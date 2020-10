Una escultura de cinco piezas donde, unidas, se ve el nombre de Altea con diversos elementos como estrellas de mar, peces, algas marinas y olas, ha sido la obra ganadora del concurso “Amb el nom d’Altea” que convocó el Ayuntamiento de la localidad atendiendo a la petición popular de los presupuestos participativos de 2019, propuesta que quedó en tercera posición de los mismos.

La escultura, obra de Mario Romero, natural de Huéscar (Granada) y licenciado en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández en 2007, “evoca el mar” según el autor, quien añade que “pensar en ‘Altea’ y evitar no acordarme del mar, me es imposible. En este proyecto de escultura me he visto abocado irremediablemente a desarrollar la idea de la palabra ‘Altea’ y el mar, y unirlo. ¿Qué sería del mar sin Altea? Y viceversa. Ahora las letras son las protagonistas marinas definiéndose orgullosas y sin complejos”.

Romero explicó que la primera “A” lleva incrustada una hélice de barco y la última lleva el tridente de Poseidón. “Cada una de las letras nos recuerda que esta palabra y el mar llevan mucho tiempo viviendo juntos. El contorno superior ha sido modelado por el mar, a causa de su simbiosis, hasta el punto de que las letras imitan sus olas y parece que estuvieran vivas”, aseguró el escultor. En este sentido, “el proyecto de la escultura está proyectado para ser construida en piedra. Formada por cinco piezas individuales que corresponden con las letras de la palabra ‘Altea’. No necesitan ningún tipo de mantenimiento y los deterioros que pudieran ocasionar las inclemencias del tiempo van a ir embelleciendo la escultura con los años”, añadió el artista.

Al concurso se presentaron ocho esculturas, únicas y originales. Una vez vistas todas las obras, así como la explicación que acompañaba a cada una, los miembros del jurado realizaron una primera votación en la que quedaron las tres esculturas con más votos, para así, en la segunda votación elegir a la obra ganadora. Finalizadas las votaciones, la obra de Mario Romero fue la que más votos recibió por parte del jurado formado por el presidente de la Asociación de Artesanos UNART, el profesor de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández, la profesora de Arte del Instituto de Bellaguarda, los técnicos de Turismo, Comercio y Cultura del Ayuntamiento de Altea, y dos miembros del Consejo de Participación Ciudadana representados por las titulares del Consejo de la Mujer y del Consejo de los Niños y Niñas.

Los miembros del jurado coincidieron en la originalidad de las obras y lo complicado que había sido elegir a la ganadora. Para la elección de la escultura ganadora, se tuvieron en cuenta las aportaciones del técnico de Urbanismo, así como de los profesores de la Universidad Miguel Hernández y del Instituto de Bellaguarda.

Por otro lado, desde la Concejalía de Participación Ciudadana, encabezada por Mari Laviós, se mostró la satisfacción por llevar a cabo este proyecto presentado en los anteriores presupuestos participativos. La edil indicó que “es importante llevar a cabo las propuestas de los presupuestos participativos para animar a la gente a participar en futuros proyectos de participación ciudadana”.