Fueron de los primeros en plantear la necesidad de crear un bono turístico para incentivar el consumo en plena crisis del coronavirus pero, de seguir a este ritmo, acabarán siendo adelantados por la mayoría de administraciones públicas. El Ayuntamiento de Benidorm lleva cinco meses posponiendo el debate en pleno de una propuesta presentada por el grupo municipal socialista, en la oposición, para crear lo que ellos denominan el «pack promocional ‘Te mereces Benidorm’», que no es más que la promoción de 60.000 vales de 100 euros para que los turistas que se alojen en establecimientos de la ciudad puedan gastarlos en comercio, ocio o restauración. La moción volverá a ir este lunes a pleno y, en este caso, sus promotores tienen previsto presentar una enmienda para condicionar la puesta en marcha de estos bonos a la aprobación de una partida en el presupuesto municipal de 2021, de modo que el equipo de gobierno local, del PP, «ya no tenga ninguna excusa para no apoyarla», según ha avanzado el portavoz del PSPV, Rubén Martínez.

La propuesta fue presentada por los socialistas el pasado mes de junio. El gobierno local la incluyó desde el primer momento en el orden del día del pleno, aunque fue el propio PSOE quien optó por dejarla encima de la mesa para intentar buscar un consenso que permitiera que saliera adelante con el apoyo de toda la corporación. Desde entonces, el acuerdo sigue sin ser posible. Y ello, a pesar de que la moción ha seguido yendo a debate de forma ininterrumpida en julio, agosto, septiembre y, ahora, volverá también al pleno de octubre. En todas las ocasiones, ha sido el grupo socialista quien, por una razón o por otra, ha acabado por dejar encima de la mesa la medida, aunque su portavoz ha asegurado ahora que ya no habrá más aplazamientos y que este lunes, sí o sí, la llevarán a debate.

«Te mereces Benidorm» fue ideado inicialmente para promover la llegada a Benidorm de turistas nacionales una vez estrenada la «nueva normalidad». Entonces, el sector comenzaba a hablar de bonos, un mecanismo que ya ha sido puesto en marcha por muchas otras administraciones públicas con relativo éxito. La última de ellas, la Generalitat Valenciana, que esta semana lanzó el bono «Viatgem» y en un solo día distribuyó 7.166 vales y tiene casi 3.000 peticiones en lista de espera. La propuesta de los socialistas pasaba por crear 60.000 bonos municipales de 100 euros para gastar en el municipio y de los que podrían beneficiarse los turistas que se alojasen en cualquier establecimiento turístico de la oferta reglada. A cambio, los visitantes percibirían esos 100 euros para poder consumir en bares, cafeterías, comercios, parques temáticos, salas de fiestas, locales de ocio o eventos.

Para desarrollar este pack promocional, la moción preveía que fuera la Fundación Visit Benidorm quien se ocupara de gestionar los bonos, mientras que el Ayuntamiento aportaría los fondos necesarios para atender este gasto: 6 millones de euros, de los cuales el Consistorio asumiría el 50%, mientras que para el 50% restante se solicitaría una subvención finalista tanto a la Generalitat como a la Diputación. Rubén Martínez explica que el Ayuntamiento ya reservó hasta 2,7 millones de euros para una línea de ayuda a autónomos, dotada con subvenciones de hasta un máximo de 1.000 euros, y que sólo se han registrado 1.200 solicitudes. «Tenemos más de la mitad de ese dinero, que se podría destinar ya a la creación del bono mientras se reserva el resto del dinero necesario», afirmó el socialista.

En cualquier caso, y para evitar que la moción pueda ser votada en contra por los populares alegando falta de presupuesto para llevarla a cabo, el PSOE presentará en el pleno una autoenmienda para condicionar la puesta en marcha de este bono a la aprobación del presupuesto municipal de 2021, donde se establecería una partida presupuestaria para poder desarrollar el proyecto a partir del mes de enero.

Ayudas. Un complemento al programa «Viatgem» impulsado por el Consell

Aunque el proyecto «Te Merces Benidorm» se planteó mucho antes, la Generalitat Valenciana ha acabado adelantándose a Benidorm con su bono «Viatgem», que esta misma semana ha causado furor entre los ciudadanos de la Comunidad. Ahora, los socialistas plantearán que este pack promocional de Benidorm sea un complemento al puesto en marcha por el Consell: éste, con los alojamientos como destinatarios; el de Benidorm, para gastar en la oferta complementaria. Martínez ha explicado que la autoenmienda que presentarán este lunes también prevé establecer como fechas para gastar el bono los viajes que se lleven a cabo entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021, de modo que sirvan para incentivar los viajes en unos meses que se prevén bastante complicados para la ciudad por el coronavirus.