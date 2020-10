El grupo municipal de Ciudadanosen el Ayuntamiento de Benidorm ha acusado este miércoles al gobierno local de la ciudad, del PP, de comportarse de manera "déspota y prepotente" en su gestión diaria, aprovechando el "rodillo" de su mayoría absoluta. Así lo ha afirmado el portavoz de Cs, Juan Balastegui, durante el balance del primer año de esta legislatura, que se ha realizado con varios meses de retraso "por la pandemia de la covid-19 y esperado a hacerlo al final del verano para ver mejor el estado de la ciudad".

Balastegui ha achacado al alcalde de Benidorm, el popular Toni Pérez, que no haya cumplido su palabra en la investidura de tender la mano a la oposición y gobernar con consenso y diálogo. "Nada más lejos de la realidad. Hemos sufrido el rodillo diario, el despotismo y faltas de respeto", ha asegurado el edil.

El portavoz de Cs ha recordado la diferente forma de gobernar entre la pasada legislatura, sin mayoría absoluta, y la actual: "Desde 2015 a 2019 presentamos 68 mociones, de las que el PP aprobó 60. En esta legislatura ya llevamos doce presentadas, de las que ocho han sido tumbadas y otras cuatro aprobadas con numerosas enmiendas", ha concretado.

Algo similar, a su juicio, ha ocurrido con los presupuestos. Según Balastegui, mientras que en los de 2019, el gobierno del PP atendió dos de las siete enmiendas presentadas, en los de 2020 "nos tumbaron las 15 que presentamos, igual que todas las del PSOE".

Entre los asuntos acordados por el gobierno del PP, Balastegui ha criticado que no se hayan bajado impuestos y tasas, que no se haya negociado el contrato de la recogida de residuos o que todavía no haya salido el contrato del mobiliario urbano.

Con respecto a la gestión de la pandemia tras el estado de alarma, el líder de Cs también ha sido muy crítico al culpar al PP de "no tener ningún criterio y hacer solo política de salón" y de confundir la gestión con la seguridad. "En general, todo ha sido un sinsentido del gobierno, al que le ha venido muy grande esta pandemia", ha opinado.

Para Balastegui, las ayudas aprobadas tanto para las familias como para las empresas y autónomos son "insuficientes" para afrontar los efectos de la crisis del coronavirus.

Por eso, a la vista de la situación, el portavoz de Cs ha anunciado que su formación seguirá presentando propuestas, pero ha señalado que ejercerá "una oposición más dura para que la ciudad salga adelante".

No obstante, ha mostrado la disposición de su grupo para trabajar "unidos" porque "los próximos meses vamos a tener una situación muy complicada y hace falta un proyecto a medio y largo plazo".