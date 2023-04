En pro de un acercamiento cada vez más a la igualdad de oportunidades y la no discriminación, UTE Alicante, la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y gestión de residuos de la ciudad de Alicante, pone en marcha diversos convenios de colaboración con distintas empresas y entidades, de forma que sus alumnos o miembros hagan prácticas y se formen con UTE con el objetivo de facilitar su inserción laboral. Así, UTE Alicante ha acogido durante tres semanas un total de 15 alumnos en prácticas formativas del certificado de profesionalidad de limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales impartido por la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA). Los alumnos se han formado en diferentes zonas de Alicante y en el centro de tratamiento de residuos, donde han realizado actividades muy variadas, como el barrido manual, vaciado y limpieza de papeleras, limpieza en áreas especiales, playas y ante sucesos de acción inmediata o limpieza y mantenimiento de maquinaria y vehículos y herramientas necesarias para la desinfección y limpieza, entre otras muchas más funciones.

De igual forma, UTE Alicante también establece lazos de colaboración con la Fundación Nova Feina de la Comunidad Valenciana, entidad cuyo principal objetivo es la plena inserción social y laboral de las personas en riesgo de exclusión, incidiendo en la mejora de su calidad de vida. Para ello, ambos organismos trabajan conjuntamente para impartir formación teórica y práctica a los usuarios de Nova Feina que les capacite adecuadamente para el desempeño de su trabajo en tareas de limpieza viaria y espacios abiertos. Once son los alumnos de Nova Feina que se han formado con UTE en el mes de marzo y que acaban de concluir sus prácticas con la entidad. Sara Golf es ejemplo del esfuerzo y dedicación que supone iniciar una nueva formación para conseguir un puesto de trabajo con el tiempo. Comenzó su formación en UTE Alicante en marzo con un curso de formación teórica en la que se impartían los conceptos básicos para conocer el trabajo de cada servicio y después inició sus prácticas con la compañía. Su labor consistía en la limpieza de parques y jardines, así como las aceras del exterior de los parques. «Le doy un 15 sobre 10 a mi experiencia en UTE, donde he aprendido mucho. Ahora valoro mucho más la limpieza de los parques, ya que al tener una niña pequeña, lo veo desde otra perspectiva», cuenta Sara. «Estas prácticas me han hecho sentirme realizada al ver que la gente de la calle me dice lo bien que se está quedando y lo limpio que está». Las prácticas en UTE son la puerta de entrada para hacerse un hueco en la empresa, ya que de cara a Semana Santa contarán con algunos de sus alumnos, así como para cubrir bajas y vacaciones en un futuro.

Todas estas acciones forman parte de la filosofía que UTE Alicante persigue en el marco de su Plan de Igualdad, que se fundamenta en la igualdad en cualquier condición o circunstancia personal o social como la nacionalidad, edad, residencia, origen racial o nacimiento. La compañía se encuentra actualmente en plena implantación de su tercer Plan de Igualdad, aprobado en 2021 y que estará vigente hasta el 2025. Se trata de «un principio estratégico de nuestra política corporativa y de recursos humanos», argumentan desde UTE Alicante. Por ello, sus principales objetivos se basan en garantizar el principio de igualdad de trato y de oportunidades, promover medidas adicionales de conciliación de la vida laboral y familiar, prevenir cualquier comportamiento que pudiera entrañar indicios de acoso sexual, por razón de sexo, así como fomentar una cultura de formación, información, comunicación y sensibilización en la empresa.

Dentro del Plan de Igualdad, UTE fomenta la formación voluntaria de todos sus trabajadores facilitándoles la asistencia a cursos. Otra de las medidas puestas en marcha por la compañía es la realización de charlas dirigidas a toda la plantilla en materia de igualdad de oportunidades y género.