzaron a recibir una avalancha de inmigración nacional que, ante la falta de futuro en sus tierras de origen, acudieron a las grandes capitales y a las zonas costeras en busca de un futuro que no iban a hallar en sus pueblos. A este flujo de inmigrantes se uniría una masa de personas necesitadas sumidas en la pobreza, en muchos casos acrecentada tras la Guerra Civil.

Ante la falta de vivienda social, que se construía lentamente, los emigrados se instalaban donde buenamente podían. Peligrosas cuevas eran habitadas por varias familias mientras que otras se hacinaban en infraviviendas o en chabolas construidas a las afueras de la ciudad. Ni que decir tiene que no contaban con las más mínimas condiciones de habitabilidad y salubridad.

El Instituto Nacional de la Vivienda comenzó en la década de 1940 a levantar las primeras promociones de viviendas sociales en Alicante. Modestas en un principio, prontamente se planificaron barriadas como la que aún lleva el nombre del falangista Felipe Bergé en Los Ángeles o la que llevó el nombre de José Antonio, hoy de Miguel Hernández, en Benalúa. Ambas se construyeron casi a la vez a mediados de la década de 1950.

Como ya vimos, la Constructora Benéfica del Sureste de España, vinculada a la Caja de Ahorros, también levantó viviendas sociales. Otras entidades promotoras de viviendas sociales fueron las vinculadas a la Iglesia como la que nos ocupa, el Patronato Benéfico San Francisco de Asís.

Detengámonos antes en la figura del Padre Ángel. Nació en Carcaixent (Valencia) el 23 de abril de 1895, siendo bautizado con los nombres de Jorge Juan Bautista Albelda Hernández. Ingresó en la orden franciscana siendo muy joven tomando el nombre de Fray Ángel María añadiendo según la tradición de la orden, su localidad natal como apellido. Fue ordenado sacerdote a los 24 años y marchó de misionero a América. En 1941 regresó a España instalándose en nuestra provincia. En 1953 constituyó el Patronato Benéfico San Francisco de Asís con la que levantó grupos de viviendas para trabajadores y familias humildes. Construyó la colonia San Antonio junto al Perpetuo Socorro, la Divina Pastora en Rabasa, Ciudad de Asís en la Florida y la iglesia de San Pascual Baylón (Capuchinos) y su residencia en la calle Reyes Católicos. Obras que simultaneó con la construcción de más viviendas y colegios en otras partes de Levante. Tras una caída en el centro de Alicante fue trasladado a la Residencia de Massamagrell (Valencia) donde falleció en 1993 a los 98 años. Poco antes, los vecinos de Ciudad de Asís dieron su nombre a la plaza principal del barrio.

Las viviendas promovidas en 1955 por el Padre Ángel junto al Cuartel de Rabasa eran modestas pero dignas. Fueron proyectadas por el arquitecto Francisco Muñoz Llorens con subvención del Instituto Nacional de la Vivienda. Las primeras 240 viviendas fueron construidas rápidamente junto a la carretera de acceso al campamento militar siendo entregadas en 1956 a familias humildes que malvivían en infraviviendas.

En 1957, al solicitar permiso para la construcción de la segunda fase con otras 300 viviendas obtuvo la negativa del Ayuntamiento alegando la falta del proyecto de urbanización y una supuesta interferencia con la ampliación del aeropuerto de Rabasa y su correcto funcionamiento. De nada sirvieron las alegaciones del Padre Ángel que, punto por punto, rebatió lo expuesto por el Consistorio demostrando que ya tenía ese proyecto de urbanización aprobado desde 1955. Francisco Muñoz expuso que las casas cumplían todas las ordenanzas vigentes y que no estorbarían a esa supuesta ampliación del aeropuerto de la que nadie les había dicho nada al presentar el proyecto dos años antes. De nada sirvió. La segunda fase proyectada junto al cuartel se quedó sin hacer. Sobe los terrenos se amplió el campamento militar y se construyó la actual avenida de la Universidad. El aeródromo de Rabasa no sólo no se amplió sino que fue clausurado poco tiempo después.

¿Por qué se le denegó el permiso al Padre Ángel alegando excusas peregrinas? En mi opinión es muy posible que su afán constructor de viviendas sociales chocara con los intereses del Estado y de constructoras afines que veían que aquel fraile capuchino levantaba casas sin parar reduciendo su parte del pastel.

No quiero terminar este artículo sin citar una curiosidad. Todas las calles del barrio fueron rotuladas por el Padre Ángel de Carcagente y todas ellas hacen referencia a los franciscanos (Padre Francisco, Lobo de Gubio, Monte Alvernia, Virgen de Orito), a la Divina Pastora (Beato Diego de Cádiz, Doctor Isidoro de Sevilla, Ovejita) o al propio religioso (Aguas Vivas, Luis Amigó).