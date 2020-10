A mediados de diciembre de 2019, el mismo día en que cumplía 65, dijo adiós a una profesión a la que había dedicado más de 38 años de su vida. La gran mayoría de ellos, como médico de Medicina Interna en el Departamento de Salud de la Marina Baixa, trabajando en la atención a enfermos de VIH. A Concha Benito (Carcaixent, 1954) nunca se le pasó por la cabeza que pocos meses después de su esperada jubilación tuviera que volver a vestirse la bata y regresar a un hospital que nada tenía que ver con el que había dejado. «La relación con los compañeros era totalmente distinta; casi no te atrevías a acercarte y siempre con muchísima precaución, cuando antes íbamos todos juntos a comer a la cafetería y compartíamos mucho tiempo», relata. Durante 26 días del mes de abril, en lo peor de la pandemia, arrimó el hombro para ayudar a sus compañeros del Hospital de La Vila Joiosa, como una más. Y el pasado viernes, con motivo del 9 d'Octubre, su valor fue reconocido al ser la encargada de recibir de manos de Ximo Puig la Distinción de la Generalitat en representación de todo el colectivo sanitario.

P ¿Por qué decide volver?

R Entre los compañeros empezaban a oírse rumores de que la Conselleria iba a llamar a médicos jubilados para reforzar los hospitales. Al principio, mucha gracia no me hacía, porque la cosa estaba un poco chunga, pero cuando la Generalitat abrió una bolsa de trabajo para gente jubilada o sin especialidad fue cuando se me abrieron los ojos y vi que realmente hacía mucha falta. En el chat que teníamos del Hospital también decían que la situación estaba poniéndose muy dura, así que decidí apuntarme a la bolsa de trabajo y avisé a mis compañeros por si me necesitaban.

P Pero inicialmente no la llamaron.

R Yo creo que ellos nunca se atrevieron a llamarme por si volvía y me pasaba algo. Entonces me llamaron de San Juan para pasar consulta telefónica con pacientes que estaban pasando o habían pasado el covid y poder hacer estudios y tal. En ese momento yo avisé a mi hospital de que me habían llamado del de Sant Joan, a pesar de que en La Vila estaban peor. Y entonces, cuando vieron que me iba a ir allí, es cuando me pidieron que mejor que volviera con ellos. Y yo ni lo dudé.

P En su casa debieron pensar que se le había cruzado algún cable.

R Nunca me dijeron que no volviera, pero sí, a mi marido al principio se le pusieron un poco los pelos de punta. Luego entienden que esto es vocacional y que, en una situación tan fea, te sientes en la obligación moral de ayudar. Es difícil quedarte en casa de brazos cruzados. Como cuando uno dice: «Me voy a la guerra» y tú piensas «este para qué se irá». Pues en este caso es un poco lo mismo: sientes que tu obligación es estar ahí.

P ¿Qué se encuentra cuando llega al Hospital?

R Un panorama dantesco. Lo que más me chocó era que yo comía en el Hospital todos los días con mis compañeros y, cuando me incorporé, no me acercaba a ellos, ni ellos a mí, no bajábamos a la cafetería para nada, no nos juntábamos. Yo, además, soy sorda y me costaba muchísimo entenderles con la mascarilla. También me llamó la atención que todo el Hospital estaba para esto; había cinco de las seis plantas dedicadas en exclusiva al coronavirus y todo el personal estaba volcado: los internistas y los neumólogos en primera línea, pero también otros especialistas que estaban viendo a pacientes en planta, haciéndose cargo de un montón de cosas a las que tampoco estaban habituados... Y mucha gente enferma. Es algo que nunca vamos a olvidar.

P ¿Tuvo miedo?

R No lo recuerdo con miedo, sino con prudencia. Antes de incorporarme sí que me daba un poco de cosa, por la posibilidad de que pudiera contagiarme porque tenía en casa a gente de riesgo. Pero no sentí un miedo atroz ni lo pasé muy mal. Es verdad que a mí me pusieron en la única planta del Hospital que se quedó para atender a enfermos que no tenían covid-19 y también para pasar consulta telefónica a pacientes con VIH que no podían salir de casa. Pero era todo tan desconocido, una situación tan extraña, que no sabías qué podía pasar.

P También habría algo bueno.

R Sí, claro. Lo mejor fue cómo me recibió la gente. Creo que mi vuelta fue como un chute de energía para los compañeros, como una inyección para levantar el ánimo a gente que estaba pasando por un momento muy complicado.

P El 9 d'Octubre fue la encargada de recoger la Distinción de la Generalitat en representación de todo el colectivo sanitario. Un reconocimiento a los profesionales y a muchos sanitarios que, como usted, tuvieron el gesto de volver para ayudar.

R Todos los sanitarios merecían este reconocimiento, pero sobre todo los que han estado luchando en primera línea contra el virus y pasándolo tan mal. A mí me llamaron unos días antes de la Generalitat para preguntarme si me gustaría ir a mí a recogerlo en representación de todos y, claro, fue un gran honor. Pero, insisto, los que más lo merecían son los que han estado en primera línea.

P Muchos profesionales se quejan de que, para muchos ciudadanos, han pasado der ser héroes durante la pandemia a villanos ahora.

R Los médicos y otros profesionales de la Sanidad están haciendo un esfuerzo enorme, grandísimo, todo lo que pueden. Pero es verdad que hay muchas cosas a las que no se está llegando, muchos cánceres que no se diagnostican porque no se les puede atender; se van demorando las visitas presenciales porque no damos para más; o los infartos, que se han contabilizado muchos menos pero no porque no haya habido infartos sino porque se han diagnosticado menos. Esto tiene que cambiar.

P Usted ha dedicado muchos años a tratar a pacientes de VIH, un virus que al principio también fue muy desconocido y causó muchísimas muertes, pero que hoy, por fortuna, es una enfermedad crónica más. ¿Cree que con el SARS-Cov 2 pasará algo similar?

R Este coronavirus está matando mucho más rápidamente pero la ventaja que tiene con respecto al VIH es que por suerte éste muta menos, con lo cual se supone que podrán encontrar una vacuna antes. El VIH los primeros años, que no había ni tratamiento ni vacuna, fue también muy mortífero, pero no se contagiaba tan fácilmente como el SARS-Cov 2, que se propaga por el aire con los aerosoles. Así que si los comparamos, este coronavirus tiene cosas peores, como la facilidad de propagarse y de los contagios, pero cosas bastante mejores, como que no muta tanto. Por eso yo tengo la esperanza de que costará mucho menos encontrar una vacuna y poder controlarlo.

P ¿Volvería a pedir el reingreso si fuera necesario?

R Hasta ahora no me lo he planteado, pero si hubiera otra oleada fuerte y me necesitaran, lo haría.