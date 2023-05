Empezó a jugar en el CD Betis Florida en segundo año de Infantiles y militó en las filas del club hasta juveniles. Tras unos años en otros clubes jugando en Regional, regresó a su club con sus amigos Pablo, Aarón, Miguel, Aitor, Luismi, Coco y otros muchos a los veteranos del Betis Florida en 2012 para hacer crecer al club. Fue nombrado presidente, o casi empujado a serlo por el anterior presidente y los socios, en diciembre de 2018. Su directiva la forman, junto a los veteranos del club, dos vicepresidentes, Miguel y Luismi, el secretario Aitor, el tesorero Alberto, y los vocales, Pablo, Aarón, Serna, Coco, Raúl, Melete, Eva y Rebeca.

¿Cómo se organiza el Club?

Pues es un trabajo sin ánimo de lucro que necesita mucho tiempo y apoyo de la familia y amigos. La organización tiene varias fases, la sede social y sus socios, y luego el Fútbol, Billar y cualquier sección deportiva que formemos. La sección de Fútbol es la más fuerte y es por lo que desde 1928 se creó el club. Cuando llegamos estaba un poco en declive, pero gracias al trabajo de toda la directiva, a las familias de los barrios y a los sentimientos ha sido posible reflotar al «Titanic» hundido. Ahora tenemos 22 equipos federados y dos equipos de Veteranos. Gracias a la colaboración de Gordillo también llevamos la sección del Club Deportivo la Voz. Lo importante es saber delegar las secciones con gente de tu confianza y sobre todo formada para enseñar a los niños a practicar el deporte tan amado por todos. Una vez consigues eso, todo fluye mejor y más fácil, tengo la suerte de estar rodeado de amigos y sobre todo de profesionales de la formación.

¿Cuáles son las secciones más importantes?

La sección más importante del club es el Senior de Fútbol, que este año por suerte ha venido ayudarnos Sergio Llopis, un gran amigo y buscamos subir al Betis a las categorías más altas. Después el Juvenil A, que aún tenemos que limar algunas cosas. Pero los proyectos en el fútbol son mínimo de 8 años para empezar a ver sus frutos.

¿Cuáles son los hitos más destacados que han marcado la historia del club?

Pues si hablamos de fútbol los ascensos a Juvenil Nacional, División de Honor, las seis Copas San Pedro, ascensos a Preferente Aficionado, Cadete Prefente, Infantil Preferente... Eso ya en nuestro mandato. Pero la historia del Betis Florida está plagada de grandes logros deportivos.

¿Y el más reciente?

El más reciente el ascenso a Preferente con nuestro primer equipo.

¿Y cómo se financia todo esto? ¿Cuentan con ayudas municipales? ¿Tienen patrocinadores?

El club se financia de dos formas, la sede con los socios y alquilando los locales, y el fútbol con las cuotas de los padres y patrocinios, como nuestros amigos de Woolo. Gracias a eso podemos pagar a la federación, árbitros, fichas, inscripciones, tarjetas... Al Ayuntamiento el campo y poder tener entrenadores titulados, fisioterapeuta, preparador físico, nutricionista, podología y más mejoras que entraran en los presupuestos del próximo año. El Ayuntamiento nos da muy poca ayuda ya que son muchos clubes para repartir lo que se presupuesta para ello. Lo mismo con la Diputación y Federación. Si tuviésemos más ayudas los clubes sin ánimo de lucro podríamos ayudar más a la formación de los niños y las cuotas de los padres. Sí tenemos patrocinadores y por eso podemos hacer un cuota económica para los padres del club. Este año nuestros amigos de Woolo es el principal patrocinador, luego empresas que aportan su granito de arena como Calentito, Ortoactiva, Frutas Díez, Futcoach 10 Formación, SN Sport, Cañas y tapas Ca Serrano, Casa Salvi, etc...

¿Qué retos se marcó cuando accedió a la presidencia y cuáles se han conseguido?

Al entrar en la presidencia me propuse junto a mi directiva llevar al Betis a las categorías que se merece y reflotar al club a lo más alto tanto administrativamente como futbolísticamente. Hemos conseguido ascender al Infantil A a Preferente, al Cadete A a Preferente, y al Senior a la misma categoría, y dejar las cuentas saneadas en estos más de cuatro años de mandato.

¿Qué función social lleva a cabo un club como el Betis Florida?

Pues la función que hacemos desde el club es ayudar al barrio y a sus familias a que tenga un club como se merecen, tener un gimnasio muy económico, cuotas económicas para el deporte y aportar siempre que podemos a cualquier asociación o evento solidario nuestros locales dentro de lo posible.

¿Cómo ve el futuro del club?

Pues llegamos con muchas ganas, vemos un futuro esperanzador y sabemos que vamos a lanzar al club a lo más alto.

¿Cuáles son los retos futuros?

Ascender al máximo nivel a los equipos de Fútbol y hacer una sede más atractiva para los socios. Ahora mismo estamos con un proyecto de instalación de placas solares para mejorar la eficiencia energética del edificio.

¿Algún mensaje a los socios, al barrio, a la ciudad...?

Pues nuestro mensaje es que sepan los socios que vamos a seguir trabajando duro para la mejora del club y que sigan ayudando al mismo con su pequeña aportación anual. Al barrio que siga creyendo en nuestro trabajo que poco a poco irán viendo las mejoras, y al Ayuntamiento que siga trabajando en mejorar las instalaciones deportivas y sobre todo, y lo más importante, en el mantenimiento de las mismas.

Personalmente, ¿qué le aporta estar al frente del Betis Florida?

Personalmente el club me aporta de momento felicidad, ver a más de 400 niños disfrutando de la Escuela de Fútbol no tiene precio, seguiremos de momento al frente del club ya que mi familia y amigos me apoyan y me dan fuerzas para seguir luchando por este gran club.

Por último, ¿qué ha cambiado en el club tras el premio de la Lotería Nacional de Navidad?

El club desde que tocó la Lotería Nacional no ha cambiado en nada, las familias siguen siendo las mismas y los directivos igual, gente sana y sabiendo que es solo para tapar algún agujero, solo una alegría para el barrio y el club que ha hecho pasar a muchas familias las mejores navidades de sus vidas.