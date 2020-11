Fines de semana. El buen tiempo y la búsqueda de un espacio abierto donde realizar una actividad han hecho que las rutas senderistas de interior sean el mejor escenario para huir de las aglomeraciones y desconectar ante la situación sanitaria actual. Sin embargo, la «fiebre» que se ha desatado para buscar un enclave único ha hecho que se colapsen muchos parajes con la llegada de vehículos y usuarios que antes no acudían a esos lugares. La parte más positiva: la hostelería local logra un respiro después de meses muy complicados.

Aire libre y, en teoría, pocas aglomeraciones. Salir el fin de semana a la montaña, poder caminar entre la naturaleza en pequeños grupos y pudiendo quitarse la mascarilla en algunos momentos ha seducido a miles de personas en las últimas semanas. Parajes que antes apenas recibían visitas ahora se ven desbordados y aquellos que ya eran cita obligada para pasar el domingo parecen carreteras en hora punta. Una situación que beneficia a los hosteleros de los pueblos alrededor de esos espacios naturales quienes cierran domingos de 100% de ocupación y listas de espera para una mesa.

La provincia cuenta con infinidad de espacios para realizar una ruta entre naturaleza que, además, en este mes de octubre, va acompañada de muy buen tiempo que anima a «echarse al monte». Y buen reflejo es cómo parajes como la Font Roja en Alcoy, el pantano de Guadalest, la Font del Partegat desde Benifato o el Puig Campana en Finestrat reciben cada fin de semana miles de visitantes en busca de aire fresco. Tantos, que en la mayoría de los casos se producen esas aglomeraciones de las que se pretende huir el fin de semana.

El parque natural de la Font Roja es uno de los que registra una importante saturación. Según la dirección, «estamos entre un 60 y un 70% por encima de la media habitual»; una cifra que ha alcanzado un pico casi histórico en septiembre y octubre, época en la que «el colorido paisaje otoñal hace más atractivo el parque». El aparcamiento cuenta con 70 plazas, y es habitual, sobre todo los fines de semana, que «personas suban y dejen los coches en la carretera», lo que supone «un grave peligro en caso de emergencia». Así que, cuando el parking está completo, colocan una valla informando de ello pero «la gente sigue subiendo. Se saltan la valla y cuando llegan arriba, y ven que no pueden aparcar, dejan los coches en las cunetas». Esta situación les lleva a tener que llamar a la Guardia Civil que ha tenido que sancionar a los vehículos mal estacionados.

Las cifras de la Font Roja hablan por si solas. En el mes de septiembre el centro de interpretación ha registrado hasta 500 visitantes algunos domingos, una cifra que podría duplicarse con las personas que conocen el paraje y no pasan por allí. Y aunque menos, de lunes a viernes también se han incrementado: «Evidentemente la masificación es un problema. Estamos por encima de la capacidad recomendada del parque, y eso también conlleva un impacto negativo en el medio».

Parajes como la Font del Partegat viven la misma situación cada domingo. El alcalde de Benifato, David Blanes, explicó que «se nota mucha más gente» y que se han llegado a contabilidad 80 vehículos en la zona, una cifra muy alta. Al municipio le ha pillado con el área recreativa en plenas obras y con un proyecto para tener un guarda que controle precisamente la afluencia de gente. En Orxeta, el alcalde José Vicente Ferriz afirmó que también están recibiendo mucha gente que sube a hacer las rutas disponibles desde el pueblo que tienen el mismo problema: «Ves mucha gente dando vueltas intentando aparcar». En Sella, la situación se repite y el pueblo se llena de gente cada fin de semana. En Guadalest, la ruta del pantano es una de las que más afluencia tienen en estos días. Aparcar en la zona del embalse para hacer la ruta circular prácticamente es imposible el domingo y muchos dejan el coche donde pueden. En Finestrat, la Font del Molí o el Puig Campana también están recibiendo más visitantes que de costumbre para estas fechas. Con todo, hay un problema que se repite: la basura que se deja y la actitud de algunos caminantes que no recogen la misma. Así, los pueblos destacan que son ellos los que tienen que hacer frente a los gastos de limpieza y mantenimiento de estas zonas naturales.

Pero hay una parte muy positiva, la de los hosteleros. Conseguir una mesa un sábado o un domingo en los pueblos alrededor de esas rutas es prácticamente imposible a la hora de comer si no se ha reservado o llegado pronto. Los que tienen además terraza llenan enseguida. Incluso hay quien no abría los domingos y ha empezado a hacerlo en las últimas semanas. «Entre semana trabajamos muy poco pero los sábados estamos al 70% y los domingos hay ‘overbooking’», según Francisco González, propietario de «Sa Canterella», en Tàrbena. «Estamos en números similares a octubre pasado», añadió, y todo teniendo en cuenta que el aforo actual es mucho menor que hace un año. «La gente se quiere mover y tienen ganas de gastar, caminar y comer bien», añadió. Rafa Sales, jefe de cocina de «Nou Salat» en Guadalest asegura que «estamos trabajando bien, no más que antes» pero sí que prácticamente llenan el fin de semana. El hostelero afirma que «la gente ahora reserva más y prefieren la terraza». Así asegura que sí se nota más movimiento de personas que van a la montaña y esperan que se mantengan los números. Para ellos, esta «fiebre de echarse al monte» es toda una bocanada de aire fresco.