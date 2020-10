Benidorm volverá a ser sede del Digital Tourist que adelantará su celebración a marzo de 2021. Así lo han confirmado este viernes los organizadores en la clausura de la edición de este año en la que se ha tratado la transformación de los Destinos Turísticos Inteligentes.

Recalcando el espíritu de comunión Benidorm-AMETIC para reforzar el encuentro de referencia de la industria tecnológica y su apoyo al Turismo inteligente se ha clausurado la tercera edición Digital Tourist que ha contado con 12 messsa de debate, una mesa redonda de análisis, la sesión del Plenario de la Red DTI y la entrega de los Premios Digital Tourist.

En la segunda jornada, los participantes han debatido sobre varios temas como la sostenibilidad de los destinos turísticos como clave para su futuro y la necesidad de que la marca España recupere su imagen frente al resto del mundo para seguir siendo competitiva. Así lo han recalcado los expertos que han participado en una de las mesas de debate, entre ellos, el presidente del Club Excelencia en Sostenibilidad, Juan Alfaro, quien fue rotundo: "no puede haber un desarrollo sostenible sin economía", un aspecto al que no es ajeno el sector empresarial.

Alfaro incidió en que "reposicionar la imagen del país, que ahora mismo es bastante crítica a la hora de captar turistas". Así, los ponentes han coincidido en que la sostenibilidad es el futuro del sector y, por ello, según han expuesto, las medidas hay que adoptarlas de forma urgente. "La sostenibilidad no tiene vuelta atrás. La próxima generación ya está imbuida de eso y será fundamental para la recuperación de nuestro país", según Alfaro.

Algunos, como el alcalde de Dénia (Alicante), Vicent Grimalt, creen que "no podemos seguir con un crecimiento desmesurado". Grimalt lo ha argumentado en base a la escasez de recursos hídricos, un problema que la Comunitat Valenciana "ha tenido durante muchos años". Para combatirlo, en Dénia se ha optado por proteger el suelo y no dejar más que un 1,5 % libre para urbanizar, además de "potenciar y recuperar" el sector primario.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha lamentado que durante años se haya "minimizado" la prevención de situaciones complicadas "como esta" y ha abogado por invertir en "la seguridad de la salud de las personas". En materia turística, el alcalde de Sevilla ha recalcado que no basta con afirmar que nuestros destinos son seguros, "sino que hay que trabajar de forma coherente e integral con esa propuesta". En ese sentido, ha considerado que "la sostenibilidad no es una opción". A su juicio, la sostenibilidad debe "generar riqueza", pero "no se puede hacer si no aprendemos una lección de esta pandemia".

El congreso también ha analizado hoy el estado actual de programa Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador (Edusi) impulsado por el Ministerio de Hacienda. Y además se habló del turismo de congresos y su recuperación tras la pandemia y la ciberseguridad en los 'territorios smart'.

Clausura

En la clausura, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha destacado “la valentía, la pujanza y cercanía del sector tecnológico” celebrando este encuentro vinculado con el turismo y los destinos turísticos inteligentes. Ha felicitado Pérez a la organización y agradecido a los ponentes su participación “desarrollando conocimiento”, a los participantes “su fidelidad” y a los patrocinadores “su apoyo”.

La tercera edición, destacó Toni Pérez, “ha tenido un efecto multiplicador del mensaje” generado en Benidorm en las mesas de debate gracias a la fórmula mixta, presencial y telemática, que la pandemia ha hecho adoptar y ha permitido, vía streaming, llegar al millar de participantes que sumar al centenar largo de asistentes presenciales.

Recordó el alcalde de Benidorm que el Turismo “es una industria que crea y exporta marca y no se deslocaliza”. Insistió Pérez en la importancia de la normalización, considerándola “fundamental, a pesar del esfuerzo que nos exige” y celebró “la apuesta por Iberoamérica en Inteligencia Turística” que se ha hecho en este encuentro, tarea en la que Benidorm colabora con Segittur.

Finalmente señaló el alcalde “la importancia del binomio Turismo y Tecnología”, destacando a la sociedad “como tractor de la iniciativa pública” y apuntando a “la necesidad de configurar una EDUSI turística que agilice las actuaciones entre los territorios y las administraciones procurando optimizar la ap0licación de los fondos que nos han de llegar”.

Porque, como apuntó el presidente de Segittur Enrique Martínez Marín, “estamos en el periodo de la Historia donde se va a disponer de más fondos de actuación, en el menor plazo posible”.

Martínez Marín destacó “la necesidad de generar valor público” con las actuaciones “para mejorar la visa de las personas” animando a actuar para “detectar, reconocer y movilizar el talento” recordando que “desde lo público se hacen cosas que nadie más puede hacerlas y por ello de han de hacer bien”.

En el acto de clausura, calificando a Benidorm como “el faro que proyecta luz en la niebla que nos ha sumido la pandemia”, el presidente de Smart Cities de AMETIC anunció para marzo de 2021 la próxima edición Digital Tourist, volviendo a ser Benidorm el anfitrión del encuentro de referencia entre el sector tecnológico y el Turismo, como destacó Pedro Mier, presidente de AMETIC.

También será en el seno del cuarto Digital Tourist cuando se celebre el siguiente plenario de la Red DTI sobre el que el presidente de Segittur, Martínez Marín, destacó el impulso logrado que suma ya 119 destinos, 24 instituciones y 36 empresas, estando otras 25 pendientes de ingreso “para seguir aportando soluciones que consigan diagnósticos completos y actuar en predictivo” que es el objetivo que queda marcado la próxima edición Digital Tourist.