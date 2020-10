La patronal hotelera Hosbec ha reclamado hoy al Gobierno y a Bruselas celeridad en la apertura de los corredores aéreos sanitarios seguros, con España en general y la Costa Blanca y Benidorm en particular. para tratar de frenar la sangría de turistas extranjeros. Hosbec denuncia la situación de indefensión que sufren con otros destinos del Caribe y Asia, que están funcionado con relativa normalidad pese al descenso de la ocupación. "Los empresarios turísticos de la Comunitat Valenciana nos estamos enfrentando cada día a la mayor crisis vivida en toda nuestra historia y después de ocho meses de gestión de esta pandemia no visualizamos ninguna medida eficaz que nos permita trabajar en un escenario de relativa normalidad que permita recuperar el turismo nacional e internacional", subrayan desde Hosbec en un comunicado.

Para Hosbec, Europa y España "han perdido el norte" con las restricciones unilaterales que se han tomado sin criterios compartidos y uniformes entre países que se consideran aliados económicos y estratégicos. Asistimos atónitos a ver como España y la Unión Europea están incurriendo una y otra vez en el mismo desorden y desconcierto imponiendo cuarentenas y bloqueando el tráfico aéreo, mientras que nuestros competidores de América y Asia recuperan actividad, poco a poco, pero consolidando esta ansiada normalidad.

"No nos imaginamos un escenario de normalidad sin viajes y sin desplazamientos entre países. Sin intercambios profesionales y sin relaciones comerciales. No consideramos como aceptable que abran colegios, universidades, comercios y se pretenda cerrar una actividad económica como es el turismo en todas sus áreas tan importante para todos los países y para la Comunidad Valenciana en especial. Más allá del aspecto vacacional, el turismo es el principal sector exportador de bienes y servicios de España por lo que su situación impacta en la economía de todo el país como estamos comprobando".

Los hoteleros reclaman, sin más demora, medidas en las fronteras no discriminatorias entre todos los ciudadanos y residentes en la Unión Europea y el Reino Unido." Si es necesario sustituir cuarentenas por pruebas diagnósticas, que se haga ya, con urgencia y con rapidez, porque si esperamos más corremos el riesgo de que en la primavera de 2021 la mitad de la industria turística europea haya quebrado".

Las restricciones de vuelos y viajes no han tenido ningún efecto de control efectivo de contagios "tal y como demuestran las disparadas cifras de toda Europa a pesar de las medidas impuestas. Este virus no distingue entre turistas o residentes, entre estar en un hotel o en tu propia casa, entre estar en tu ciudad o pasando unos días de vacaciones. Las únicas medidas eficaces para el control es el cumplimiento estricto de las normas sobre uso de mascarilla, distanciamiento social e higiene, medidas que, si bien no son las más idóneas para viajar, tampoco lo impiden para aquellos que deseen hacerlo".

Europa vuelve a fallar, según Hosbec, en un momento clave de su historia y es necesario despertar a las autoridades del K.O. en el que están sumidas desde hace meses: la crisis del Covid se va a extender a todo el año 2021 por lo que es más que urgente empezar a tomar medidas de normalización y adaptación, no vaya a ser que sea más nocivo del resultado de las medidas que el virus en si mismo. Que no nos mate el virus, pero que nos mate la pobreza en la que vamos a quedar.

"Reafirmamos que no sólo corre grave riesgo la industria turística de un país como el nuestro sino infraestructuras tan estratégicas como aeropuertos, compañías aéreas y operadores turísticos tan necesarios para poner en marcha esta maquinaria tan perfecta que llamábamos turismo", apuntan desde Hosbec.

" La nueva normalidad no es lo que nos vendieron en junio: es aprender a convivir con este virus en un ambiente diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero seguro y estable. El sector hotelero pone encima de la mesa la experiencia de gestión aprendida durante estos meses para que se abra los ojos a que el turismo es una actividad tan segura como la vida ordinaria de las personas, ni más ni menos. Que la seguridad está en nuestro comportamiento y no en los lugares, sitios o modelos concretos".

"Mejor invertir en establecer sistemas masivos de test y pruebas, de rastreadores, y más duras sanciones para los incumplidores. La negociación del Gobierno de España y la apuesta de la Comunidad Valenciana por la apertura de los denominados corredores turísticos seguros no se puede dejar para mañana. Es el salvavidas que necesitamos para empezar a reconstruir lo que en América y Asia ya nos llevan meses de ventaja", apuntan desde la patronal hotelera.