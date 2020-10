Partido Popular y Ciudadanos han unido fuerzas en La Vila Joiosa para intentar evitar que prospere uno de los puntos aprobados por el gobierno local en el último pleno para retirar el nombre de Villajoyosa como topónimo oficial del municipio y mantener únicamente su acepción en valenciano. La propuesta, votada por los tres grupos del tripartito, PSOE, Compromís y Gent per La Vila, salió adelante con una mayoría de 11 votos frente a los 10 que tienen PP y Cs. Y ahora, ambos partidos anuncian que no darán su brazo a torcer y harán todo lo posible para impedir su aprobación definitiva y para que, por el contrario, ambas denominaciones puedan seguir coexistiendo.

Tras un encuentro entre ediles de ambos partidos, PP y Cs remitieron ayer un comunicado conjunto donde anuncian que van a recabar «cuantos antecedentes e informes de todo tipo sean necesarios y, además, se realizarán otras acciones conjuntas de cara a la ciudadanía, tales como recogida de firmas, charlas informativas o, en su momento, ofrecimiento de adhesión a las alegaciones que se presentarán conjuntamente».

El escrito afirma que la decisión de ambas formaciones para unir sus fuerzas «no va ni contra nadie ni, por supuesto, en contra de ninguna lengua, sino que responde al sentir de un gran número ciudadanos de la localidad, que no están de acuerdo con ese cambio de nombre». no va ni contra nadie ni, por supuesto, en contra de ninguna lengua, sino que responde al sentir de un gran número ciudadanos de la localidad, que no están de acuerdo con ese cambio de nombre. «Los vileros y vileras nunca han tenido problema alguno en utilizar Villajoyosa o La Vila Joiosa, y muchos entienden que en la ciudad existen numerosos problemas que requieren de solución como para que el tripartito se dedique a plantear asuntos de este tipo sobre el que, en todo caso, dada su trascendencia, deberían opinar todos los vecinos», agregan , toda vez que recuerdan que el acuerdo aprobado por el tripartito en el pleno es solo «el comienzo de una tramitación administrativa que se prolongará varios meses».