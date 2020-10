Una semana en un apartamento cerca de la playa con desayuno, comida y cena incluidos por 271 euros por persona. O ofertas para grupos por menos dinero y sin tener que cocinar en los días de descanso y acudiendo a bares y restaurantes. Un grupo de apartamentos y locales de restauración de Benidorm se han unido en una iniciativa en la que han creado «packs» para clientes con los que pretenden atraer la demanda y, así, intentar coger un poco de aliento para sobrevivir a uno de los inviernos más duros para el sector turístico.

Esta idea se ha bautizado con el nombre de «Benidorm Resort» y llegará hasta el 31 de marzo de 2021. Con ella se pretende hacer de la ciudad un gran complejo turístico en el que los visitantes puedan, no solo disfrutar del alojamiento que elijan para sus vacaciones, sino que sus días de descanso se amplíen a negocios locales. La iniciativa está creada por ABRECA (Asociación de bares y restaurantes de Benidorm) y la cooperativa Cobreca (Cooperativa de bares y restaurantes de Benidorm) junto a la inmobiliaria local Rosemberg y Apartamentos Nicaragua.

Participan 259 apartamentos y unos 30 establecimientos de restauración, por ahora, aunque la intención es que se vayan sumando aún más. Esta idea de «Benidorm Resort» además tiene una segunda parte: vender la capital turística como destino seguro. De hecho, los alojamientos cuentan con todos los sellos emitidos por Visit Benidorm que reconocen el cumplimiento de todos los protocolos de limpieza y desinfección frente al covid-19. «La idea es crear un gran espacio para que el cliente sea libre y no esté encerrado en un alojamiento. La experiencia que va a vivir va a ser en toda la ciudad», explicó a este diario Alex Fratini, miembro de la junta directiva de Abreca. «No existe nada parecido en Europa», añadió.

¿Y cómo funciona este «resort»? Pues se puede hacer una reserva «on line» en la que existen múltiple opciones para pasar una semana de vacaciones. Desde 6 noches solo con alojamiento en un apartamento por 125 euros por persona; las mismas con desayuno por 140 euros cada cliente; con desayuno y comida por 205 euros; y con pensión completa por 271 euros, según los precios que recoge la web que lleva el mismo nombre que la iniciativa. Pero además, si se viaja en grupo los precios aún son más reducidos.

Esas comidas del día no se hacen siempre en el mismo sitio ni en un comedor que está en el mismo alojamiento, sino que se llevan a cabo por toda la ciudad, desde la Cala hasta el Rincón. Para ello, se emitirán unos «tickets» canjeables en cafeterías, bares y restaurantes. «Los clientes pueden desayunar en una cafetería, comer en un restaurante en el centro y cenar en otro más lejos», añadió Fratini. E, incluso, antes de salir y decidir «estarán publicados los menús para elegir dónde ir». Y los organizadores añaden más: «A ella se sumarán los bonos que ofrecerá el Consell para viajar por la Comunidad por lo que un residente aún podrá salir de vacaciones por menos dinero».

La intención es «poner todas las facilidades posibles y que los clientes tengan todas las opciones en su mano», añadió. «Es una sinergia que se ha creado. Todos los que componen el proyecto quieren trabajar por la unión de la gastronomía de Benidorm y los apartamentos», indicó.

14 de octubre

Esta opción de vacaciones se pondrá en marcha el 14 de octubre pero ya se han empezado a mover las reservas, según Nathalie Rosemberg, quien gestiona parte de los apartamentos. De hecho, ayer mismo ya tenían 225 peticiones de información o precios para los próximos meses, sobre todo para noviembre e, incluso ya, para Navidad. «Estamos teniendo ocupaciones muy bajas porque no hay turismo internacional y el nacional tiene miedo de viajar», indicó a este diario. Pero también «la gente que viene habitualmente no está viniendo porque piensan que Benidorm no es un sitio seguro. Tenemos que transmitir que sí lo es», apuntó. Precisamente, la intención de esta iniciativa es «cubrir una temporada de otoño-invierno que se prevé nefasta» porque «han caído casi todas las reservas».

Además, la responsable de la gestión de esos apartamentos afirmó que «es una oferta complementaria a los hoteles que han tenido que cerrar por la situación actual». Y en cuanto a la gastronomía: «tenemos mucha gente que les gusta comer fuera; algunos mayores que además ahora no tienen el Imserso y sí quieren salir de vacaciones». Un reclamo que además pretende ser atractivo y «diferente» precisamente para atraer a la demanda dispuesta a viajar a la capital turística.

Rosemberg incidió en que «Benidorm es un destino seguro y tenemos que decir que seguimos abiertos». Pero además «hemos tenido una evolución muy buena y el sector ha hecho un buen trabajo para adaptarse a los protocolos». Así añadió que «somos la única comunidad con Canarias que Bélgica permite volar». Con todo esperan que esta iniciativa diferente permita salvar un poco los muebles de un invierno muy complicado por la pandemia.