La Asociación de Vecinos Virgen del Remedio fue pionera en la reivindicación de mejoras para el barrio homónimo, que en su día llegó a contar con hasta cuatro asociaciones vecinales. Su actual presidenta María Eva Coloma se unió a la entidad en 1993, a raíz de una propuesta que iba a ejecutar el Ayuntamiento de Alicante y que perjudicaba al barrio. Más tarde, sería nombrada presidenta y a día de hoy ya lleva 25 años al frente de la organización. Tras esta dilatada trayectoria, Coloma hace balance de la evolución de la zona y reclama medidas urgentes para poder atender las necesidades que tienen sus habitantes.

¿En qué contexto nace la Asociación de Vecinos Virgen del Remedio?

La junta se formó en el año 1971. Cuando el barrio se empezó a poblar faltaba mucho por hacer: líneas de autobuses, colegios, el asfaltado en las calles… Por eso se creó la organización para poder, con la ayuda de los vecinos, conseguir un barrio digno y que contase con todos los servicios necesarios.

¿Cuál es la razón por la que en el barrio conviven diversas asociaciones vecinales?

La primera que se fundó fue la que actualmente presido. No obstante, al ser Virgen del Remedio tan grande, se crearon otras para poder abarcar más zonas del barrio. A cada entidad le corresponde una demarcación, aunque ahora dos de ellas han desaparecido, por lo que si vienen los vecinos a pedirnos a nosotros alguna solicitud o necesidad, la tramitamos.

Hablando de necesidades, ¿qué demandas tienen los vecinos del barrio Virgen del Remedio?

Sobre todo queremos que el Ayuntamiento no se olvide de nuestro barrio. Las demandas de los vecinos se centran en el deseo de tener un barrio limpio, con vigilancia, y con un buen mantenimiento de parques y jardines, que antes era inexistente pero que ahora ha mejorado un poco. Asimismo, otras necesidades que tiene el barrio se concentran en la poca atención que reciben los complejos deportivos y en el mantenimiento, que se debería tener por parte del Ayuntamiento de Alicante, en las calles y aceras del barrio, ya que algunas de ellas son antiguas y están por arreglar.

¿Cuáles son las más urgentes?

Sin duda necesitamos que las instalaciones deportivas funcionen al cien por cien, ya que, debido al abandono del Ayuntamiento de Alicante, no es así y los niños no pueden practicar deporte en condiciones. Las instalaciones deportivas son muy importantes en barrios como Virgen del Remedio.

A menos de dos meses de las elecciones municipales, ¿qué acciones reclamará a los políticos que asuman la alcaldía de Alicante?

Como presidenta espero que nuestros futuros representantes políticos incrementen la atención que le dan al barrio y que nos proporcionen una mayor vigilancia y limpieza, que se invierta en el asfaltado y reparación de aceras y calles, así como que se mejore el mantenimiento de parques y jardines. De hecho, uno de ellos, el parque Lo Morant, lo necesita especialmente.

¿Qué ocurre con esta zona verde del barrio?

El año pasado se realizó una inversión para la remodelación del parque Lo Morant y comenzaron las obras, pero en el mes de mayo la empresa pidió más dinero para poder continuarla, ya que con la guerra y otras vicisitudes los costes habían subido más de lo que se había presupuestado y no podían continuar.

El resultado: la obra se abandonó y quedó a medio hacer, se habían quitado muchos bancos, bastantes papeleras, se abrieron zanjas que actualmente son más grandes, las fuentes para beber en un 90% no funcionan, la rosaleda ya no existe, y además, la jardinería está fatal ya que para mantener un parque de 130.000 metros cuadrados, contar con un jardinero es totalmente insuficiente. Cuando nos reunimos con el alcalde nos dijo que había que licitar otra vez, calculamos unos tres o cuatro meses, pero ya han pasado nueve y no se ha tocado nada, con lo cual no vemos ninguna voluntad de solucionar el tema.

Por eso necesitamos la voluntad de los políticos que asuman la alcaldía y cumplan con su obligación, que es el bienestar de todos los ciudadanos y no sólo el de unos pocos.

El pasado mes de diciembre se publicó una noticia en la que se mencionaba que se iban a reformar 456 viviendas del barrio, con un presupuesto de 15 millones de euros. ¿Qué impacto tendrá esta reforma en el barrio?

Si se lleva a cabo será muy bueno porque dignificará el barrio.

A lo largo de la historia de la asociación, ¿qué acciones impulsadas por la asociación le producen más orgullo?

Realmente, estoy orgullosa de todo lo que se ha conseguido, sobre todo de la creación de colegios e institutos, de la puesta en marcha del colegio de adultos, de las líneas de autobuses que llegan hasta el barrio, así como de la ampliación y remodelación de la plaza de Argel.

P: ¿Qué acciones tiene como objetivo conseguir bajo su mandato?

R: Queremos conseguir que el Ayuntamiento de Alicante invierta dinero en el barrio a través de infraestructuras y mantenimiento.

¿Cómo ve el futuro del barrio?

El futuro dependerá de lo que quiera invertir el Ayuntamiento en dotaciones y en el mantenimiento del barrio a través de infraestructuras. También en la importancia que le den a la limpieza y vigilancia de la zona, y al desarrollo de proyectos que se lleven a cabo para impulsar el barrio como las ayudas para la remodelación de las fachadas y viviendas.