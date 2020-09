Más gasto en limpieza para hacer frente a nuevos espacios públicos y a la desinfección de los centros escolares. El Ayuntamiento de Benidorm pagará 120.000 euros más a la empresa concesionaria de este servicio desde ahora a final de año para responder a las necesidades surgidas en los últimos meses y así atender todas estas instalaciones públicas.

La modificación del contrato actual se aprobó ayer por la mayoría del pleno con los votos a favor del PP y PSOE y la abstención de Ciudadanos (Cs). Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, esos 120.000 euros sufragarán los costes de esos nuevos servicios desde septiembre a diciembre dentro de los que está la apertura de 13 instalaciones públicas nuevas así como la ampliación de la limpieza y desinfección de los centros escolares donde se han ampliado horarios y se han incluido turnos de mañana a raíz de la crisis sanitaria, según explicó el concejal de Limpieza Viaria, José Ramón González de Zárate. Con todo, la modificación del contrato supone un incremento de 353.000 euros anuales, pero hay que tener en cuenta que desde este septiembre solo restan 10 meses para concluir dicho contrato.

Cabe recordar que la actual concesión se adjudicó en julio de 2017 por cuatro años prorrogables a otros dos por un valor cercano a los 9 millones de euros. Desde que se adjudicó a la mercantil OHL se han añadido a la red de espacios municipales 13 instalaciones nuevas, entre ellas los parques de Foietes y Séquia Mare, o el Tossal de La Cala. Pero además, el inicio de curso con la situación sanitaria actual conlleva el refuerzo de actividades en los centros escolares.

El edil del área explicó en el pleno que se están «estamos cumpliendo a rajatabla» todas las directrices de limpieza y mantenimiento de centros educativos establecidas en «el último protocolo sanitario remitido por la Conselleria el pasado 27 de agosto», habiéndose destinado a cada centro al menos una persona que refuerza las labores de desinfección durante «4 horas en horario lectivo».

González de Zárate añadió que esta ampliación de los servicios incluidos inicialmente en el contrato «cuenta con todos los informes favorables y cumple todos los condicionantes legales» con esa ampliación del gasto del de 120.000 euros hasta el 31 de diciembre para el que ayer se aprobó la modificación presupuestaria pertinente.

El PSOE apoyó ayer con su voto la modificación del contrato pero exigió al gobierno local algunas cuestiones como que «se cubran las bajas por covid o cuarentenas de forma inmediata para que no se sobrecargue a los trabajadores» y que «garanticen la apertura de todos los centros públicos de Benidorm» y la limpieza «no sirva como excusa para dar cerrojazo» a servicios. Pero el portavoz socialista, Rubén Martínez, dio un tirón de orejas para el ejecutivo local: «creo que llegamos tarde» para la modificación ya que se podría haber hecho antes «ya que estamos a finales de septiembre y los centros educativos ya están abiertos». Así indicó que «falta agilidad, pero más vale tarde...».

Por su parte, Cs se abstuvo en la votación. El portavoz Juan Balastegui explicó que «no entiendo por qué no se ha negociado una rebaja o compensación por aquellos meses que no se han limpiado los centros» al estar cerrados por el estado de alarma y la crisis sanitaria y afeó al gobierno local que se «pague por un servicio aunque no se haga». El edil de la formación naranja añadió que «no era necesario limpiar a diario los colegios si estaban cerrados» y se podrían haber reorganizado los turnos.

Reconocimientos

El pleno de ayer sirvió además, entre otros asuntos, para aprobar la concesión de la distinción cultural «Ciutat de Benidorm» 2020 a Francisco Pérez Bayona, familiarmente conocido como «Quico, el Fotógrafo». La entrega de la distinción se hará en el pleno institucional del 9 d'octubre.

La Corporación municipal hizo ayer también una declaración institucional por el Día Mundial del Turismo celebrado este domingo. Así, se recalcó que «Benidorm sigue siendo el lugar de la felicidad» y que «bajo ninguna circunstancia, por dura que sea, va a dejar de serlo».

En el texto, se recogía que «como todos los días, recordamos al mundo que Benidorm sigue abierto», que es «seguro» y que «les espera». El Ayuntamiento recordó que «somos el municipio turístico por excelencia» y que «Benidorm ha trabajado para tener la más completa seguridad, para ser un Destino Turístico Inteligente más seguro», entre otras cuestiones.